Футбол

Sport24.ruSport24.ru«Фейеноорд» и «Трабзонспор» вышли в групповой этап Лиги Европы

Хапоэль Беэр-Шева — Фейеноорд
0 – 3
Матч завершён
Лига Европы, Плей-офф, сегодня
Тото Тернер
Ханан Манан
41′
45′
Лерой Фер
Шон Голдберг
Давид Келтьенс
45′+2′
46′
Оркун Кекчю
Мигел Витор
Томер Йосефи
50′
52′
Стевен Бергейс
58′
Оркун Кекчю
Ваутер Бургер
61′
Ваутер Бургер
Бен Саар
Эден Шамир
63′
69′
Лерой Фер
Науфал Баннис
77′
Ридгесиано Хапс
Тирелл Маласия
Наор Сабаг
80′
Рамзи Сафури
81′
Турецкий «Трабзонспор» и голландский «Фейеноорд» вышли в групповой этап Лиги Европы. «Трабзонспор» после победы 3:1 на поле АЕК в первом матче, в ответной домашней встрече чуть не растерял преимущество. Турки уступили со счетом 0:2, но за счет гола на выезде прошли соперника.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Фейенорд» и «Трабзонспор» вышли в групповой турнир Лиги Европы

Sportbox.RU15:23

«Фейеноорд» вновь разгромил «Хапоэль Беэр-Шева» и вышел в группу Лиги Европы

Спорт-Экспресс15:26

«Фейенорд» и «Трабзонспор» вышли в групповой турнир Лиги Европы

Матч ТВ15:23

«Фейеноорд» и «Трабзонспор» вышли в групповой этап Лиги Европы

Sport24.ru15:29
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 21:36, Вашингтон
Происшествия

В СМИ появилась американская версия взрыва в Северодвинске

Взрыв у северного побережья России произошел во время миссии по подъему ядерной ракеты со дна океана, сообщает CNBC со ссылкой на источники, осведомленные об оценке произошедшего разведывательными службами США.
Газета.Ru 16:46
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы об освобождении Бухареста

Министерство обороны России к 75-летию освобождения Бухареста в ходе Великой Отечественной войны создало на своём сайте специальный раздел, где опубликованы рассекреченные документы об этом событии.
RT на русском 18:29
Политика

Генпрокурор Украины сообщил о начале обмена пленными с Россией

Новый украинский генпрокурор Руслан Рябошапка проинформировал о начале обмена пленными с российской стороной.
Газета.Ru 20:16
Политика

Дважды продавшая Путину мороженое девушка растворилась вместе с лотком

Многие умилились сценой, в которой президент России Владимир Путин купил своему турецкому коллеге Эрдогану мороженое на авиасалоне в Жуковском.
Московский Комсомолец вчера в 10:11
Гаджеты

Apple представит новый iPhone 10 сентября

Детали мероприятия не разглашаются. Источники сообщали, что Apple представит три новые версии смартфонов.
Коммерсантъ 13:51
Технологии

Впервые в России самолеты напишут словесное послание в небе

Летчики пилотажной группы "Первый полет" впервые в России напишут пятью самолетами Як-52 в небе словесное послание с помощью дымов и специальной системы управления.
Реальное время 01:44
Космос

В космическом центре Ирана взорвалась ракета

Газета.Ru 19:46
Политика

Эрдоган не исключил покупку Су-35 и Су-57 вместо американских F-35

Российская газета вчера в 20:02
Авто

Вэн Volkswagen T6.1 придёт в Россию в 2020 году

В российском представительстве компании Драйв выяснил, что на нашем рынке T6.1 появится ориентировочно в первой половине 2020-го.
Драйв вчера в 11:28
Космос

Новый китайский спутник сломался после запуска

Газета.Ru 14:31
Политика

Дональд Трамп отменил поездку в Польшу

Коммерсантъ 17:24
Футбол

Определились соперники «Зенита» и «Локомотива» в Лиге чемпионов

Петербургский «Зенит» получил в соперники португальскую «Бенфику», французский «Лион» и немецкий «Лейпциг», «Локомотив» осенью сыграет с итальянским «Ювентусом», испанским «Атлетико» и немецким «Байером».
РБК 13:11
Экономика

ВЭБ профинансирует строительство газовозов для НОВАТЭКа на $5 млрд

Наблюдательный совет ВЭБа одобрил финансирование строительства 15 танкеров-газовозов для НОВАТЭКа, которые создадут на судоверфи «Звезда».
РБК 15:50
Энергетика

«Газпром» начал наполнение газопровода «Сила Сибири»

Николаев сообщил о том, что начались плановые мероприятия по вытеснению азота и наполнению газопровода "Сила Сибири" природным газом.
РИА Новости 07:32
Космос

