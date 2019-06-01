Федун: трансферы у «Спартака» ещё будут, работу ведёмЧемпионат 13:08

В летнее трансферное окно «Спартак» приобрёл аргентинского нападающего «Ромы» Эсекьеля Понсе. Сумма трансфера составила € 3 млн. В минувшем сезоне московский клуб финишировал на пятом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

Федун: трансферы у «Спартака» ещё будут, работу ведём

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