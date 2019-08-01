В первом матче раунда плей-офф Лиги Европы голландский «Фейеноорд» разгромил израильский «Хапоэль» из Беэр-Шевы. Встреча состоялась в Роттердаме на стадионе «Де Куйп». Обслуживал матч арбитр Андрис Трейманис, которому ассистировали Харальд Гудерманис и Алексей Спасенников.

Общество Исследователи засняли повреждения «Титаника» В результате первой за последние 14 лет экспедиции к затонувшему «Титанику» учёные выяснили, что состояние обломков пассажирского лайнера стремительно ухудшается.

Футбол Игроки «Барселоны» недовольны тем, как Бартомеу ведёт переговоры по Неймару Как отмечает источник, 27-летний бразилец находится в постоянном контакте с несколькими бывшими партнёрами по "Барселоне" и сообщил им о том, что максимальное предложение каталонского клуба для ПСЖ составило всего 140 млн евро, тогда как парижане требуют за Неймара 250 млн.

Кино «Джокер» с Хоакином Фениксом получил рейтинг «R» Американская ассоциация кинокомпаний официально выдала фильму «Джокер» с Хоакином Фениксом в главной роли рейтинг «R» за кровь, насилие, мат и изображения сексуального характера.

Финансы Банки оценили новую методику расчета закредитованности клиентов Новые правила расчета нагрузки на капитал не окажут критического влияния на портфель Московского кредитного банка, поскольку по методике ЦБ ряд сегментов с низким значением ПДН и ПСК снижают нагрузку на капитал, заметил директор департамента розничного кредитования банка Рустам Идрисов.

Политика Зеленский прокомментировал возможность обмена между Украиной и Россией Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что первые результаты по вопросу обмена удерживаемыми лицами между Украиной и Россией должны быть в ближайшие дни.

Культура Новая книга Виктора Пелевина вышла в продажу Новый роман Виктора Пелевина «Искусство легких касаний» выходит в продажу 22 августа.

Экономика Группа ГАЗ может перейти на четырехдневную рабочую неделю Переход на неполную рабочую неделю может потребоваться из-за ухудшения ситуации на рынке коммерческого транспорта и последствий санкций, пояснили в компании.

Общество Росстат назвал регионы с самыми высокими зарплатами чиновников Самые высокие зарплаты российские муниципальные чиновники получают в Ямало-ненецком автономном округе (ЯНАО) – в среднем более 133 тыс. рублей.

Общество Российские регионы поставили под сомнение исполнение майских указов Большинство российских регионов, попавших под действие майских указов от 2012 года, не смогли удержать зарплаты бюджетников на уровне целевых значений в первой половине 2019 года.

Политика Эрдоган: Турция продолжит разведку газа у берегов Кипра Турция намерена продолжить разведывательные работы газовых месторождений в Восточном Средиземноморье, в том числе и у берегов Кипра, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган 23 августа на совместной пресс-конференции с главой правительства Республики Северный Кипр.

Кино С Джеки Чана и Шварценеггера попросили взыскать 216,6 млн рублей Конкурсный управляющий «Русской фильм группы» (PФГ) обратился с иском в Арбитражный суд Москвы о взыскании с китайской компании China Film Group, а также актеров Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера 216,6 млн рублей, сообщает в пятницу, 23 августа, газета «Ведомости».

Общество Роструд сообщил о длинных выходных в ноябре В ноябре в связи с празднованием Дня народного единства россияне будут отдыхать три дня, рассказали в Роструде.

Происшествия Трех полицейских заподозрили в изнасиловании девушки в Екатеринбурге В Екатеринбурге возбудили уголовное дело против троих полицейских по обвинению в изнасиловании, сообщает СК по Свердловской области.

Шоу-бизнес Анастасия Заворотнюк отменила спектакли после слухов о раке мозга В СМИ появилась информация о тяжелом заболевании актрисы. В сети появилась информация, что Анастасия Заворотнюк тяжело больна.

Происшествия «Победа» заявила об оправданном отказе летевшей на похороны женщине Женщине, которая просила пустить ее на самолет авиакомпании «Победа», отказали обоснованно. Об этом представитель перевозчика сообщил РБК.

Общество Медведев поставил перед Минтрудом вопрос о 4-дневной рабочей неделе Минтруд должен до 30 сентября представить в правительство свою позицию о перспективах введения в России четырехдневной рабочей недели, пишут «Известия» со ссылкой на перечень поручений, данных премьер-министром Дмитрием Медведевым по итогам выступления на Международной конференции труда в Женеве.

Происшествия Обвиняемый в шпионаже Уилан пожаловался в суде на состояние здоровья Обвиняемый в шпионаже Пол Уилан пожаловался на состояние здоровья, когда его доставили на заседание Лефортовского суда, в ходе которого будет рассматриваться ходатайство следствия о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей.

Экономика Последний зарубежный покупатель самолетов SSJ-100 решил их продать Мексиканский авиаперевозчик Interjet ищет покупателей на российские самолеты Sukhoi SuperJet 100 (SSJ-100).

Здоровье Российские хирурги массово уволились из-за низкой зарплаты Шесть врачей из двух хирургических отделений ЦГБ №1 в Нижнем Тагиле решили уволиться из-за высоких нагрузок и низких зарплат.