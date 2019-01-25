Футбол
Федун приехал на сбор «Спартака»Спорт-Экспресс 09:42
Владелец "Спартака" Леонид Федун прибыл на сбор команды в Катаре. Сегодня красно-белым предстоит матч с "Зенитом".
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Леонид Федун – перед матчем «Спартак» – «Зенит»: Определенная расслабленность может быть
Спорт день за днем10:26
Автоматически обработаны 7203 источника, обновлено в 14:15, Ашберн
Политика
Reuters: Мадуро охраняют связанные с Кремлем частные военные
Частные военные, "связанные с Кремлем", прибыли в Венесуэлу, чтобы усилить безопасность лидера страны Николаса Мадуро на фоне массовых протестов.
Обновлено в 12:23
Спорт
Загитова провела тренировку на ЧЕ с маленькой помаркой
Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова провела официальную тренировку на чемпионате Европы в Минске перед произвольной программой, допустив одну небольшую ошибку.
Обновлено в 07:26
Космос
Грузовой «Прогресс МС-09» затопили в Тихом океане
Грузовой космический корабль "Прогресс МС-09" отстыковался от Международной космической станции (МКС).
Обновлено в 12:58
Технологии
Facebook намерена объединить Whatsapp, Instagram и Facebook Messenger
Социальная сеть Facebook намерена объединить службы обмена сообщениями в социальных сетях WhatsApp, Instagram (все — «дочки» Facebook) и Facebook Messenger, сообщает газета The New York Times.
Обновлено в 10:22
Экономика
Vostok New Ventures собирается продать пакет акций Avito за $540 млн
Шведский фонд Vostok New Ventures объявил о намерении продать свою долю в Avito крупнейшему акционеру сервиса - южноафриканской компании Naspers, говорится в сообщении фонда.
Обновлено в 10:34
Транспорт
«Аэрофлот» отменил в выходные более 130 рейсов из-за непогоды
Обновлено в 12:56
Происшествия
В Италии вертолет столкнулся с самолетом
В Италии в результате столкновения вертолета и туристического самолета погибли четыре человека.
Обновлено в 11:45
Политика
Украинский депутат толкнул журналистку Скабееву
Участвоваший в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) депутат Верховной рады Украины Борислав Береза толкнул российскую журналистку Ольгу Скабееву.
Обновлено вчера в 18:20
Происшествия
Суд запретил начальнику полиции Чехова выходить из коттеджа по ночам
Обновлено в 09:11
Происшествия
Мигрант обвинил полицейских в пытках по делу о взрыве в Магнитогорске
Правозащитник Бахром Хамроев отметил, что в настоящее время Зайнабидинов находится в магнитогорском СИЗО №2. Прокуратура рассматривает вопрос об экстрадиции задержанного в Киргизию, поскольку Зайнабидинов находится в международном розыске по делу о беспорядках в стране в июне 2010 года.
Обновлено в 07:30
Происшествия
Устроивший стрельбу у школы подросток помещен в реабилитационный центр
Подростка, устроившего днем стрельбу рядом со школой поселка Абалаково в Красноярском крае, после задержания поместили в лесосибирский социально-реабилитационный центр помощи семье и детям.
Обновлено в 10:00
Авто
Mitsubishi Eclipse Cross получил новый мотор
Тест Mitsubishi Eclipse Cross: отвечаем на вопросы о купе, ставшем кроссовером Бензиновые кроссоверы тоже доработали: переднеприводные версии получили электронную имитациу блокировки дифференциала Active Yaw Brake Control.
Обновлено в 11:30
Общество
Трансперенси Интернешнл разместило призыв к ректору Горного университета предоставить свои банковские реквизиты
Российское отделение международной антикоррупционной организации Трансперенси Интернешнл разместило объявление в газете Коммерсант в Санкт-Петербурге с призывом к ректору Горного университета Владимиру Летвиненко предоставить свои банковские реквизиты.
