Полузащитник Лиона Набиль Фекир стал игроком Бетиса, сообщает официальный сайт испанского клуба. Контракт 26-летнего француза с зелено-белыми рассчитан до 2023 года.

Общество Россиян захотели лишить анонимности в электронной почте Организаторы e-mail сервиса будут обязаны хранить сведения об идентификации абонентского номера пользователя электронной почты только на территории России.

Шоу-бизнес Адвокат экс-короля Малайзии усомнился в верности «Мисс Москва» Сингапурский адвокат бывшего правителя Малайзии Мухаммада V Ко Тен Хуа подтвердил его расставание с «Мисс Москва» Оксаной Воеводиной.

Политика Путин поручил реконструировать кинотеатр «Комсомолец» во Владикавказе Президент РФ Владимир Путин поручил министру культуры РФ Владимиру Мединскому и главе Северной Осетии Вячеславу Битарову подготовить предложения по реконструкции и дальнейшему использованию кинотеатра "Комсомолец" во Владикавказе.

Политика Правительство предложило создать единую базу данных россиян Правительство внесло в Госдуму законопроект о создании единого информационного ресурса, содержащего сведения о населении РФ; документ опубликован по вторник.

Армия и оружие Россию обвинили в нарушении воздушного пространства Южной Кореи Несколько российских самолетов нарушили воздушное пространство Южной Кореи, сообщает 23 июля AP со ссылкой на южнокорейское министерство обороны.

Политика Вакарчук предложил принять закон о «сосуществовании» Украины с Россией Отношения Украины с Россией во всех сферах должны быть чётко регламентированы и прописаны в законе.

Происшествия В Судаке фотографы избили туристов за отказ платить за снимок с орлом Уличные фотографы избили туристов в Судаке за отказ доплатить за снимок с орлом.

Экономика Банки предупредили о сокращении числа платежных терминалов Ассоциация банков России предупреждает, что малонаселенные районы могут остаться без платежных терминалов из-за новых требований к контрольно-кассовой технике.

Технологии Стартовала вторая проверка системы электронного голосования 23 июля в Москве стартовала вторая проверка системы электронного голосования, которая будет опробована на выборах в Мосгордуму 8 сентября.

Политика Сгоревший на «Лошарике» аккумулятор могли создать в Петербурге В Санкт-Петербурге могли создать аккумулятор, из-за которого произошел пожар на глубоководном АС-31, передает Neva.Today.

Происшествия Вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку в Адыгее Пилот Ми-2 госпитализирован после жесткой посадки вертолета в ауле Панахес в Адыгее.

Гаджеты Huawei официально представила смартфоны Honor 9X и 9X Pro Китайская компания Huawei официально представила новую линейку своих смартфонов — Honor 9X и 9X Pro.

Экономика ЦБ предложил отменить налоговый вычет на покупку зарубежных акций Регулятор обеспокоен тем, что государство, предоставляя налоговый вычет на такие инвестиции, поддерживает средствами бюджета вливания в зарубежный капитал, пояснил один из собеседников РБК.

Здоровье Список принципов здорового питания разработали для россиян Специалисты Роспотребнадзора разработали список принципов здорового питания, которого необходимо придерживаться всем россиянам для сохранения и укрепления здоровья.

Общество Госдума одобрила закон о черном реестре усыновителей и опекунов В пояснительной записке к законопроекту говорилось, что в 2016 году 33 979 родителей были лишены родительских прав, 8 165 родителей были ограничены в родительских правах, принято 852 решения об отстранении от обязанностей опекуна (попечителя) за нарушения и об отмене усыновления по вине усыновителя.

Футбол «Ростов» выступил с заявлением в связи с избиением фанатов «Спартака» "Ростов" опубликовал официальное заявление после инцидента, произошедшего с болельщиками "Спартака" после матча второго тура чемпионата России.

Происшествия Самолёт Azur Air, летевший в Москву, вернулся в Анталью Пассажирский самолёт российской авиакомпании Azur Air, направлявшийся из Антальи в Москву, после взлёта был вынужден вернуться в аэропорт вылета.

Экономика Исследование: россияне стали чаще ходить в магазин, но меньше покупать Россияне перестали закупать продукты большими партиями впрок, вместо этого они ходят в магазин чаще, но покупают меньше - на один-два приема пищи, рассказала РИА Новости представитель ассоциации "Руспродсоюз" Ирина Нагайцева.

Транспорт Счетная палата заявила об угрозе перебоев в авиасообщении над Москвой Аудиторы Счетной палаты зафиксировали срыв сроков и порядка реконструкции объектов аэропорта "Домодедово", что может привести к перебоям в работе воздушной гавани, а также всего Московского авиаузла, сообщает "Российская газета" со ссылкой на отчет ведомства.

Кино Умер актер бондианы Дэвид Хедисон В США ушел из жизни Дэвид Хедисон, изестный по роли сотрудника ЦРУ Феликса Лейтера в фильмах франшизы о Джеймсе Бонде «Живи и дай умереть» и «Лицензия на убийство».

Политика В ЦИК Украины рассказали об итогах обработки 84% протоколов Центральная избирательная комиссия Украины рассказала об итогах обработки 84,23% электронных протоколов с выборов в Верховную раду.

Экономика Приток мигрантов в Россию обновил 10-летний максимум "Миграционный прирост населения России в январе - апреле 2019 году резко увеличился, превысив значения всех предшествующих 10 лет Динамика числа прибывших в 2019 году по сравнению с предыдущими годами выглядит аномальной", - говорится в исследовании, опубликованном во вторник.