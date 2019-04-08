Футбол
Федун объяснил Каррере нюансы приобретения футболистовГазета.Ru 08:33
24-летний Педро Роша перешел в стан красно-белых в 2017 году, провел 19 матчей и оформил один гол. 3 апреля он был отдан в аренду бразильскому "Крузейро" до конца текущего сезона. Ранее Каррера поддержал фанатов "Спартака" после поражения от ЦСКА.
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