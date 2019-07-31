Футбол

Федун заявил, что не вернет Карреру в «Спартак»Московский Комсомолец 09:01

Владелец московского футбольного клуба "Спартак" Леонид Федун встретился на этой неделе с группой болельщиков и сказал им, что вернет на тренерский мостик итальянского специалиста Массимо Карреру, приводившего команду к золоту чемпионата.
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Федун встречался с болельщиками. Итоги встречи

По информации "СЭ", на этой неделе владелец "Спартака" Леонид Федун встретился с группой болельщиков. Необходимость такого мероприятия назрела по итогам старта команды в чемпионате и по деталям трансферной кампании, которую ведет клуб.
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российский предприниматель, вице-президент ОАО «Лукойл», основной акционер и бывший председатель совета директоров футбольного клуба «Спартак» (Москва); кандидат философских наук
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