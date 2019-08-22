Футбол
Фейеноорд - Хапоэль Беер Шева: прогноз Алексея Посконного 20 августа 2019Ставка TV 20 августа в 01:49
Всем привет Лига Европы, Фейеноорд против израильского клуба Запоэль Беер Шева, трудно тут поверить что гости смогут что-то предложить голландцам; хозяева странная сила два своих стенах, и постараються разгромить перед выездам на чужое поле даба обеспечить заранее себе выход в следующий раунд.
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Россия заявила об угрозе краха еще одного договора после ДРСМД
После разрыва Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности под угрозой находится еще одно международное соглашение — договор об ограничении стратегических наступательных вооружений — СНВ-III.
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила сообщения о планах США купить Гренландию у Дании с возвращением Крыма.
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44-летняя голливудская кинозвезда Анджелина Джоли с трудом сдержала слёзы, когда провожала старшего сына Мэддокса в университет.
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Происшествия
Пятеро участников конфликта со стрельбой в Краснодаре задержаны в Сочи
Сотрудники управления ФСБ по Краснодарскому краю совместно с коллегами из ГУ МВД по региону в ходе спецоперации задержали в Адлерском районе города Сочи пятерых мужчин по подозрению в причастности к конфликту со стрельбой в Краснодаре, сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона.
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Общество
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Политика
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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон положил ногу на столик, стоящий перед президентом Франции Эммануэлем Макроном на встрече в Елисейском дворце.
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Приехавшая в Крым немецкая делегация оценила ситуацию на полуострове
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Обновлено вчера в 10:12
Происшествия
В Турции рыбаки поймали пятиметровую акулу весом в тонну
В Эгейском море рыбаки выловили пятиметровую акулу, вес которой почти достигает тонны, пишет «Лента.ру».
Обновлено в 12:55
Гаджеты
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Политика
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Премьер-министра страны поблагодарил за поддержку президент Украины Владимир Зеленский Канада выступила против возобновления отношений с Россией в формате "большой восьмерки", пишет агентство Reuters.
Обновлено в 14:01
Армия и оружие
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Политика
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Обновлено в 10:11
Общество
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«Со стартового комплекса площадки № 31 космодрома Байконур 22 августа 2019 года в 06:38:32 мск успешно стартовала ракета-носитель "Союз-2.1а" с космическим кораблём "Союз МС-14"», — говорится в сообщении.
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Компания «Ларос» разрабатывает новый спортивный самолет на базе Су-31
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