«Фейенорд» на чужом поле разгромил израильский «Хапоэль» в ответном матче плей-офф квалификации Лиги Европы. По итогам двух матчей в основной турнир вышел нидерландский клуб. «Трабзонспор» в родных стенах проиграл греческому АЕК, однако благодаря голу в гостях дальше идет.

«Фейенорд» и «Трабзонспор» вышли в групповой турнир Лиги Европы

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