Футбол

Фекир официально перешел в «Бетис»Советский спорт 04:39

Полузащитник Лиона Набиль Фекир стал игроком Бетиса, сообщает официальный сайт испанского клуба. Контракт 26-летнего француза с зелено-белыми рассчитан до 2023 года.
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Год назад Фекир почти перешел в «Ливерпуль» за 50 млн. Сейчас «Лион» еле пристроил его в «Бетис» за 20

Sports.ru02:32

«Бетис» объявил о переходе Фекира из «Лиона»

Чемпионатвчера в 19:52

«Бетис» объявил о переходе Фекира из «Лиона»

ProstoProSportвчера в 23:48

Набиль Фекир перешел в «Бетис»

Sport24.ruвчера в 19:18

Фекир перешёл в «Бетис»

Soccer.ruвчера в 20:15

Фекир стал игроком «Бетиса»

Спорт-Экспрессвчера в 19:03

Набиль Фекир перешел в «Бетис»

Матч ТВ01:14
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Автоматически обработано 7337 источников, обновлено в 05:27, Вашингтон
Армия и оружие

Появилось видео инцидента российских и южнокорейских самолетов

На видео видно, как над Японским морем пролетают российские истребители Ту-95МС и южнокорейские самолеты F-16.
Обновлено в 05:11
Происшествия

Число пострадавших при пожаре в хабаровском лагере возросло до 12

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Общество

«Ъ»: Москва закупит более 900 км гранитного бордюра

МОСКВА, 23 июля./ТАСС/, Столичные власти закупят свыше 940 км бордюра из гранита на сумму почти 3 млрд рублей.
Обновлено в 05:03
Политика

Путин поручил учесть мнение населения при строительстве свалки в Шиесе

Президент России Владимир Путин поручил правительствам Москвы и Архангельской области учесть мнение населения при решении вопроса о строительстве полигона твердых бытовых отходов в районе станции Шиес, сообщается на сайте Кремля.
Обновлено в 05:16
Политика

В Госдуме предложили создать «русский Hulu»

В России может быть создан аналог американского онлайн-сервиса Hulu, который транслирует контент телеканалов в интернете.
Обновлено в 05:12
Политика

В команде Зеленского отказались от амнистии для ополченцев Донбасса

Документ предусматривает всеобъемлющее прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, амнистию ополченцам и отказ от их уголовного преследования, обмен пленными по принципу «всех на всех», проведение Киевом конституционной реформы и диалога с представителями ДНР и ЛНР о проведении выборов на территориях самопровозглашенных республик.
Обновлено в 04:57
Общество

В Госдуму внесли законопроект об идентификации пользователей e-mail

Сенаторы во вторник, 23 июля, внесли в Госдуму законопроект, согласно которому пользоваться электронной почтой на территории России смогут только идентифицированные пользователи.
Обновлено в 05:16
Политика

В Литве белорусскую АЭС назвали главной угрозой для Европы

Депутат сейма от партии "Союз Отечества — Христианские демократы Литвы", бывший посол республики в США Жигимантас Павиленис назвал планы Минска по запуску Белорусской АЭС главной угрозой для Европы.
Обновлено в 05:06
Кино

Умер актер из бондианы Дэвид Хедисон

Американский актер Дэвид Хедисон, исполнивший в двух фильмах бондианы роль агента ЦРУ Феликса Лейтера, умер в Лос-Анджелесе на 93-м году жизни.
Обновлено в 05:11
Космос

Российские ученые хотят пробурить Луну в целях исследований

Обновлено вчера в 21:36
Происшествия

Таксист без прав врезался в грузовик в Петербурге

Обновлено в 04:03
Политика

В России предложили заключить большой договор о дружбе с Украиной

Напомним, договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной, являющийся основополагающим в отношениях Москвы и Киева, перестал действовать 1 апреля.
Обновлено в 04:51
Происшествия

Киргизия эвакуировала людей из-за конфликта на границе с Таджикистаном

Власти Киргизии эвакуировали около 300 человек из зоны конфликта в селе Ворух, эксклаве Таджикистана в республике, сообщили в МВД страны, передает «РИА Новости».
Обновлено в 01:57
Энергетика

