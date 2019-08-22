Футбол
Фейеноорд - Хапоэль Беер Шева: прогноз максим тетерина 22 августа 2019Ставка TV 10:07
В предыдущем раунде квалификации Лиги Европы команда из Роттердама разгромила тбилисское Динамо 4:0. В двух домашних матчах чемпионата Голландии "Фейеноорд" сыграл вничью.
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