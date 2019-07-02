Футбол
Леонид Федун: «Не было смысла возвращать Промеса»Спорт-Экспресс 00:00
Владелец "Спартака" Леонид Федун в интервью "СЭ" отметил, что не было смысла возвращать вингера Квинси Промеса . По его словам, возможность возвращения голландца существовала.
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Общество
Роскачество проверило мультизерновой хлеб
По стандарту, разработанному специалистами, был проверен хлеб 11 брендов по цене от 38 до 196 рублей.
Обновлено в 01:00
Авто
GM-АвтоВАЗ обновила внедорожник Chevrolet Niva
Компания GM-АВТОВАЗ показала обновлённый внедорожник Chevrolet Niva, который получил доработки в программном обеспечении обеспечение электронного блока управления двигателем, благодаря которому были улучшены потребительские свойства модели.
Обновлено вчера в 08:56
Транспорт
«Уральские авиалинии» приостановили полеты в Чехию
Компания "Уральские авиалинии" со 2 июля приостанавливает выполнение рейсов в Прагу из Екатеринбурга и Жуковского.
Обновлено в 00:28
Общество
Почти 200 тыс. водителей в России осуждены за ДТП к лишению прав
Число водителей, которых суды приговорили к лишению прав за ДТП, за последние девять лет выросло почти в семь раз, в прошлом году их было почти 200 тыс. Об этом в интервью ТАСС рассказала начальник Управления организации исполнения наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества, ФСИН России Елена Коробкова.
Обновлено в 02:05
Транспорт
В Иркутской области ограничили движение по трассе «Сибирь»
Движение тяжеловесного транспорта из-за режима ЧС через Иркутскую область ограничено, сообщает пресс-служба ФКУ Упрор "Прибайкалье".
Обновлено вчера в 21:36
Общество
Жители Земли увидят 2 июля полное солнечное затмение
Второго июля жители планеты смогут наблюдать полное затмение Солнца. Особенно хорошо оно будет видно в западном полушарии Земли.
Обновлено в 01:10
Экономика
Forbes рассказал о самых выгодных российских франшизах
Эксперты Forbes проанализировали и составили топ-30 самых выгодных российских франшиз.
Обновлено в 02:24
Политика
Вторые туры губернаторских выборов могут пройти в трех регионах России
Прямые выборы губернаторов пройдут в 16 регионах России 8 сентября. Только трое из губернаторов пойдут на новый срок.
Обновлено в 01:51
Здоровье
Стало известно об угрозе эпидемии после паводка в Иркутской области
Обновлено вчера в 20:36
Общество
Вице-спикер Мосгордумы ответил на расследование Навального
Обновлено вчера в 18:54
Энергетика
Азербайджан сообщил о готовности газопровода в Европу
Обновлено вчера в 05:49
Путешествия
В Анапе запретили купаться в Черном море
Обновлено в 02:42
Шоу-бизнес
В РЖД отреагировали на выезд Пугачевой на перрон вокзала
В дирекции железнодорожных вокзалов РЖД прокомментировали инцидент с машиной певицы Аллы Пугачевой, которая проехала по технической платформе на Рижском вокзале в Москве.
Обновлено вчера в 18:46
Хоккей
Панарин переходит в «Рейнджерс» с рекордным для россиянина контрактом
Обновлено вчера в 16:01
Происшествия
Напуганный паяльником генерал ФСБ отдал бандитам спрятанные миллионы
Чекиста привезли в частный дом в подмосковном Видном, где стали избивать и пытать электрошокером, чтобы он рассказал о спрятанных деньгах.
Обновлено в 03:08
Здоровье
В Пензе вырастет зарплата сотрудников станции скорой медпомощи
Достигнута договоренность о поэтапном решении вопросов, связанных с повышением зарплаты различным категориям персонала Пензенской областной станции скорой медпомощи.
Обновлено в 01:22
Происшествия
Под Днепром прогремел взрыв на детской площадке
Обновлено вчера в 15:04
Авто
Появилось первое фото салона УАЗ «Патриот» с АКПП
По данным UAZ Belgium, производство «Патриота» с автоматической коробкой передач начнется в сентябре 2019 года, в это же время дилеры начнут принимать заказы на новинку.
Обновлено в 01:38
Общество
Красноярский губернатор огрызнулся на «качающих права» пострадавших
Губернатор Красноярского края Александр Усс посетил пострадавший от паводка город Канск.
Обновлено в 03:00
Общество
Бари Алибасов сорвал съемки на Первом канале
Обновлено вчера в 16:34
Шоу-бизнес
Николай Басков тяжело переживает смерть отца
В Москве скончался отец известного российского певца Николая Баскова Виктор.
Обновлено в 02:39
Происшествия
Врачам роддома предъявили обвинение в убийстве младенца
Обновлено вчера в 02:49
Происшествия
В Иркутской области выросло число жертв наводнения
Наводнение в Иркутской области привело к гибели семи человек.
Обновлено вчера в 04:59
Общество
Московские ветеринары рассказали о правильном уходе за собакой
Столичная мэрия совместно с ветеринарами рассказали в День собак о правильном уходе за питомцами и правилах их содержания, сообщается на сайте мэра Москвы.
Обновлено в 02:18
Авто
Названы топ-10 самых доступных автомобилей на российском рынке
Замкнули ТОП-10 самых доступных автомобилей в России Lifan Solano (706,8 тыс. рублей), Lifan X50 (737,5 тыс. рублей) и УАЗ «Хантер» (746,8 тыс. рублей).
Обновлено вчера в 07:24
Происшествия
ИГ взяло ответственность за нападение на полицейского в Чечне
Террористическая организация «Исламское государство» (ИГ; запрещена в России) взяла на себя ответственность за нападение на полицейского в Чечне.
Обновлено вчера в 20:23
Наука
В Египте нашли десятки странных мумий
При раскопках в Египте польские археологи обнаружили десятки странных мумий, возрастом около двух тысяч лет.
Обновлено вчера в 09:39
Транспорт
Водителям BlaBlaCar запретят наличный расчет
Главные требования к водителям по новому законопроекту - минимум два года стажа и права категории В. Работающий по онлайн-сервису водитель не может составлять более двух поездок в сутки и брать больше пяти попутчиков за раз.
Обновлено вчера в 04:46
Общество
Наклейки для отпугивания птиц появились в вестибюлях московского метро
Более 290 наклеек с изображением силуэтов хищных птиц для отпугивания мелких пернатых появились на стеклах вестибюлей 21 станции московского метро, сообщили РИА Новости в пресс-службе Московского метрополитена.
Обновлено в 00:05