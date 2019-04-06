Федун заявил, что ждет битву в матче «Спартак» – ЦСКАСпорт-Экспресс 11:42

Владерец "Спартака" Леонид Федун перед матчем 22-го тура чемпионата России между красно-белыми и ЦСКА заявил, что ожидает битву.

Федун заявил, что ждет битву в матче «Спартак» – ЦСКА

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