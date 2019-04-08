Федун объяснил Каррере нюансы приобретения футболистовГазета.Ru 08:33

24-летний Педро Роша перешел в стан красно-белых в 2017 году, провел 19 матчей и оформил один гол. 3 апреля он был отдан в аренду бразильскому "Крузейро" до конца текущего сезона. Ранее Каррера поддержал фанатов "Спартака" после поражения от ЦСКА.

Происшествия Суд признал законным арест экс-губернатора Хабаровского края Мосгорсуд признал законным домашний арест бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева. Об этом сообщает РИА "Новости".

Авто Toyota запатентовала встроенную мойку кузова Пока другие производители пытаются соорудить для них разные подножки, ступеньки и раздвижные борты, чтобы грузовой платформой было удобнее пользоваться, Toyota придумала ещё одну полезную штуку – встроенную прямо в кузов мойку.

Транспорт Тарифы на проезд по платным дорогам вырастут с 15 апреля Госкомпания "Автодор" с 15 апреля на платных участках дорог М-3 "Украина", М-4 "Дон" и М-11 "Москва - Санкт-Петербург" проиндексирует тарифы на проезд на размер инфляции.

Политика Губернатор Одесской области отказался покидать пост по указу Порошенко Председатель Одесской областной администрации Максим Степанов отказался уйти в отставку, несмотря на соответствующий указ президента Украины.

Экономика Число ИП в России впервые превысило количество компаний Количество индивидуальных предпринимателей в России впервые превысило число юридических лиц, свидетельствуют материалы агентства «Федеральная служба информации».

Политика Росгвардия выселяет пенсионеров ОМОНа на улицу Столичные сотрудники Росгвардии, которые вышли на пенсию, могут остаться без жилья. Семьи 20 бывших ОМОНовцев выселяют из служебных квартир.

Шоу-бизнес Марат Башаров после развода отписал бывшей жене квартиру После громкого заявления жены Марат Башаров попытался спасти семью. В начале марта он прилетел в Таиланд, где отдыхали его жена и сын.

Экономика Российские банки стали чаще отказывать в выдаче кредитов Получить кредит в 2019 году стало сложнее. Российские банки стали чаще отказывать в выдаче почти всех видов займов.

Происшествия В работе приложения «Сбербанк Онлайн» произошел сбой В работе мобильного приложения "Сбербанк Онлайн" произошел сбой, сообщили РИА Новости в пресс-службе крупнейшего российского банка.

Гаджеты Операторы связи и ФСБ выступили против технологии встроенных сим-карт Российские мобильные операторы МТС, «МегаФон» и «ВымпелКом» на совещании о перспективах использования встроенных сим-карт (eSim) выступили против внедрения этой технологии в России.

Политика Лукашенко считает, что выборы на Украине выиграет Порошенко Президент Белоруссии Александр Лукашенко уверен, что действующий глава Украины Пётр Порошенко победит во втором туре президентских выборов в стране.

Кино Умерла еще одна девушка Джеймса Бонда Сербская актриса Надя Регин умерла на 88-м году жизни. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте франшизы о Джеймсе Бонде.

Происшествия В Приморье пожарные спасли кота Степу В Приморье на пожаре спасли кота Степу.

Здоровье В России назвали условия оказания медпомощи отравленному в Эймсбери Роули Отравленному в Эймсбери британцу Чарли Роули могут оказать помощь при обращении в Минздрав РФ или в токсикологический центр института имени Склифосовского, сказал РИА Новости главный внештатный токсиколог Минздрава РФ Юрий Остапенко.

Музыка YouTube заблокировал клип «На заре» группы «Альянс» Композитор Олег Парастаев опубликовал на своём YouTube-канале клип группы "Альянс" на популярную в 1987 году песню "На заре".

Общество В Москве объявлен желтый уровень погодной опасности на понедельник Желтый уровень погодной опасности объявлен из-за ожидаемого сильного ветра. Предупреждение действует с 9 утра до 9 вечера понедельника.

Экономика Медведев утвердил госпрограмму научно-технологического развития РФ Госпрограмма "Научно-технологическое развитие Российской Федерации" разработана с учетом нацпроектов "Наука", "Образование" и "Цифровая экономика".

Экономика Мексиканская Interjet может отказаться от закупки российских SSJ 100 Как сообщало ИА REGNUM, во второй половине 2018 года мексиканская авиакомпания Interjet приостановила эксплуатация 15 из 22 российских самолётов Sukhoi Superjet 100, а также отправила на хранение два самолёта SSJ-100 производства российско-французского объединения PowerJet.

Общество Стало известно о планах граждан РФ на майские праздники Большинство жителей России (63%) никуда не поедут на майские праздники и проведут их дома. Основная причина — дороговизна отдыха (70%).