Футбол

Фейеноорд - Хапоэль Беер Шева: прогноз Алексея Посконного 20 августа 2019Ставка TV 20 августа в 01:49

Всем привет Лига Европы, Фейеноорд против израильского клуба Запоэль Беер Шева, трудно тут поверить что гости смогут что-то предложить голландцам; хозяева странная сила два своих стенах, и постараються разгромить перед выездам на чужое поле даба обеспечить заранее себе выход в следующий раунд.
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Фейеноорд - Хапоэль Беер Шева: прогноз максим тетерина 22 августа 2019

Ставка TV10:07

Фейеноорд-Хапоэль Беер-Шева 22.08.2019 прогноз Ф2 (1.5)

Sport-place06:00

«Фейеноорд» — «Хапоэль» Беер-Шева. Прогноз (к. 3.20) и ставки на матч Лиги Европы 22 августа 2019 года

LiveSport.ruвчера в 01:30

«Фейеноорд» — «Хапоэль». 22.08.2019. Прогноз и ставки на матч

Metaratingsвчера в 17:13

«Фейеноорд» – «Хапоэль»: прогноз на матч квалификации Лиги Европы 19/20

ODDS.ru20 августа в 18:09
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Культура

Умер заслуженный артист России Виктор Власов

В четверг, 22 августа, в 65 лет умер заслуженный артист России Виктор Власов.
Обновлено в 15:30
Общество

Исследователи засняли повреждения «Титаника»

В результате первой за последние 14 лет экспедиции к затонувшему «Титанику» учёные выяснили, что состояние обломков пассажирского лайнера стремительно ухудшается.
Обновлено в 11:18
Армия и оружие

Россия заявила об угрозе краха еще одного договора после ДРСМД

После разрыва Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности под угрозой находится еще одно международное соглашение — договор об ограничении стратегических наступательных вооружений — СНВ-III.
Обновлено в 15:43
Музыка

Вайкуле выступила за возвращение «Новой волны» в Юрмалу

Обновлено в 10:57
Происшествия

Врачи из Петербурга прилетели в Турцию к пострадавшей девочке

Обновлено в 06:31
Политика

Захарова сравнила идею США о покупке Гренландии с возвращением Крыма

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила сообщения о планах США купить Гренландию у Дании с возвращением Крыма.
Обновлено в 14:30
Шоу-бизнес

Анджелина Джоли расплакалась, провожая сына Мэддокса в университет

44-летняя голливудская кинозвезда Анджелина Джоли с трудом сдержала слёзы, когда провожала старшего сына Мэддокса в университет.
Обновлено в 09:29
Футбол

«Спартак» уступил «Браге» в матче плей-офф квалификации Лиги Европы

Португальская "Брага" принимала на своем поле московский "Спартак" в рамках квалификационного матча плей-офф Лиги Европы.
Обновлено в 16:34
Происшествия

Пятеро участников конфликта со стрельбой в Краснодаре задержаны в Сочи

Сотрудники управления ФСБ по Краснодарскому краю совместно с коллегами из ГУ МВД по региону в ходе спецоперации задержали в Адлерском районе города Сочи пятерых мужчин по подозрению в причастности к конфликту со стрельбой в Краснодаре, сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона.
Обновлено в 14:06
Общество

Медведев поставил перед Минтрудом вопрос о 4-дневной рабочей неделе

Минтруд должен до 30 сентября представить в правительство свою позицию о перспективах введения в России четырехдневной рабочей недели, пишут «Известия» со ссылкой на перечень поручений, данных премьер-министром Дмитрием Медведевым по итогам выступления на Международной конференции труда в Женеве.
Обновлено в 03:43
Наука

Глубоко под океаном был идентифицирован огромный резервуар метана

Обновлено в 09:22
Политика

Джонсон на встрече с Макроном положил ногу на стол

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон положил ногу на столик, стоящий перед президентом Франции Эммануэлем Макроном на встрече в Елисейском дворце.
Обновлено в 15:37
Политика

Приехавшая в Крым немецкая делегация оценила ситуацию на полуострове

Приехавший в Крым глава немецкой делегации, член общественной организации Druschba Global Дирк Нессениус прокомментировал ситуацию на полуострове.
Обновлено вчера в 10:12
Происшествия

