Футбол
Федун заявил, что у «Спартака» ещё будут трансферы в летнее межсезоньеRT на русском вчера в 14:32
Владелец московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун заявил, что красно-белые ещё не завершили летнюю трансферную кампанию.
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 06:02, Вашингтон
Экономика
Около 70% жителей РФ боятся тратить деньги
Как сообщало ИА REGNUM, большинство жителей России (68%) предпочитают экономить деньги, при этом сокращая повседневные расходы (в 2018 году — 63%).
Обновлено в 04:26
Футбол
«Челси» официально объявил об уходе Гонсало Игуаина
Обновлено в 04:50
Общество
В России изменились правила продажи молочных продуктов
С 1 июля в России вступили в силу новые правила продажи молочных продуктов.
Обновлено вчера в 20:36
Общество
Жена правителя Дубая сбежала от него с детьми и 40 миллионами долларов
От эмира сбежала жена - принцесса Хайя, прихватив с собой около 40 млн долларов. По информации издания, это произошло еще в феврале.
Обновлено 29 июня в 09:04
Происшествия
Число жертв наводнения в Иркутской области растет
В результате наводнения в Иркутской области, по официальным данным, погибли пять человек.
Обновлено в 05:32
Общество
Уровень воды в реке Ия в Иркутской области опустился ниже 11 метров
На момент 30 июня уровень воды в реке Ия составлял 12,89 метра, а первого июля он опустился до 10,91 метра.
Обновлено вчера в 21:57
Технологии
Пять компаний обвинили «Яндекс» в ограничении доступа к их сервисам
Пять сайтов, по мнению которых «Яндекс» ограничивает доступ к их сервисам, обвинили поисковик в нарушении закона о конкуренции.
Обновлено в 02:40
Экономика
Тарифы на услуги ЖКХ в России растут, но не везде
Повышение происходит дважды в год — первый раз в январе, второй — в июле. Но хочется отметить, что тарифы растут не везде.
Обновлено в 03:27
Авто
Составлен топ-10 дизельных автомобилей в России
Иномарка Mitsubishi Pajero Sport возглавила топ-10 дизельных автомобилей на российском рынке, далее следует Toyota Land Cruiser Prado.
Обновлено в 05:36
Происшествия
Врачей роддома заподозрили в убийстве младенца из-за статистики
Обновлено вчера в 14:53
Политика
Организаторы G20 включили Курилы в состав Японии
На официальном видео саммита G20 в японском Осаке Южные Курилы были указаны как часть Японии.
Обновлено в 04:15
Происшествия
Бывшего врио замначальника УФСИН по Москве подозревают в злоупотреблении полномочиями при ремонте СИЗО
«В 2016 г. А.Овсянников подписал акт о приемке работ, на которые было потрачено 210,8 млн руб. из бюджета, однако работы выполнены не были», - пояснил источник.
Обновлено в 05:24
Шоу-бизнес
Алла Пугачева прокатилась по перрону вокзала на машине
Многие не стали критиковать певицу за то, что она прокатилась по перрону вокзала на машине и пожелали ей "счастливого пути".
Обновлено в 05:42
Политика
Россия обеспокоена попытками подорвать присутствие Миссии ООН в Косово
Несколько человек пострадали, в том числе трое полицейских, журналист и два сотрудника ООН, один из них - Михаил Краснощеков, который был госпитализирован.
Обновлено в 03:07
Экономика
В России изменились правила выдачи микрозаймов
1 июля вступили в силу правила выдачи микрокредитов, разработанные Центральным банком (ЦБ) России. Об этом в понедельник, 1 июля, пишет РБК.
Обновлено в 01:26
Политика
Парубий пригрозил отозвать приглашение для наблюдателей ПАСЕ на выборы
Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий пригрозил отозвать приглашение для наблюдателей Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) на выборы в парламент.
Обновлено в 05:21
Авто
«АвтоВАЗ» повысил цены на Lada Granta и Lada Vesta
Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» с 1 июля повысил цены на модели Lada Granta и Lada Vesta. Об этом сообщает «Лада онлайн».
Обновлено в 04:26
Шоу-бизнес
Пригожин занял сторону Фадеева в скандальной истории с Темниковой
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин поделился мнением о скандальной ситуации, сложившейся между его коллегой Максимом Фадеевым и певицей Еленой Темниковой.
Обновлено вчера в 12:52
Происшествия
На Урале женщина пыталась сжечь сотовую вышку из страха заболеть раком
В Североуральске местная 53-летняя жительница пыталась сжечь вышку сотовой связи из-за страха получить вред здоровью, сообщили в пресс-службе свердловского главка.
Обновлено в 05:30
Политика
Медведев рассказал о демонстрирующих хамство единороссах
Премьер-министр России Дмитрий Медведев посетовал на представителей партии "Единая Россия", которые не стесняются демонстрировать чванство и хамство.
Обновлено вчера в 21:35
Футбол
«Спартак» обыграл ЦСКА в предсезонном матче
«Спартак» одержал победу над ЦСКА в матче Кубка «Париматч Премьер». Встреча прошла в австрийском городе Пёллау и завершилась со счётом 3:1.
Обновлено в 00:17
Политика
Песков рассказал о жестком разговоре Мэй с Путиным по делу Скрипалей
Разговор Владимира Путина с главой правительства Великобритании Терезой Мэй по ситуации вокруг дела Скрипалей проходил жестко и с глазу на глаз, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Обновлено вчера в 11:08
Транспорт
Минтранс намерен изменить регулирование совместных поездок на авто
Министерство транспорта РФ представило законопроект о регулировании совместных поездок на автомобиле (карпулинге - ИФ), сообщает в понедельник газета "Коммерсантъ".
Обновлено вчера в 21:59
Происшествия
Протестующие штурмуют здание правительства в Гонконге
Участники акции протеста в Гонконге пытаются штурмовать здание законодательного совета, пишет The Guardian.
Обновлено в 03:14
Общество
В Барселоне провели первую «перепись» крыс
Как отмечает газета Vanguardia, "перепись" крыс, ставшая первой в Испании и одной из первых в крупных городах Европы, проводилась в рамках проекта BCNRats, призванного исследовать и оценить соответствующие риски для создания стратегии борьбы и контроля над популяцией этих животных.
Обновлено в 05:45
Технологии
В работе приложения Тинькофф Банка произошел сбой
В работе мобильного приложения Тинькофф Банка произошел сбой.
Обновлено в 04:39
Энергетика
Азербайджан сообщил о постройке газопровода в Европу
Обновлено в 04:15
Политика
Грузинская певица Нино Катамадзе решила больше не выступать в России
Грузинская певица Нино Катамадзе объявила, что больше не будет выступать в России, поскольку считает ее оккупантом.
Обновлено вчера в 12:12
Политика
Борис Джонсон намерен брекситом доказать Путину ценность либерализма
Финалист гонки за пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заявил, что Британия докажет президенту России Владимиру Путину ценность либерализма своим уходом из ЕС в установленные сроки.
Обновлено в 00:15
Происшествия
Город в Мексике оказался под слоем льда из-за сильного града
Мексиканский город Гвадалахара оказался 30 июня погребен под слоем льда после сильного града, который был зарегистрирован здесь впервые, сообщило 30 июня издание Economista.
Обновлено в 05:13