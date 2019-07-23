Футбол
Фекир официально перешел в «Бетис»Советский спорт 04:39
Полузащитник Лиона Набиль Фекир стал игроком Бетиса, сообщает официальный сайт испанского клуба. Контракт 26-летнего француза с зелено-белыми рассчитан до 2023 года.
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Автоматически обработано 7337 источников, обновлено в 05:27, Вашингтон
Армия и оружие
Появилось видео инцидента российских и южнокорейских самолетов
На видео видно, как над Японским морем пролетают российские истребители Ту-95МС и южнокорейские самолеты F-16.
Обновлено в 05:11
Общество
«Ъ»: Москва закупит более 900 км гранитного бордюра
МОСКВА, 23 июля./ТАСС/, Столичные власти закупят свыше 940 км бордюра из гранита на сумму почти 3 млрд рублей.
Обновлено в 05:03
Политика
Путин поручил учесть мнение населения при строительстве свалки в Шиесе
Президент России Владимир Путин поручил правительствам Москвы и Архангельской области учесть мнение населения при решении вопроса о строительстве полигона твердых бытовых отходов в районе станции Шиес, сообщается на сайте Кремля.
Обновлено в 05:16
Политика
В Госдуме предложили создать «русский Hulu»
В России может быть создан аналог американского онлайн-сервиса Hulu, который транслирует контент телеканалов в интернете.
Обновлено в 05:12
Политика
В команде Зеленского отказались от амнистии для ополченцев Донбасса
Документ предусматривает всеобъемлющее прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, амнистию ополченцам и отказ от их уголовного преследования, обмен пленными по принципу «всех на всех», проведение Киевом конституционной реформы и диалога с представителями ДНР и ЛНР о проведении выборов на территориях самопровозглашенных республик.
Обновлено в 04:57
Общество
В Госдуму внесли законопроект об идентификации пользователей e-mail
Сенаторы во вторник, 23 июля, внесли в Госдуму законопроект, согласно которому пользоваться электронной почтой на территории России смогут только идентифицированные пользователи.
Обновлено в 05:16
Политика
В Литве белорусскую АЭС назвали главной угрозой для Европы
Депутат сейма от партии "Союз Отечества — Христианские демократы Литвы", бывший посол республики в США Жигимантас Павиленис назвал планы Минска по запуску Белорусской АЭС главной угрозой для Европы.
Обновлено в 05:06
Кино
Умер актер из бондианы Дэвид Хедисон
Американский актер Дэвид Хедисон, исполнивший в двух фильмах бондианы роль агента ЦРУ Феликса Лейтера, умер в Лос-Анджелесе на 93-м году жизни.
Обновлено в 05:11
Космос
Российские ученые хотят пробурить Луну в целях исследований
Обновлено вчера в 21:36
Происшествия
Таксист без прав врезался в грузовик в Петербурге
Обновлено в 04:03
Политика
В России предложили заключить большой договор о дружбе с Украиной
Напомним, договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной, являющийся основополагающим в отношениях Москвы и Киева, перестал действовать 1 апреля.
Обновлено в 04:51
Происшествия
Киргизия эвакуировала людей из-за конфликта на границе с Таджикистаном
Власти Киргизии эвакуировали около 300 человек из зоны конфликта в селе Ворух, эксклаве Таджикистана в республике, сообщили в МВД страны, передает «РИА Новости».
Обновлено в 01:57
Энергетика
В России вводят мораторий на господдержку нефтяных месторождений
Как отмечается, глава государства поручил правительству ввести мораторий новых мер государственной поддержки при разработке нефтяных месторождений.
Обновлено вчера в 18:39
Наука
Капсулу Hyperloop разогнали до рекордной скорости
В прошлом году на конкурсе Hyperloop Pod рекорд был установлен также командой из Мюнхенского технического университета — он составил 457 км/ч (к слову, та же команда установила рекорд и в 2017 году).
Обновлено вчера в 03:13
Экономика
Производители повседневных товаров сократили размер упаковок на 20%
С 2012 по 2018 г. производители товаров повседневного спроса уменьшили размер упаковок на 7–20% в зависимости от категории, выяснили аналитики GfK Rus, изучив покупки 20 000 домохозяйств.
Обновлено вчера в 14:59
Авто
Обновленный Audi Q7 появится в России с одним мотором
Компания Audi привезет в Россию обновленный кроссовер Q7 с единственным мотором, сообщает «Авторевю».
Обновлено в 04:05
Общество
Соловьев подтвердил наличие у него вида на жительство в Италии
Телеведущий Владимир Соловьев ответил на расследование политика Алексея Навального, обнаружившего у него наличие вида на жительство в Италии.
Обновлено вчера в 13:41
Космос
Ученые объяснили причину появления в атмосфере Марса дымового шлейфа
Исследователи объяснили появление в атмосфере Красной планеты дымового шлейфа над вулканом Арсия Монс.
Обновлено вчера в 03:12
Политика
Жириновский допустил вхождение Украины в состав России
Обновлено в 02:56
Происшествия
Экс-помощнику полпреда в УрФО предъявили обвинение в госизмене
С января 2018 года обвиняемый работал в должности руководителя аппарата помощника президента РФ Николая Цуканова, а в июле прошлого года был назначен помощником полпреда в Уральском федеральном округе.
Обновлено в 04:40
Экономика
Приток мигрантов в Россию обновил десятилетний максимум
В Россию за январь-апрель 2019 года прибыло 98 тысяч мигрантов. Показатель обновил максимум за последние десять лет.
Обновлено в 04:23
Экономика
Росстат назвал самую распространенную зарплату в стране
Средняя зарплата 10% сотрудников с наиболее высокой зарплатой оказалась в 13 раз больше, чем средняя зарплата 10% самых низкооплачиваемых — 157,2 тыс. против 12 тыс. руб.
Обновлено в 05:01
Происшествия
Спасение экипажа АС-31 «Лошарик» оказалось бы нарушением закона
Экипаж потерпевшей в Баренцевом море аварию атомной глубоководной станции проекта 10831 АС-31 «Лошарик» мог спастись в полном составе, однако предпочел действовать согласно принятому в Военно-морском флоте (ВМФ) России «Руководству по борьбе за живучесть», нарушение которого грозит уголовным наказанием, сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено в 02:18
Происшествия
На Кубани бизнесмен держал на цепи в сарае своего 10-летнего сына
Обновлено вчера в 11:28
Политика
Мосгоризбирком заявил, что в забраковке подписей виноваты сами кандидаты в Мосгордуму
Мосгоризбирком во вторник заявил, что в забраковке подписей избирателей виноваты сами кандидаты в Мосгордуму и их сборщики.
Обновлено в 03:34
Политика
На выборах в Раду партия Порошенко опустилась на четвертое место
Партия «Европейская солидарность» бывшего президента Украины Петра Порошенко опустилась на четвертое место на внеочередных парламентских выборах.
Обновлено в 02:21
Политика
Совфед освободил Владимира Малиновского от должности замгенпрокурора
Как сообщил в понедельник в Совфеде замгенпрокурора Юрий Пономарев, Малиновский останется работать в Генпрокуратуре на должности советника генпрокурора.
Обновлено в 03:47
Общество
ВЦИОМ выяснил отношение россиян к татуировкам
Обновлено в 03:46
Кино
Вышел трейлер сериала для взрослых «Порно» от Тины Канделаки
Тина Канделаки представила трейлер своего продюсерского проекта «Порно» — сериала для взрослых, снятого специально для потокового сервиса «Амедиатека».
Обновлено в 02:59