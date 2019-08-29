Футбол
Sport24.ru«Фейеноорд» и «Трабзонспор» вышли в групповой этап Лиги Европы
Лига Европы, Плей-офф, сегодня
Тото Тернер
Ханан Манан
|41′
|45′
Лерой Фер
Шон Голдберг
Давид Келтьенс
|45′+2′
|46′
Оркун Кекчю
Мигел Витор
Томер Йосефи
|50′
|52′
Стевен Бергейс
|58′
Оркун Кекчю
Ваутер Бургер
|61′
Ваутер Бургер
Бен Саар
Эден Шамир
|63′
|69′
Лерой Фер
Науфал Баннис
|77′
Ридгесиано Хапс
Тирелл Маласия
Наор Сабаг
|80′
Рамзи Сафури
|81′
Хапоэль Беэр-Шева
Расстановка 4‑3‑3
1
Шеткус
2
Битон
15
Йосефи
20
Таа
3
Келтьенс
28
Манан
8
Кабха
55
Сабаг
12
Марин
18
Шамир
11
Сафури
1
Вермеер
27
Карсдорп
33
Боттегин
32
Ие
5
Хапс
24
Баннис
35
Бургер
20
Тапия
10
Бергейс
7
Нарсинх
11
Ларссон
Фейеноорд
Расстановка 4‑2‑1‑3
Турецкий «Трабзонспор» и голландский «Фейеноорд» вышли в групповой этап Лиги Европы. «Трабзонспор» после победы 3:1 на поле АЕК в первом матче, в ответной домашней встрече чуть не растерял преимущество. Турки уступили со счетом 0:2, но за счет гола на выезде прошли соперника.
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