Обновлено в 10:21
Общество
Суд перенес допрос бывшего главбуха «Седьмой студии»
Обновлено в 09:07
Технологии
В России предложили ввести платную регистрацию мобильных устройств
В Совете Федерации предложили ввести в России платную регистрацию всех мобильных устройств с выходом в интернет по международному идентификатору мобильного оборудования (IMEI).
Обновлено в 03:00
Политика
Фадеев призвал Чубайса извиниться перед Захаровой
Российский музыкант и продюсер Максим Фадеев прокомментировал в Instagram спор между главой "Роснано" Анатолием Чубайсом и официальным представителем МИД России Марией Захаровой о "бедных россиянах".
Обновлено в 11:07
Авто
В Сети появились первые фотографии серийного BMW i4
Судя по представленным фотографиям BMW i4 получил черты 4-Series Gran Coupe.
Обновлено в 09:10
Происшествия
Трое грабителей до смерти избили ветерана ВОВ из-за 20 тысяч рублей
За год трое молодых людей дважды грабили 97-летнюю Надежду Михайловну, но в последний раз еще и жестоко избили ее.
Обновлено в 07:03
Авто
Опубликованы первые фото новой Hyundai Sonata
В Сеть просочились шпионские фотоснимки Hyundai Sonata нового поколения, сделанные в Дубае.
Обновлено в 09:07
Гаджеты
ФАС доработает концепцию о предустановке приложений на смартфоны
Два основных положения концепции касаются предустановки отечественных приложений на смартфоны для российского рынка, а также возможность полностью удалить предустановленные программы (кроме сервисных, обеспечивающих функционирование оборудования), уточнил замглавы ФАС.
Обновлено в 12:21
Политика
Члена Центризбиркома лишили ученой степени
Член Центральной избирательной комиссии России, экс-депутат Госдумы Валерий Гальченко по решению ВАК лишен ученой степени кандидата социологических наук.
Обновлено в 06:33
Авто
Кроссовер Genesis GV80 замечен на тестах
Презентация серийного кроссовера от Genesis должна пройти осенью 2019 года, а продажи машины начнутся в 2020 году.
Обновлено в 04:37
Здоровье
Минздрав: ожидаемая продолжительность жизни россиян вырастет на 3 года
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова сообщила, что ожидаемая продолжительность жизни россиян, достигших 55 лет, увеличится на 3 года.
Обновлено в 14:02
Происшествия
Пожар произошел в «Москва-Сити»
По предварительной информации, возгорание происходит в районе 62-го этажа башни "Запад" комплекса "Федерация".
Обновлено в 04:39
Кино
Сегодня на Мосфильме вручают премию «Золотой Орел»
Издание напоминает: отечественная кинопремия "Золотой орел" была учреждена в 2002 году национальной Академией кинематографических искусств и наук.
Обновлено в 09:30
Гаджеты
Полностью рассекречен «ультрабюджетный» смартфон Xiaomi
«Ультрабюджетный» смартфон В интернет-магазине Lazada, который работает в Юго-Восточной Азии, появились полные характеристики смартфона Xiaomi Redmi Go.
Обновлено в 01:16
Экономика
Козак заявил, что вопрос о соцнормах энергопотребления закрыт
Вопрос о введении дифференциации тарифов для населения в электроэнергетике закрыт, сказал журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Козак.
Обновлено в 09:54
Политика
Конфуз Кличко на форуме в Давосе вызвал смех в зале
Обновлено в 09:43
Единоборства
Федор Емельяненко оказался тяжелее Бейдера перед поединком в Bellator
Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко оказался тяжелее американца Райана Бейдера в преддверии финального поединка Гран-при Bellator.
Обновлено в 13:54
Общество
Аллигаторы вмерзли в лед из-за холодов
Аллигаторы, живущие в национальном парке Болотного парка реки Шаллотт в американском штате Северная Каролина, снова вмерзли в лед.
Обновлено в 06:46