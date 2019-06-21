Футбол

Федун заявил, что стадион «Спартака» тоже перейдёт к болельщикамRT на русском 11:21

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун рассказал, что к 2023 году болельщики команды будут владеть не только клубом, но и стадионом «Открытие Арена».
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Леонид Федун: «Стадион „Открытие“ также перейдет болельщикам „Спартака“»

Матч ТВ10:20

Леонид Федун пообещал отдать «Открытие Арену» болельщикам «Спартака»

РБК12:38

Федун заявил, что стадион «Спартака» тоже перейдёт к болельщикам

RT на русском11:21

Стадион «Спартака» тоже перейдет болельщикам

Советский спорт09:54

Федун: стадион «Спартака» тоже перейдёт к болельщикам

Чемпионат09:20

Владелец «Спартака» Леонид Федун: И стадион тоже оставлю болельщикам

Комсомольская правда08:20

Революция и власть народу: почему Федун отрекается от «Спартака»

РИА Новости21 июня в 11:00
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 12:51, Вашингтон
Экономика

В Бугульминском районе капитально отремонтируют более 41 км дорог за 146,5 млн рублей

С 2014-го по 2018 год Бугульминский район направил на ремонт дорог 912 млн рублей.
Обновлено в 02:14
Происшествия

Десять человек пострадали при стрельбе в баре в США

Один человек погиб и еще десять пострадали в результате стрельбы в баре Kelly's Pub в американском городе South Bend, штат Индиана.
Обновлено в 09:45
Происшествия

В Ростове потушили пожар на Центральном рынке

В Ростове-на-Дону на Центральном рынке произошел пожар. Там загорелось несколько ларьков.
Обновлено в 10:37
Происшествия

Спецоперация по ликвидации боевиков в Дагестане попала на видео

Обновлено в 04:22
Футбол

Неймар пообещал вернуться в «Барселону»

Бразильский нападающий футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» и национальной сборной своей страны Неймар уверен, что он вернётся в команду «Барселона» этим летом, сообщает 23 июня Sport.es.
Обновлено в 08:30
Политика

Захарова ответила на слова президента Грузии о российских туристах

Официальный представитель МИДа Мария Захарова на своей странице в Facebook ответила президенту Грузии Саломе Зурабишвили, которая ранее заявила, что политические разногласия двух стран не должны влиять на туристов из России.
Обновлено в 06:31
Политика

Миронов призвал ввести санкции против Грузии

Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов призвал ввести экономические санкции в отношении Грузии в ответ на антироссийские выпады со стороны грузинской оппозиции и официального Тбилиси.
Обновлено в 08:27
Политика

В Праге проходит крупнейшая за 30 лет акция протеста

В столице Чехии в воскресенье проходит очередная антиправительственная демонстрация - ее называют самой массовой за последние чуть ли не тридцать лет.
Обновлено в 12:27
Футбол

Грузинские футболисты устроили демарш против России

Обновлено в 07:41
Кино

Сестры Вачовски снимут новый фильм франшизы «Матрица»

Обновлено в 08:24
Футбол

Радимов: «Когда „Спартак“ разберется с лайками – будет конкурентом „Зенита“»

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов поговорил о «Спартаке».
Обновлено в 11:43
Автоспорт

Норрис, Риккардо и Райкконен вызваны к стюардам Гран-при Франции

Британский гонщик «Макларена» Ландо Норрис, австралийский пилот «Рено» Даниэль Риккардо и финский гонщик «Альфа Ромео» Кими Райкконен вызваны к стюардам Гран-при Франции для обсуждения спорных эпизодов на финальном круге гонки.
Обновлено в 11:29
Политика

Кинотеатры в Тбилиси перестали показывать фильмы на русском языке

«С 20 июня во всех кинотеатрах Тбилиси фильмы и анимацию с русским переводом больше показывать не будут», — отметили в организации.
Обновлено в 12:33
Происшествия

В Минске госпитализировали посла Сербии

Ковачевич занимает должность посла Сербии в Минске с 2014 года.
Обновлено в 12:12
Футбол