В России вводят мораторий на господдержку нефтяных месторождений

Как отмечается, глава государства поручил правительству ввести мораторий новых мер государственной поддержки при разработке нефтяных месторождений.
Обновлено вчера в 18:39
Наука

Капсулу Hyperloop разогнали до рекордной скорости

В прошлом году на конкурсе Hyperloop Pod рекорд был установлен также командой из Мюнхенского технического университета — он составил 457 км/ч (к слову, та же команда установила рекорд и в 2017 году).
Обновлено вчера в 03:13
Экономика

Производители повседневных товаров сократили размер упаковок на 20%

С 2012 по 2018 г. производители товаров повседневного спроса уменьшили размер упаковок на 7–20% в зависимости от категории, выяснили аналитики GfK Rus, изучив покупки 20 000 домохозяйств.
Обновлено вчера в 14:59
Авто

Обновленный Audi Q7 появится в России с одним мотором

Компания Audi привезет в Россию обновленный кроссовер Q7 с единственным мотором, сообщает «Авторевю».
Обновлено в 04:05
Общество

Соловьев подтвердил наличие у него вида на жительство в Италии

Телеведущий Владимир Соловьев ответил на расследование политика Алексея Навального, обнаружившего у него наличие вида на жительство в Италии.
Обновлено вчера в 13:41
Космос

Ученые объяснили причину появления в атмосфере Марса дымового шлейфа

Исследователи объяснили появление в атмосфере Красной планеты дымового шлейфа над вулканом Арсия Монс.
Обновлено вчера в 03:12
Политика

Жириновский допустил вхождение Украины в состав России

Обновлено в 02:56
Происшествия

Экс-помощнику полпреда в УрФО предъявили обвинение в госизмене

С января 2018 года обвиняемый работал в должности руководителя аппарата помощника президента РФ Николая Цуканова, а в июле прошлого года был назначен помощником полпреда в Уральском федеральном округе.
Обновлено в 04:40
Экономика

Приток мигрантов в Россию обновил десятилетний максимум

В Россию за январь-апрель 2019 года прибыло 98 тысяч мигрантов. Показатель обновил максимум за последние десять лет.
Обновлено в 04:23
Экономика

Росстат назвал самую распространенную зарплату в стране

Средняя зарплата 10% сотрудников с наиболее высокой зарплатой оказалась в 13 раз больше, чем средняя зарплата 10% самых низкооплачиваемых — 157,2 тыс. против 12 тыс. руб.
Обновлено в 05:01
Происшествия

Спасение экипажа АС-31 «Лошарик» оказалось бы нарушением закона

Экипаж потерпевшей в Баренцевом море аварию атомной глубоководной станции проекта 10831 АС-31 «Лошарик» мог спастись в полном составе, однако предпочел действовать согласно принятому в Военно-морском флоте (ВМФ) России «Руководству по борьбе за живучесть», нарушение которого грозит уголовным наказанием, сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено в 02:18
Происшествия

На Кубани бизнесмен держал на цепи в сарае своего 10-летнего сына

Обновлено вчера в 11:28
Политика

Мосгоризбирком заявил, что в забраковке подписей виноваты сами кандидаты в Мосгордуму

Мосгоризбирком во вторник заявил, что в забраковке подписей избирателей виноваты сами кандидаты в Мосгордуму и их сборщики.
Обновлено в 03:34
Политика

На выборах в Раду партия Порошенко опустилась на четвертое место

Партия «Европейская солидарность» бывшего президента Украины Петра Порошенко опустилась на четвертое место на внеочередных парламентских выборах.
Обновлено в 02:21
Политика

Совфед освободил Владимира Малиновского от должности замгенпрокурора

Как сообщил в понедельник в Совфеде замгенпрокурора Юрий Пономарев, Малиновский останется работать в Генпрокуратуре на должности советника генпрокурора.
Обновлено в 03:47
Общество

ВЦИОМ выяснил отношение россиян к татуировкам

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Вышел трейлер сериала для взрослых «Порно» от Тины Канделаки

Тина Канделаки представила трейлер своего продюсерского проекта «Порно» — сериала для взрослых, снятого специально для потокового сервиса «Амедиатека».
Обновлено в 02:59
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