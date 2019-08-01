Футбол

«Фейеноорд» разгромил «Хапоэль» в квалификации Лиги ЕвропыЧемпионат вчера в 15:23

В первом матче раунда плей-офф Лиги Европы голландский «Фейеноорд» разгромил израильский «Хапоэль» из Беэр-Шевы. Встреча состоялась в Роттердаме на стадионе «Де Куйп». Обслуживал матч арбитр Андрис Трейманис, которому ассистировали Харальд Гудерманис и Алексей Спасенников.
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«Фейеноорд» разгромил «Хапоэль» из Беэр-Шевы в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы

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