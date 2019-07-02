Футбол

Леонид Федун: «Не было смысла возвращать Промеса»Спорт-Экспресс 00:00

Владелец "Спартака" Леонид Федун в интервью "СЭ" отметил, что не было смысла возвращать вингера Квинси Промеса . По его словам, возможность возвращения голландца существовала.
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Федун объяснил, почему «Спартак» не вернул Промеса

Евро-футбол.ру03:19

Федун рассказал, что «Спартак» не стал выкупать Промеса у «Севильи»

RT на русском03:14

Леонид Федун — о Промесе: «Продать игрока за 21 миллион и купить обратно за 17, какой смысл? Надо своих растить»

Матч ТВвчера в 18:13

Леонид Федун: «Не было смысла возвращать Промеса»

Спорт-Экспресс00:00

Федун объяснил, почему «Спартак» не стал возвращать Промеса

Sport24.ruвчера в 17:44

Федун рассказал о возможности возвращения Промеса в «Спартак»

Газета.Ru01:30

Леонид Федун — о Промесе: «Продать игрока за 21 миллион и купить обратно за 17, какой смысл? Надо своих растить»

Sportbox.RUвчера в 18:13
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 03:26, Ашберн
Общество

Роскачество проверило мультизерновой хлеб

По стандарту, разработанному специалистами, был проверен хлеб 11 брендов по цене от 38 до 196 рублей.
Обновлено в 01:00
Авто

GM-АвтоВАЗ обновила внедорожник Chevrolet Niva

Компания GM-АВТОВАЗ показала обновлённый внедорожник Chevrolet Niva, который получил доработки в программном обеспечении обеспечение электронного блока управления двигателем, благодаря которому были улучшены потребительские свойства модели.
Обновлено вчера в 08:56
Транспорт

«Уральские авиалинии» приостановили полеты в Чехию

Компания "Уральские авиалинии" со 2 июля приостанавливает выполнение рейсов в Прагу из Екатеринбурга и Жуковского.
Обновлено в 00:28
Общество

Почти 200 тыс. водителей в России осуждены за ДТП к лишению прав

Число водителей, которых суды приговорили к лишению прав за ДТП, за последние девять лет выросло почти в семь раз, в прошлом году их было почти 200 тыс. Об этом в интервью ТАСС рассказала начальник Управления организации исполнения наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества, ФСИН России Елена Коробкова.
Обновлено в 02:05
Транспорт

В Иркутской области ограничили движение по трассе «Сибирь»

Движение тяжеловесного транспорта из-за режима ЧС через Иркутскую область ограничено, сообщает пресс-служба ФКУ Упрор "Прибайкалье".
Обновлено вчера в 21:36
Общество

Жители Земли увидят 2 июля полное солнечное затмение

Второго июля жители планеты смогут наблюдать полное затмение Солнца. Особенно хорошо оно будет видно в западном полушарии Земли.
Обновлено в 01:10
Экономика

Forbes рассказал о самых выгодных российских франшизах

Эксперты Forbes проанализировали и составили топ-30 самых выгодных российских франшиз.
Обновлено в 02:24
Политика

Вторые туры губернаторских выборов могут пройти в трех регионах России

Прямые выборы губернаторов пройдут в 16 регионах России 8 сентября. Только трое из губернаторов пойдут на новый срок.
Обновлено в 01:51
Здоровье

Стало известно об угрозе эпидемии после паводка в Иркутской области

Обновлено вчера в 20:36
Общество

Вице-спикер Мосгордумы ответил на расследование Навального

Обновлено вчера в 18:54
Энергетика

Азербайджан сообщил о готовности газопровода в Европу

Обновлено вчера в 05:49
Путешествия

В Анапе запретили купаться в Черном море

Обновлено в 02:42
Шоу-бизнес

В РЖД отреагировали на выезд Пугачевой на перрон вокзала

В дирекции железнодорожных вокзалов РЖД прокомментировали инцидент с машиной певицы Аллы Пугачевой, которая проехала по технической платформе на Рижском вокзале в Москве.
Обновлено вчера в 18:46
Хоккей