В Турции рыбаки поймали пятиметровую акулу весом в тонну

В Эгейском море рыбаки выловили пятиметровую акулу, вес которой почти достигает тонны, пишет «Лента.ру».
Обновлено в 12:55
Гаджеты

Apple Watch Series 5 продемонстрировали на фото

22 августа на ресурсе SlashLeaks один из пользователей опубликовал живую фотографию Apple Watch 5. В названии изображения и в дисплее часов фигурирует модель A2157, именно с таким номером они обнаружились в базе Евразийской комиссии.
Обновлено в 15:45
Политика

Канада выступила против возвращения России в G8

Премьер-министра страны поблагодарил за поддержку президент Украины Владимир Зеленский Канада выступила против возобновления отношений с Россией в формате "большой восьмерки", пишет агентство Reuters.
Обновлено в 14:01
Армия и оружие

«Иловайский котел» оказался тройным

Вокруг украинских силовиков, попавших в «Иловайский котел» в августе 2014 года, было три кольца окружения.
Обновлено в 08:50
Происшествия

Суд отправил в СИЗО челябинского депутата, убившего жену

Обновлено в 08:40
Политика

Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме

Официальный представитель МИД Мария Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме "Машук-2019".
Обновлено в 10:11
Общество

Мэрия Москвы отклонила все заявки на акции протеста 31 августа

Отказ пришел и на заявку Либертарианской партии, которая планировала шествие по бульварам.
Обновлено в 08:30
Космос

Ракета «Союз» с роботом Федором отправилась к МКС

«Со стартового комплекса площадки № 31 космодрома Байконур 22 августа 2019 года в 06:38:32 мск успешно стартовала ракета-носитель "Союз-2.1а" с космическим кораблём "Союз МС-14"», — говорится в сообщении.
Обновлено в 00:54
Происшествия

Пятилетняя девочка три дня провела в лесу и выжила

Обновлено в 00:50
Технологии

Компания «Ларос» разрабатывает новый спортивный самолет на базе Су-31

Российская компания "Ларос" разрабатывает новый спортивный самолет на базе Су-31, который не выпускается с 1997 года.
Обновлено в 08:48
Политика

Россия и Украина уточняют списки обмена

На Украине, в свою очередь, готовится аналогичный список российских граждан.
Обновлено в 04:18
Происшествия

В Санкт-Петербурге уволили 340 полицейских

Всем оперативникам и руководителям отделов Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти вручили уведомления о «прекращении или расторжении контракта и увольнении со службы в органах внутренних дел Российской Федерации».
Обновлено в 09:08
Футбол

Калиниченко: «Буду огорчён, если увижу Ракицкого в сборной»

Экс-игрок "Спартака" Максим Калиниченко рассказал о том, что он думает по поводу ситуации вокруг Ярослава Ракицкого, на данный момент представляющего "Зенит".
Обновлено в 15:44
Космос

Ученые показали, как произойдет гибель нашей галактики

Уже совсем скоро, буквально «сегодня вечером» по космическим меркам, наша галактика Млечный путь столкнется с соседкой – Андромедой.
Обновлено вчера в 04:34
Происшествия

Суд отказался продлить Навальному арест на 18 часов

Спецприемник просил увеличить срок содержания Навального на 18,5 часа — на то время, которое тот провел в больнице из-за ухудшения здоровья.
Обновлено в 15:34
Происшествия

Минстрой оценил ущерб от паводка в Иркутской области в 35 млрд рублей

По данным комиссии, 10,8 млрд руб. ущерба приходится на жилые дома и более 20 млрд руб. – на административные здания, передает ТАСС.
Обновлено в 10:44
Происшествия

19-летний лихач на Mercedes насмерть сбил женщину и попал на видео

Обновлено в 14:14
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Футбольный клуб из города Роттердам в Нидерландах. Вместе с «Аяксом» и ПСВ считается ведущим клубом страны. Изначально назывался «Вилхелмина» Роттердам, вскоре после основания был переименован в «Хиллеслёйсе», потом в «Селеритас», пока в 1912 году команда не была названа Feijenoord в честь района Роттердама.
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