Хавбек «Аталанты» повторил фото Роналду на море

Аргентинский полузащитник «Аталанты» Алехандро Гомес сфотографировался на море, повторив кадр с участием португальского нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду.
Обновлено в 10:44
Политика

Стали известны детали записки, за потерю которой стыдно Путину

История с утерянной запиской, о которой президент Владимир Путин рассказал во время прямой линии, произошла в Сыктывкаре в 2010 году.
Обновлено вчера в 12:30
Космос

На Марсе нашли возможные признаки жизни

Марсоход Curiosity работает на красной планете с 2012 года, в 2014 году NASA сообщило, что он обнаружил на поверхности Марса органические соединения и метан.
Обновлено вчера в 13:37
Политика

Трамп рассказал о возможности новой ядерной сделки с Ираном

Новая ядерная сделка с Ираном может быть как двусторонней, так и многосторонней, заявил в воскресенье президент США Дональд Трамп.
Обновлено в 09:27
Теннис

Гаспарян вышла во второй круг турнира в Истбурне

Обновлено в 10:11
Общество

В Донецкой области шахтеры перекрыли трассу из-за долгов по зарплате

Горняки шахты "Южнодонбасская №1" и госпредприятия "Шахта имени Сургая" в Донецкой области объявили забастовку из-за невыплаты заработной платы.
Обновлено в 11:01
Общество

На следующей неделе в Москву придет осенняя погода

На будущей неделе Москву ждет резкое похолодание - синоптики обещают, что к пятнице температура опустится до сентябрьских значений.
Обновлено в 12:10
Футбол

«Спартак» ведет переговоры по трансферу вратаря «Ромы»

«Спартак» ведет переговоры по трансферу голкипера молодежной команды «Ромы» Андреа Романьоли.
Обновлено в 12:45
Происшествия

Митинг в центре Москвы собрал менее двух тысяч человек

Участники выступают против "политических репрессий", пишет "Интерфакс". Столичная полиция насчитала менее двух тысяч активистов.
Обновлено в 11:25
Шоу-бизнес

Алексей Панин заявил, что пережил операцию по смене пола

Алексей Панин снова эпатирует публику – сегодня актер заявил, что пережил операцию по смене пола.
Обновлено в 08:46
Авто

Авторынок России занял 12-е место в мире

В мае 2019 года США заняли первое место по продажам авто в мире. Там было реализовано более 1 миллиона 590 тысяч машин.
Обновлено вчера в 22:08
Политика

Путин назвал «Алые паруса» символом перемен к лучшему

Символом перемен в лучшую сторону назвал возрождение праздника «Алые паруса» президент РФ Владимир Путин 23 июня в документальном фильме «Алые паруса», продемонстрированном на телеканале Россия-1.
Обновлено в 12:29
Происшествия

В Японии провели тренинг по ловле сбежавших зверей: львы удивились

В Японии работники одного из зоопарков, расположенного в префектуре Айти провели тренировку по ловле хищника, сбежавшего из клетки.
Обновлено в 08:33
Политика

Украинские военные вышли на гей-парад «Марш равенства» в Киеве

Около тридцати военных ВСУ прошли колонной в рамках гей-парада "Марш равенства", который состоялся сегодня в столице Украины.
Обновлено в 05:39
Авто

Новый мотоцикл Triumph раскуплен за считанные часы

Всего с конвейеров фабрики сойдет не более 750 Triumph Rocket 3 TFC, каждый из которых британцы оценивают в $29 000 (примерно 1 831 400 рублей по текущему курсу).
Обновлено вчера в 10:00
Происшествия

В Санкт-Петербурге задержали замглавы штаба Навального

Оппозиционный политик Алексей Навальный сообщил, что в Санкт-Петербурге задержали заместителя его штаба Ольгу Гусеву.
Обновлено в 06:22
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Леонид Арнольдович Федун
Российский предприниматель
российский предприниматель, вице-президент ОАО «Лукойл», основной акционер и бывший председатель совета директоров футбольного клуба «Спартак» (Москва); кандидат философских наук
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Спартак
Спортивный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «„Спартак“ - народная команда». Фарм-клуб «Спартака» - «Спартак-2» - выступает в Футбольной национальной лиге.
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