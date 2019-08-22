Футбол

Фейеноорд - Хапоэль Беер Шева: прогноз максим тетерина 22 августа 2019Ставка TV 10:07

В предыдущем раунде квалификации Лиги Европы команда из Роттердама разгромила тбилисское Динамо 4:0. В двух домашних матчах чемпионата Голландии "Фейеноорд" сыграл вничью.
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«Фейеноорд» — «Хапоэль» Беер-Шева. Прогноз (к. 3.20) и ставки на матч Лиги Европы 22 августа 2019 года

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Фейеноорд-Хапоэль Беер-Шева 22.08.2019 прогноз Ф2 (1.5)

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Фейеноорд - Хапоэль Беер Шева: прогноз максим тетерина 22 августа 2019

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«Фейеноорд» – «Хапоэль»: прогноз на матч квалификации Лиги Европы 19/20

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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 19:52, Ашберн
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Футбольный клуб из города Роттердам в Нидерландах. Вместе с «Аяксом» и ПСВ считается ведущим клубом страны. Изначально назывался «Вилхелмина» Роттердам, вскоре после основания был переименован в «Хиллеслёйсе», потом в «Селеритас», пока в 1912 году команда не была названа Feijenoord в честь района Роттердама.
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