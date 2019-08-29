Футбол

Матч ТВМатч ТВ«Фейенорд» и «Трабзонспор» вышли в групповой турнир Лиги Европы

Хапоэль Беэр-Шева — Фейеноорд
0 – 3
Матч завершён
Лига Европы, Плей-офф, сегодня
Тото Тернер
Ханан Манан
41′
45′
Лерой Фер
Шон Голдберг
Давид Келтьенс
45′+2′
46′
Оркун Кекчю
Мигел Витор
Томер Йосефи
50′
52′
Стевен Бергейс
58′
Оркун Кекчю
Ваутер Бургер
61′
Ваутер Бургер
Бен Саар
Эден Шамир
63′
69′
Лерой Фер
Науфал Баннис
77′
Ридгесиано Хапс
Тирелл Маласия
Наор Сабаг
80′
Рамзи Сафури
81′
«Фейенорд» на чужом поле разгромил израильский «Хапоэль» в ответном матче плей-офф квалификации Лиги Европы. По итогам двух матчей в основной турнир вышел нидерландский клуб. «Трабзонспор» в родных стенах проиграл греческому АЕК, однако благодаря голу в гостях дальше идет.
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