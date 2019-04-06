Футбол

Федун заявил, что ждет битву в матче «Спартак» – ЦСКАСпорт-Экспресс 11:42

Спартак — ЦСКА
0 – 0
1-й тайм
Чемпионат России
Москва, Стадион «Спартак»
Спартак
Расстановка 4‑4‑2
57
Селихов
  
92
Рассказов
  
2
Жиго
  
14
Джикия
  
6
Дантас
  
94
Ханни
  
8
Глушаков
  
47
Зобнин
  
25
Мельгарехо
  
9
Зе Луиш
  
12
Адриано
  
35
Акинфеев
  
2
Фернандес
  
14
Набабкин
  
50
Бекао
  
78
Дивеев
  
42
Щенников
  
8
Влашич
  
77
Ахметов
  
98
Обляков
  
17
Сигурдссон
  
9
Чалов
  
ЦСКА
Расстановка 5‑4‑1
Владерец "Спартака" Леонид Федун перед матчем 22-го тура чемпионата России между красно-белыми и ЦСКА заявил, что ожидает битву.
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