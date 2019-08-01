Футбол
«Фейеноорд» разгромил «Хапоэль» в квалификации Лиги ЕвропыЧемпионат вчера в 15:23
В первом матче раунда плей-офф Лиги Европы голландский «Фейеноорд» разгромил израильский «Хапоэль» из Беэр-Шевы. Встреча состоялась в Роттердаме на стадионе «Де Куйп». Обслуживал матч арбитр Андрис Трейманис, которому ассистировали Харальд Гудерманис и Алексей Спасенников.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«Фейеноорд» разгромил «Хапоэль» из Беэр-Шевы в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы
Sport24.ruвчера в 15:21
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 05:03, Ашберн
Политика
Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме
Обновлено вчера в 10:11
Общество
Исследователи засняли повреждения «Титаника»
В результате первой за последние 14 лет экспедиции к затонувшему «Титанику» учёные выяснили, что состояние обломков пассажирского лайнера стремительно ухудшается.
Обновлено вчера в 11:18
Футбол
Игроки «Барселоны» недовольны тем, как Бартомеу ведёт переговоры по Неймару
Как отмечает источник, 27-летний бразилец находится в постоянном контакте с несколькими бывшими партнёрами по "Барселоне" и сообщил им о том, что максимальное предложение каталонского клуба для ПСЖ составило всего 140 млн евро, тогда как парижане требуют за Неймара 250 млн.
Обновлено вчера в 22:06
Кино
«Джокер» с Хоакином Фениксом получил рейтинг «R»
Американская ассоциация кинокомпаний официально выдала фильму «Джокер» с Хоакином Фениксом в главной роли рейтинг «R» за кровь, насилие, мат и изображения сексуального характера.
Обновлено в 03:40
Финансы
Банки оценили новую методику расчета закредитованности клиентов
Новые правила расчета нагрузки на капитал не окажут критического влияния на портфель Московского кредитного банка, поскольку по методике ЦБ ряд сегментов с низким значением ПДН и ПСК снижают нагрузку на капитал, заметил директор департамента розничного кредитования банка Рустам Идрисов.
Обновлено в 01:01
Кино
Фильм по роману Глуховского «Метро 2033» выйдет в 2022 году
Обновлено в 04:49
Кино
Издание Forbes назвало самых высокооплачиваемых актеров
Обновлено вчера в 06:29
Политика
Зеленский прокомментировал возможность обмена между Украиной и Россией
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что первые результаты по вопросу обмена удерживаемыми лицами между Украиной и Россией должны быть в ближайшие дни.
Обновлено в 04:33
Культура
Новая книга Виктора Пелевина вышла в продажу
Новый роман Виктора Пелевина «Искусство легких касаний» выходит в продажу 22 августа.
Обновлено вчера в 06:44
Экономика
Группа ГАЗ может перейти на четырехдневную рабочую неделю
Переход на неполную рабочую неделю может потребоваться из-за ухудшения ситуации на рынке коммерческого транспорта и последствий санкций, пояснили в компании.
Обновлено в 02:53
Общество
Росстат назвал регионы с самыми высокими зарплатами чиновников
Самые высокие зарплаты российские муниципальные чиновники получают в Ямало-ненецком автономном округе (ЯНАО) – в среднем более 133 тыс. рублей.
Обновлено в 04:23
Общество
Российские регионы поставили под сомнение исполнение майских указов
Большинство российских регионов, попавших под действие майских указов от 2012 года, не смогли удержать зарплаты бюджетников на уровне целевых значений в первой половине 2019 года.
Обновлено в 03:08
Происшествия
Врачи из Петербурга прилетели в Турцию к пострадавшей девочке
Обновлено вчера в 06:31
Происшествия
В давке на рэп-концерте в столице Алжира погибли пять человек
Обновлено вчера в 20:40
Политика
Эрдоган: Турция продолжит разведку газа у берегов Кипра
Турция намерена продолжить разведывательные работы газовых месторождений в Восточном Средиземноморье, в том числе и у берегов Кипра, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган 23 августа на совместной пресс-конференции с главой правительства Республики Северный Кипр.
Обновлено в 03:45
Кино
С Джеки Чана и Шварценеггера попросили взыскать 216,6 млн рублей
Конкурсный управляющий «Русской фильм группы» (PФГ) обратился с иском в Арбитражный суд Москвы о взыскании с китайской компании China Film Group, а также актеров Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера 216,6 млн рублей, сообщает в пятницу, 23 августа, газета «Ведомости».
Обновлено в 02:36
Общество
Роструд сообщил о длинных выходных в ноябре
В ноябре в связи с празднованием Дня народного единства россияне будут отдыхать три дня, рассказали в Роструде.
Обновлено в 03:38
Происшествия
Трех полицейских заподозрили в изнасиловании девушки в Екатеринбурге
В Екатеринбурге возбудили уголовное дело против троих полицейских по обвинению в изнасиловании, сообщает СК по Свердловской области.
Обновлено вчера в 09:17
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк отменила спектакли после слухов о раке мозга
В СМИ появилась информация о тяжелом заболевании актрисы. В сети появилась информация, что Анастасия Заворотнюк тяжело больна.
Обновлено в 04:27
Происшествия
«Победа» заявила об оправданном отказе летевшей на похороны женщине
Женщине, которая просила пустить ее на самолет авиакомпании «Победа», отказали обоснованно. Об этом представитель перевозчика сообщил РБК.
Обновлено вчера в 11:56
Общество
Медведев поставил перед Минтрудом вопрос о 4-дневной рабочей неделе
Минтруд должен до 30 сентября представить в правительство свою позицию о перспективах введения в России четырехдневной рабочей недели, пишут «Известия» со ссылкой на перечень поручений, данных премьер-министром Дмитрием Медведевым по итогам выступления на Международной конференции труда в Женеве.
Обновлено вчера в 03:43
Происшествия
Обвиняемый в шпионаже Уилан пожаловался в суде на состояние здоровья
Обвиняемый в шпионаже Пол Уилан пожаловался на состояние здоровья, когда его доставили на заседание Лефортовского суда, в ходе которого будет рассматриваться ходатайство следствия о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей.
Обновлено в 03:39
Футбол
Футболист Антон Миранчук заявил, что хочет уехать из России
Обновлено в 04:39
Экономика
Последний зарубежный покупатель самолетов SSJ-100 решил их продать
Мексиканский авиаперевозчик Interjet ищет покупателей на российские самолеты Sukhoi SuperJet 100 (SSJ-100).
Обновлено в 04:13
Футбол
«Спартак» уступил «Браге» в матче плей-офф квалификации Лиги Европы
Португальская "Брага" принимала на своем поле московский "Спартак" в рамках квалификационного матча плей-офф Лиги Европы.
Обновлено вчера в 16:34
Здоровье
Российские хирурги массово уволились из-за низкой зарплаты
Шесть врачей из двух хирургических отделений ЦГБ №1 в Нижнем Тагиле решили уволиться из-за высоких нагрузок и низких зарплат.
Обновлено вчера в 11:27
Происшествия
Пассажирский борт совершил аварийную посадку на Гавайях
Из-за задымления на борту авиалайнера американской компании Hawaiian Airlines следовавший по маршруту Окленд – Гонолулу самолет совершил экстренную посадку в аэропорту назначения.
Обновлено вчера в 23:23