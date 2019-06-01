Футбол
Федун: трансферы у «Спартака» ещё будут, работу ведёмЧемпионат 13:08
В летнее трансферное окно «Спартак» приобрёл аргентинского нападающего «Ромы» Эсекьеля Понсе. Сумма трансфера составила € 3 млн. В минувшем сезоне московский клуб финишировал на пятом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 19:19, Вашингтон
Общество
Нам важно ускорить работу по подготовке к строительству учебных заведений в Магадане при поддержке федерального бюджета
На строительство и модернизацию материально-технической базы образовательных учреждений регион получил федеральное финансирование в сумме более 500 млн рублей в рамках нацпроекта "Демография".
Обновлено в 18:27
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В США десять человек погибли в результате крушения самолета
Десять человек погибли в результате крушения легкого двухмоторного самолета в американском штате Техас, сообщает местный телеканал CBS DFW со ссылкой на представителя города.
Обновлено в 19:16
Футбол
Глушаков станцевал лезгинку на первой тренировке с «Ахматом»
Российский полузащитник грозненского «Ахмата» Денис Глушаков необычно провел первую тренировку в составе нового клуба.
Обновлено в 16:50
Политика
Соловьев высмеял отказ Катамадзе выступать в России
Телеведущий Владимир Соловьев высмеял заявление грузинской певицы Нино Катамадзе об отказе выступать в России.
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Происшествия
В Казахстане произошла массовая драка из-за фото
Обновлено вчера в 22:59
Армия и оружие
Телевидение Сирии заявило о ракетном обстреле Дамаска
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Любовь Успенская решилась на ЭКО
Ищу донора яйцеклетки для ЭКО, к которому в скором времени намерена прибегнуть, — поделилась звезда с поклонниками.
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Футбол
«Барселона» объявила об уходе Дениса Суареса в «Сельту»
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Кино
Рей из «Звездных войн» покинула сагу
Следующий фильм станет последним для персонажа Дейзи Ридли. Персонаж Дейзи Ридли не появится в следующих частях франшизы "Звездные войны".
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Шоу-бизнес
Орбакайте прокомментировала сообщения о конфликте с Пугачевой
Дочь Аллы Пугачевой, актриса и певица Кристина Орбакайте отреагировала на появившиеся в СМИ сообщения о ссоре с матерью.
Обновлено в 03:15
Общество
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P. S. Только на Ямале оленье стадо насчитывает более 700 тысяч голов, поэтому ямальские "пробки" создают проблем не меньше, чем московские автомобильные.
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Общество
В России запрещается выпуск и импорт немаркированных сигарет
В России с 1 июля прекращается выпуск и импорт сигарет без цифровой маркировки.
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Американка умерла от пореза ноги на пляже
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Apple тайно отозвала MacBook Air 2018 года
Компания Apple отозвала ряд ноутбуков MacBook Air 2018 года выпуска.
Обновлено в 04:31
Общество
В Роструде пояснили, как правильно уходить в отпуск
Работодатель не имеет права самостоятельно решать вопрос о разделении ежегодного оплачиваемого отпуска на части, так же, как не может сам определить продолжительность этих частей.
Обновлено вчера в 22:00
Общество
В России вступил в силу запрет госзакупок импортных вин
В России с 1 июля вступает в силу запрет на закупку вина зарубежного производству для нужд государственных и муниципальных учреждений.
Обновлено в 18:20
Гаджеты
Эксперты рассказали об опасности сна рядом со смартфонами
Обновлено в 06:14
Политика
Путин прилетит в Братск на совещание из-за паводка в Иркутской области
Обновлено вчера в 13:08
Армия и оружие
Страшнее ядерных ракет: в США назвали самое смертоносное оружие России
У России существует оружие, которое для США страшнее ядерных ракет.
Обновлено в 14:42
Политика
Канадский премьер угодил в неловкую ситуацию на саммите G20
Обновлено в 06:14
Спорт
Россиянки пробились в плей-офф Евробаскета с одной победой
Обновлено в 15:29
Транспорт
В Шереметьево объяснили проблемы с отправкой багажа
Порядка полутора тысяч единиц багажа скопилось в московском аэропорту Шереметьево из-за опозданий рейсов вследствие высокой грозовой активности, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиагавани.
Обновлено в 14:21
Кино
Оливер Стоун представит новый фильм об Украине
Американский сценарист и режиссер Оливер Стоун представит на 65-м кинофестивале в Таормине (Сицилия) новый документальный фильм об Украине.
Обновлено в 13:35
Общество
В красноярском Канске ввели режим ЧС из-за паводка
Мэр Канска Андрей Береснев сообщил, что из-за паводка в городе введен режим ЧС.
Обновлено в 13:57
Шоу-бизнес
Лобода поймала букет невесты на свадьбе сестры
Популярная певица Светлана Лобода поймала букет невесты на свадьбе её сестры Ксении и украинского бизнесмена Артёма Аурсалади.
Обновлено в 13:08
Политика
Встреча с Кимом: Трамп провел в КНДР всего несколько секунд
Сегодня Трамп и Ким сидели там за одним столом.
Обновлено в 11:40
Общество
Жена правителя Дубая сбежала в Европу с 40 миллионами долларов
Жена правителя Дубая шейха Мохаммеда бин Рашида принцесса Хая скрылась вместе с двумя детьми и 40 миллионами долларов.
Обновлено вчера в 07:58