Панарин переходит в «Рейнджерс» с рекордным для россиянина контрактом

Обновлено вчера в 16:01
Происшествия

Напуганный паяльником генерал ФСБ отдал бандитам спрятанные миллионы

Чекиста привезли в частный дом в подмосковном Видном, где стали избивать и пытать электрошокером, чтобы он рассказал о спрятанных деньгах.
Обновлено в 03:08
Здоровье

В Пензе вырастет зарплата сотрудников станции скорой медпомощи

Достигнута договоренность о поэтапном решении вопросов, связанных с повышением зарплаты различным категориям персонала Пензенской областной станции скорой медпомощи.
Обновлено в 01:22
Происшествия

Под Днепром прогремел взрыв на детской площадке

Обновлено вчера в 15:04
Авто

Появилось первое фото салона УАЗ «Патриот» с АКПП

По данным UAZ Belgium, производство «Патриота» с автоматической коробкой передач начнется в сентябре 2019 года, в это же время дилеры начнут принимать заказы на новинку.
Обновлено в 01:38
Общество

Красноярский губернатор огрызнулся на «качающих права» пострадавших

Губернатор Красноярского края Александр Усс посетил пострадавший от паводка город Канск.
Обновлено в 03:00
Общество

Бари Алибасов сорвал съемки на Первом канале

Обновлено вчера в 16:34
Шоу-бизнес

Николай Басков тяжело переживает смерть отца

В Москве скончался отец известного российского певца Николая Баскова Виктор.
Обновлено в 02:39
Происшествия

Врачам роддома предъявили обвинение в убийстве младенца

Обновлено вчера в 02:49
Происшествия

В Иркутской области выросло число жертв наводнения

Наводнение в Иркутской области привело к гибели семи человек.
Обновлено вчера в 04:59
Общество

Московские ветеринары рассказали о правильном уходе за собакой

Столичная мэрия совместно с ветеринарами рассказали в День собак о правильном уходе за питомцами и правилах их содержания, сообщается на сайте мэра Москвы.
Обновлено в 02:18
Авто

Названы топ-10 самых доступных автомобилей на российском рынке

Замкнули ТОП-10 самых доступных автомобилей в России Lifan Solano (706,8 тыс. рублей), Lifan X50 (737,5 тыс. рублей) и УАЗ «Хантер» (746,8 тыс. рублей).
Обновлено вчера в 07:24
Происшествия

ИГ взяло ответственность за нападение на полицейского в Чечне

Террористическая организация «Исламское государство» (ИГ; запрещена в России) взяла на себя ответственность за нападение на полицейского в Чечне.
Обновлено вчера в 20:23
Наука

В Египте нашли десятки странных мумий

При раскопках в Египте польские археологи обнаружили десятки странных мумий, возрастом около двух тысяч лет.
Обновлено вчера в 09:39
Происшествия

Прокуратура просит для экс-главы томского МЧС восемь лет колонии

Обновлено в 01:02
Транспорт

Водителям BlaBlaCar запретят наличный расчет

Главные требования к водителям по новому законопроекту - минимум два года стажа и права категории В. Работающий по онлайн-сервису водитель не может составлять более двух поездок в сутки и брать больше пяти попутчиков за раз.
Обновлено вчера в 04:46
Общество

Наклейки для отпугивания птиц появились в вестибюлях московского метро

Более 290 наклеек с изображением силуэтов хищных птиц для отпугивания мелких пернатых появились на стеклах вестибюлей 21 станции московского метро, сообщили РИА Новости в пресс-службе Московского метрополитена.
Обновлено в 00:05
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российский предприниматель, вице-президент ОАО «Лукойл», основной акционер и бывший председатель совета директоров футбольного клуба «Спартак» (Москва); кандидат философских наук
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Квинси Промес
Нидерландский футболист
Нидерландский футболист, атакующий полузащитник и нападающий испанского клуба «Севилья» и сборной Нидерландов.
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