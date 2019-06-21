Федун заявил, что стадион «Спартака» тоже перейдёт к болельщикамRT на русском 11:21

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун рассказал, что к 2023 году болельщики команды будут владеть не только клубом, но и стадионом «Открытие Арена».

Федун заявил, что стадион «Спартака» тоже перейдёт к болельщикам

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