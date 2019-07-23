Футбол
Фекир официально перешел в «Бетис»Советский спорт 04:39
Полузащитник Лиона Набиль Фекир стал игроком Бетиса, сообщает официальный сайт испанского клуба. Контракт 26-летнего француза с зелено-белыми рассчитан до 2023 года.
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Общество
Россиян захотели лишить анонимности в электронной почте
Организаторы e-mail сервиса будут обязаны хранить сведения об идентификации абонентского номера пользователя электронной почты только на территории России.
Обновлено в 06:15
Происшествия
Суд продлил меру пресечения сестрам Хачатурян
Обновлено в 06:16
Шоу-бизнес
Адвокат экс-короля Малайзии усомнился в верности «Мисс Москва»
Сингапурский адвокат бывшего правителя Малайзии Мухаммада V Ко Тен Хуа подтвердил его расставание с «Мисс Москва» Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 04:51
Политика
Путин поручил реконструировать кинотеатр «Комсомолец» во Владикавказе
Президент РФ Владимир Путин поручил министру культуры РФ Владимиру Мединскому и главе Северной Осетии Вячеславу Битарову подготовить предложения по реконструкции и дальнейшему использованию кинотеатра "Комсомолец" во Владикавказе.
Обновлено в 05:35
Политика
Правительство предложило создать единую базу данных россиян
Правительство внесло в Госдуму законопроект о создании единого информационного ресурса, содержащего сведения о населении РФ; документ опубликован по вторник.
Обновлено в 04:33
Армия и оружие
Россию обвинили в нарушении воздушного пространства Южной Кореи
Несколько российских самолетов нарушили воздушное пространство Южной Кореи, сообщает 23 июля AP со ссылкой на южнокорейское министерство обороны.
Обновлено в 00:11
Политика
Вакарчук предложил принять закон о «сосуществовании» Украины с Россией
Отношения Украины с Россией во всех сферах должны быть чётко регламентированы и прописаны в законе.
Обновлено в 00:19
Происшествия
В Судаке фотографы избили туристов за отказ платить за снимок с орлом
Уличные фотографы избили туристов в Судаке за отказ доплатить за снимок с орлом.
Обновлено в 05:50
Общество
В сети появился самый короткий тест на IQ
Обновлено вчера в 07:56
Экономика
Банки предупредили о сокращении числа платежных терминалов
Ассоциация банков России предупреждает, что малонаселенные районы могут остаться без платежных терминалов из-за новых требований к контрольно-кассовой технике.
Обновлено в 03:49
Технологии
Стартовала вторая проверка системы электронного голосования
23 июля в Москве стартовала вторая проверка системы электронного голосования, которая будет опробована на выборах в Мосгордуму 8 сентября.
Обновлено в 06:26
Политика
Жириновский допустил вхождение Украины в состав России
Обновлено в 02:56
Происшествия
В Свердловской области на площади 500 кв. метров горит кровля магазина
Горит кровля здания, предварительная площадь пожара составляет 500 кв. метров.
Обновлено в 06:49
Политика
Сгоревший на «Лошарике» аккумулятор могли создать в Петербурге
В Санкт-Петербурге могли создать аккумулятор, из-за которого произошел пожар на глубоководном АС-31, передает Neva.Today.
Обновлено вчера в 04:25
Происшествия
Вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку в Адыгее
Пилот Ми-2 госпитализирован после жесткой посадки вертолета в ауле Панахес в Адыгее.
Обновлено в 05:23
Гаджеты
Huawei официально представила смартфоны Honor 9X и 9X Pro
Китайская компания Huawei официально представила новую линейку своих смартфонов — Honor 9X и 9X Pro.
Обновлено в 06:31
Футбол
Гризманн выйдет в основе «Барселоны» против «Челси»
Обновлено в 05:37
Экономика
ЦБ предложил отменить налоговый вычет на покупку зарубежных акций
Регулятор обеспокоен тем, что государство, предоставляя налоговый вычет на такие инвестиции, поддерживает средствами бюджета вливания в зарубежный капитал, пояснил один из собеседников РБК.
Обновлено в 00:00
Здоровье
Список принципов здорового питания разработали для россиян
Специалисты Роспотребнадзора разработали список принципов здорового питания, которого необходимо придерживаться всем россиянам для сохранения и укрепления здоровья.
Обновлено в 04:28
Общество
Госдума одобрила закон о черном реестре усыновителей и опекунов
В пояснительной записке к законопроекту говорилось, что в 2016 году 33 979 родителей были лишены родительских прав, 8 165 родителей были ограничены в родительских правах, принято 852 решения об отстранении от обязанностей опекуна (попечителя) за нарушения и об отмене усыновления по вине усыновителя.
Обновлено в 06:48
Футбол
«Ростов» выступил с заявлением в связи с избиением фанатов «Спартака»
"Ростов" опубликовал официальное заявление после инцидента, произошедшего с болельщиками "Спартака" после матча второго тура чемпионата России.
Обновлено в 04:15
Происшествия
Самолёт Azur Air, летевший в Москву, вернулся в Анталью
Пассажирский самолёт российской авиакомпании Azur Air, направлявшийся из Антальи в Москву, после взлёта был вынужден вернуться в аэропорт вылета.
Обновлено в 05:28
Экономика
Исследование: россияне стали чаще ходить в магазин, но меньше покупать
Россияне перестали закупать продукты большими партиями впрок, вместо этого они ходят в магазин чаще, но покупают меньше - на один-два приема пищи, рассказала РИА Новости представитель ассоциации "Руспродсоюз" Ирина Нагайцева.
Обновлено в 06:52
Транспорт
Счетная палата заявила об угрозе перебоев в авиасообщении над Москвой
Аудиторы Счетной палаты зафиксировали срыв сроков и порядка реконструкции объектов аэропорта "Домодедово", что может привести к перебоям в работе воздушной гавани, а также всего Московского авиаузла, сообщает "Российская газета" со ссылкой на отчет ведомства.
Обновлено вчера в 19:37
Кино
Умер актер бондианы Дэвид Хедисон
В США ушел из жизни Дэвид Хедисон, изестный по роли сотрудника ЦРУ Феликса Лейтера в фильмах франшизы о Джеймсе Бонде «Живи и дай умереть» и «Лицензия на убийство».
Обновлено в 03:32
Политика
В ЦИК Украины рассказали об итогах обработки 84% протоколов
Центральная избирательная комиссия Украины рассказала об итогах обработки 84,23% электронных протоколов с выборов в Верховную раду.
Обновлено вчера в 14:11
Экономика
Приток мигрантов в Россию обновил 10-летний максимум
"Миграционный прирост населения России в январе - апреле 2019 году резко увеличился, превысив значения всех предшествующих 10 лет Динамика числа прибывших в 2019 году по сравнению с предыдущими годами выглядит аномальной", - говорится в исследовании, опубликованном во вторник.
Обновлено в 03:54
Гаджеты
WhatsApp вышел на кнопочных телефонах
WhatsApp уже доступен для скачивания в KaiStore — фирменном магазине приложений для KaiOS.
Обновлено в 03:08