Астронавт Майкл Коллинз: жизнь вне Земли существует

Астронавт и летчик Майкл Коллинз, который вместе с товарищами Армстронгом и Олдрином, побывал на Луне, в социальных сетях заявил, что убежден в том, что жизнь в тех или иных формах существует и вне нашей планеты.
Millionaire.ru 08:29
Происшествия

Авария с участием Lamborghini и BMW произошла в центре Москвы

Камеры видеонаблюдения в центре Москвы запечатлели ДТП с участием автомобилей Lamborghini и BMW.
Известия 18:03
Общество

В Госдуме предложили продлить школьникам летние каникулы до октября

Летние каникулы для школьников и студентов следует продлить до 1 октября, чтобы позволить молодежи подрабатывать или ездить на отдых в сентябре, а соответствующий пилотный проект можно было бы провести в регионах Дальнего Востока, считает депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР), который направил соответствующее предложение вице-премьеру Татьяне Голиковой.
РИА Новости 20:35
Политика

Новый глава МИД Украины обозначил позицию по ситуации в Донбассе

Новый глава украинского МИД Вадим Пристайко в ходе заседания Рады обозначил позицию по ситуации в Донбассе.
RT на русском 17:44
Космос

Запуск «Протона-М» не захотела страховать ни одна компания

Государственный космический научно-производственный центр имени М. В. Хруничева, который входит в госкорпорацию «Роскосмос», не смог через тендер найти фирму для страхования рисков при запуске ракеты-носителя тяжелого класса «Протон-М» на сумму в 2,1 миллиарда рублей.
Фонтанка.Ру 07:33
Армия и оружие

На МАКС показали уникальный Су-47

На авиасалоне МАКС-2019, который проходит в Жуковском с 27 августа по 1 сентября, на статической экспозиции выставили перспективный палубный истребитель Су-47 "Беркут".
Суть событий 27 августа в 11:48
Футбол

Спартак — Брага 1:2

В Москве проходит ответный матч четвертого раунда Лиги Европы между "Спартаком" и португальской "Брагой".
Вести.Ru 14:06
Происшествия

В Ленинградской области полиция нашла потерявшуюся в лесу девочку

Полиция нашла пропавшую в лесу в Тосненском районе Ленинградской области девочку, сообщили РИА Новости в ГУМВД по Петербургу и Ленобласти.
РИА Новости 15:39
Шоу-бизнес

Рита Ора выступила в Сочи на закрытии «Новой волны»

Подошёл к концу конкурс «Новая волна» в Сочи. Сегодня прошёл заключающий гала-концерт, хедлайнером которого стала Рита Ора.
Super.ru 17:38
Происшествия

Тюменцы не могут вылететь в Турцию из-за проблем с самолётом

Вестник 03:25
Здоровье

Детские сады Москвы будут получать данные о заболевших без медсправок

Департамент здравоохранения столицы опроверг информацию, согласно которой сведения об инфекционных заболеваниях не будут поступать в детсады из-за отмены необходимости перед 1 сентября получать медсправки об отсутствии контактов с инфекционными больными.
Вечерняя Москва 13:19
Здоровье

Онищенко рассказал способ остаться в твердой памяти

Депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач страны Геннадий Онищенко назвал способы избежать когнитивных нарушений и проблем с памятью в старости — это изучение иностранных языков и чтение.
Lenta.ru 12:18
Политика

Правительство Украины сложило полномочия перед новой Радой

RT на русском 06:51
Политика

Армения не примет участия в памятных мероприятиях 1 сентября в Польше

Власти Армении не приняли приглашение на памятные мероприятия по случаю 80-летия начала Второй мировой войны, которые состоятся 1 сентября в Варшаве.
RT на русском 12:34
Происшествия

У берегов Испании спасли более 200 мигрантов

Мигранты были спасены в море к востоку от Гибралтарского пролива, на одном из самых распространенных маршрутов для прибытия нелегалов в страны ЕС из Северной Африки.
REGNUM 08:17
Шоу-бизнес

Подписчики высмеяли Рудковскую, «вытянувшуюся» до одного роста с двухметровым Киркоровым

Светская львица и продюсер Яна Рудковская озадачила подписчиков фотографией с Филиппом Киркоровым, на которой она одного роста с двухметровым певцом.
Экономика сегодня 11:33
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Фейеноорд
Спортивный клуб
Футбольный клуб из города Роттердам в Нидерландах. Вместе с «Аяксом» и ПСВ считается ведущим клубом страны. Изначально назывался «Вилхелмина» Роттердам, вскоре после основания был переименован в «Хиллеслёйсе», потом в «Селеритас», пока в 1912 году команда не была названа Feijenoord в честь района Роттердама.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное