Футбол

Федун заявил, что у «Спартака» ещё будут трансферы в летнее межсезоньеRT на русском вчера в 14:32

3 фото
Владелец московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун заявил, что красно-белые ещё не завершили летнюю трансферную кампанию.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Спартак». Немного о трансферах

Bobsoccer08:23

Леонид Федун: Трансферы у «Спартака» еще будут

Советский спортвчера в 14:54

Федун: трансферы у «Спартака» ещё будут, работу ведём

Чемпионатвчера в 13:08

Леонид Федун раскрыл трансферные планы «Спартака»

ProstoProSportвчера в 14:56

Федун заявил, что у «Спартака» ещё будут трансферы в летнее межсезонье

RT на русскомвчера в 14:32

Этот «Спартак» невозможно усилить

Soccer.ruвчера в 15:00

Федун пообещал, что «Спартак» будет усиляться

Sport.ruвчера в 14:59
Показать все источники
Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 09:02, Вашингтон
Происшествия

В Чечне неизвестный убил полицейского на посту

Неизвестный напал с ножом на полицейского на контрольно-заградительном пункте в Ачхой-Мартановском районе Чечни, сообщается на сайте МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу.
Обновлено в 08:50
Политика

Кремль отреагировал на отказ Катамадзе выступать в России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал отказ грузинской певицы Нино Катамадзе выступать с концертами в России.
Обновлено в 06:24
Политика

Восьми украинским морякам предъявили обвинение в нарушении границы РФ

Следствие предъявило обвинение в незаконном пересечении госграницы РФ организованной группой восьми украинским морякам, задержанным в ноябре 2018 года в Керченском проливе.
Обновлено в 07:32
Финансы

В Минфине призвали ограничить потребительское кредитование в РФ

Замминистра согласился с ранее озвученным мнением главы Минэкономразвития Максима Орешкина, что рынок потребительского кредитования необходимо жёстко ограничивать.
Обновлено в 08:33
Происшествия

Число жертв наводнения в Иркутской области растет

В результате наводнения в Иркутской области, по официальным данным, погибли пять человек.
Обновлено в 05:32
Происшествия

Врачей роддома заподозрили в убийстве младенца из-за статистики

Обновлено вчера в 14:53
Политика

Организаторы саммита G20 обозначили Южные Курилы частью Японии

Устроители саммита «Большой двадцатки» (G20) решили обозначить территорию Южных Курил на видео территорией Японии.
Обновлено в 01:11
Происшествия

Под Брянском в ДТП с маршруткой погибли три человека

Обновлено в 08:24
Наука

Немецкие наблюдатели: насекомые находятся на грани вымирания

По подсчетам исследователей, более 40% видов насекомых находятся под угрозой исчезновения.
Обновлено в 07:22
Происшествия

Кокорина и Мамаева этапируют в одну колонию

Обновлено 28 июня в 08:21
Политика

Два заместителя главы Росгвардии подали в отставку

Рапорты об отставке подали два заместителя директора Росгвардии Виктора Золотова.
Обновлено в 02:15
Путешествия

В Анапе запретили купаться на всех пляжах из-за шторма

Обновлено в 08:37
Политика

Чванство и хамство: Медведев признал проблемы в «Единой России»

В статье для газеты «Известия» председатель правительства написал, что в «Единой России» множество профессиональных политиков, однако в СМИ зачастую выходит информация о тех, кто «не стесняется демонстрировать чванство и хамство».
Обновлено в 03:20
Происшествия

Жительница Челябинска нашла у подъезда миллион рублей

Вечером 21 июня жительница города Челябинска нашла у своего подъезда барсетку, в которой находилось около миллиона рублей.
Обновлено в 06:39
Происшествия

В Дагестане задержаны трое чиновников, укравших 240 миллионов

Бюджету республики Саидов нанес ущерб на сумму более 183 миллионов рублей, Расулов – более 52 миллионов, Казакбиев – более чем 6 миллионов рублей.
Обновлено в 03:55
Транспорт

Минтранс придумал правила для совместных поездок

Обновлено в 04:15
Интернет

Cервис «Лаборатории Касперского» стал блокировать запрещённые сайты

Доступ к сайтам из реестра запрещённых ресурсов Роскомнадзора начал ограничивать VPN-сервис Kaspersky Secure Connection.
Обновлено в 08:46
Хоккей

«Коламбус» предложил Панарину восьмилетний контракт на $96 млн

По информации издания, руководство «Коламбуса» предложило Панарину заключить контракт сроком на восемь и суммой в $96 млн.
Обновлено в 04:53
Армия и оружие

В сети появилось видео с места взрыва неопознанного объекта на Кипре

Обновлено в 07:35
Армия и оружие

В Донбассе взорвался санитарный Hummer ВСУ, есть жертвы

В оккупированной украинскими войсками части ДНР в районе села Водяное подорвался санитарный автомобиль Hummer одного из подразделений так называемых "Объединенных сил".
Обновлено в 06:25
Шоу-бизнес

Бари Алибасов назвал причину госпитализации Лидии Федосеевой-Шукшиной

Бари Алибасов впервые прокомментировал проблемы со здоровьем своей жены Лидии Федосеевой-Шукшиной.
Обновлено в 03:54
Шоу-бизнес

Пригожин прокомментировал скандал Темниковой с Серябкиной и Фадеевым

Российский продюсер Иосиф Пригожин в беседе с "Пятым каналом" отреагировал на скандал между певицей Еленой Темниковой и продюсером Максимом Фадеевым, которого она обвинила в романе с другой экс-участницей группы SEREBRO, Ольгой Серябкиной.
Обновлено в 08:30
Космос

Финская компания создала продукт из воздуха, воды и электричества

Обновлено вчера в 06:08
Кино

В новом «Робокопе» появится костюм из оригинального фильма

Обновлено в 05:45
Общество

Сбежавшую с 40 миллионами долларов жену правителя Дубая потеряли

Обновлено в 08:28
Происшествия

При теракте в Кабуле пострадали десятки людей

В столице Афганистана Кабуле прогремел взрыв, в результате которого пострадали по меньшей мере 65 человек, как минимум 10 погибли.
Обновлено в 02:51
Теннис

Гаспарян вышла во второй круг Уимблдона, где сыграет со Свитолиной

Российская теннисистка Маргарита Гаспарян с победы стартовала на Уимблдоне.
Обновлено в 07:57
Общество

Названы регионы с самым доступным жильем

Аналитики исследовали рынок недвижимости и сделали вывод, что самое доступное жилье - в Магаданской области и на Ямале.
Обновлено в 02:21
Армия и оружие

В ЛНР сбили беспилотник украинских силовиков

Военнослужащие Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ), с помощью которого планировалось сбросить на территорию республики листовки с угрозами.
Обновлено в 07:48
Политика

В Крыму объяснили сообщения о высоких ценах на отдых на полуострове

Председатель комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк заявил, что сообщения о высоких ценах на отдых в Крыму исходят от компаний, которые специализируются на предоставлении туристических услуг за границей.
Обновлено в 08:14
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Леонид Арнольдович Федун
Российский предприниматель
российский предприниматель, вице-президент ОАО «Лукойл», основной акционер и бывший председатель совета директоров футбольного клуба «Спартак» (Москва); кандидат философских наук
В НовостяхВ поиске Яндекса
Спартак
Спортивный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «„Спартак“ - народная команда». Фарм-клуб «Спартака» - «Спартак-2» - выступает в Футбольной национальной лиге.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное