Футбол

Федун: трансферы у «Спартака» ещё будут, работу ведёмЧемпионат 13:08

В летнее трансферное окно «Спартак» приобрёл аргентинского нападающего «Ромы» Эсекьеля Понсе. Сумма трансфера составила € 3 млн. В минувшем сезоне московский клуб финишировал на пятом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
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Этот «Спартак» невозможно усилить

Soccer.ru15:00

Федун пообещал, что «Спартак» будет усиляться

Sport.ru14:59

Леонид Федун раскрыл трансферные планы «Спартака»

ProstoProSport14:56

Федун заявил, что у «Спартака» ещё будут трансферы в летнее межсезонье

RT на русском14:32

Леонид Федун: Трансферы у «Спартака» еще будут

Советский спорт14:54

Федун: трансферы у «Спартака» ещё будут, работу ведём

Чемпионат13:08
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 19:19, Вашингтон
Общество

Нам важно ускорить работу по подготовке к строительству учебных заведений в Магадане при поддержке федерального бюджета

На строительство и модернизацию материально-технической базы образовательных учреждений регион получил федеральное финансирование в сумме более 500 млн рублей в рамках нацпроекта "Демография".
Обновлено в 18:27
Происшествия

В США десять человек погибли в результате крушения самолета

Десять человек погибли в результате крушения легкого двухмоторного самолета в американском штате Техас, сообщает местный телеканал CBS DFW со ссылкой на представителя города.
Обновлено в 19:16
Футбол

Глушаков станцевал лезгинку на первой тренировке с «Ахматом»

Российский полузащитник грозненского «Ахмата» Денис Глушаков необычно провел первую тренировку в составе нового клуба.
Обновлено в 16:50
Политика

Соловьев высмеял отказ Катамадзе выступать в России

Телеведущий Владимир Соловьев высмеял заявление грузинской певицы Нино Катамадзе об отказе выступать в России.
Обновлено в 17:14
Политика

Организаторы саммита G20 на видео обозначили Курилы как часть Японии

Обновлено в 13:12
Происшествия

В Казахстане произошла массовая драка из-за фото

Обновлено вчера в 22:59
Армия и оружие

Телевидение Сирии заявило о ракетном обстреле Дамаска

Обновлено в 18:23
Шоу-бизнес

Любовь Успенская решилась на ЭКО

Ищу донора яйцеклетки для ЭКО, к которому в скором времени намерена прибегнуть, — поделилась звезда с поклонниками.
Обновлено в 16:00
Футбол

«Барселона» объявила об уходе Дениса Суареса в «Сельту»

Обновлено в 17:17
Кино

Рей из «Звездных войн» покинула сагу

Следующий фильм станет последним для персонажа Дейзи Ридли. Персонаж Дейзи Ридли не появится в следующих частях франшизы "Звездные войны".
Обновлено в 04:36
Происшествия

МЧС спрогнозировало обстановку с наводнениями в Иркутской области

Обновлено в 08:14
Шоу-бизнес

Орбакайте прокомментировала сообщения о конфликте с Пугачевой

Дочь Аллы Пугачевой, актриса и певица Кристина Орбакайте отреагировала на появившиеся в СМИ сообщения о ссоре с матерью.
Обновлено в 03:15
Общество

Далеко от Москвы

P. S. Только на Ямале оленье стадо насчитывает более 700 тысяч голов, поэтому ямальские "пробки" создают проблем не меньше, чем московские автомобильные.
Обновлено в 11:18
Общество

В России запрещается выпуск и импорт немаркированных сигарет

В России с 1 июля прекращается выпуск и импорт сигарет без цифровой маркировки.
Обновлено в 18:04
Происшествия

Американка умерла от пореза ноги на пляже

Обновлено в 10:55
Гаджеты

Apple тайно отозвала MacBook Air 2018 года

Компания Apple отозвала ряд ноутбуков MacBook Air 2018 года выпуска.
Обновлено в 04:31
Общество

В Роструде пояснили, как правильно уходить в отпуск

Работодатель не имеет права самостоятельно решать вопрос о разделении ежегодного оплачиваемого отпуска на части, так же, как не может сам определить продолжительность этих частей.
Обновлено вчера в 22:00
Общество

В России вступил в силу запрет госзакупок импортных вин

В России с 1 июля вступает в силу запрет на закупку вина зарубежного производству для нужд государственных и муниципальных учреждений.
Обновлено в 18:20
Гаджеты

Эксперты рассказали об опасности сна рядом со смартфонами

Обновлено в 06:14
Политика

Путин прилетит в Братск на совещание из-за паводка в Иркутской области

Обновлено вчера в 13:08
Армия и оружие

Страшнее ядерных ракет: в США назвали самое смертоносное оружие России

У России существует оружие, которое для США страшнее ядерных ракет.
Обновлено в 14:42
Политика

Канадский премьер угодил в неловкую ситуацию на саммите G20

Обновлено в 06:14
Спорт

Россиянки пробились в плей-офф Евробаскета с одной победой

Обновлено в 15:29
Транспорт

В Шереметьево объяснили проблемы с отправкой багажа

Порядка полутора тысяч единиц багажа скопилось в московском аэропорту Шереметьево из-за опозданий рейсов вследствие высокой грозовой активности, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиагавани.
Обновлено в 14:21
Кино

Оливер Стоун представит новый фильм об Украине

Американский сценарист и режиссер Оливер Стоун представит на 65-м кинофестивале в Таормине (Сицилия) новый документальный фильм об Украине.
Обновлено в 13:35
Общество

В красноярском Канске ввели режим ЧС из-за паводка

Мэр Канска Андрей Береснев сообщил, что из-за паводка в городе введен режим ЧС.
Обновлено в 13:57
Шоу-бизнес

Лобода поймала букет невесты на свадьбе сестры

Популярная певица Светлана Лобода поймала букет невесты на свадьбе её сестры Ксении и украинского бизнесмена Артёма Аурсалади.
Обновлено в 13:08
Политика

Встреча с Кимом: Трамп провел в КНДР всего несколько секунд

Сегодня Трамп и Ким сидели там за одним столом.
Обновлено в 11:40
Шоу-бизнес

Ксения Собчак поделилась фото с постаревшим Филиппом Янковским

Обновлено в 10:42
Общество

Жена правителя Дубая сбежала в Европу с 40 миллионами долларов

Жена правителя Дубая шейха Мохаммеда бин Рашида принцесса Хая скрылась вместе с двумя детьми и 40 миллионами долларов.
Обновлено вчера в 07:58
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Леонид Арнольдович Федун
Российский предприниматель
российский предприниматель, вице-президент ОАО «Лукойл», основной акционер и бывший председатель совета директоров футбольного клуба «Спартак» (Москва); кандидат философских наук
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Спартак
Спортивный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «„Спартак“ - народная команда». Фарм-клуб «Спартака» - «Спартак-2» - выступает в Футбольной национальной лиге.
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