Футбол
Федун заявил, что ждет битву в матче «Спартак» – ЦСКАСпорт-Экспресс 11:42
Спартак
Расстановка 4‑4‑2
57
Селихов
92
Рассказов
2
Жиго
14
Джикия
6
Дантас
94
Ханни
8
Глушаков
47
Зобнин
25
Мельгарехо
9
Зе Луиш
12
Адриано
35
Акинфеев
2
Фернандес
14
Набабкин
50
Бекао
78
Дивеев
42
Щенников
8
Влашич
77
Ахметов
98
Обляков
17
Сигурдссон
9
Чалов
ЦСКА
Расстановка 5‑4‑1
Владерец "Спартака" Леонид Федун перед матчем 22-го тура чемпионата России между красно-белыми и ЦСКА заявил, что ожидает битву.
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