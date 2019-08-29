Турецкий «Трабзонспор» и голландский «Фейеноорд» вышли в групповой этап Лиги Европы. «Трабзонспор» после победы 3:1 на поле АЕК в первом матче, в ответной домашней встрече чуть не растерял преимущество. Турки уступили со счетом 0:2, но за счет гола на выезде прошли соперника.

«Фейеноорд» и «Трабзонспор» вышли в групповой этап Лиги Европы

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