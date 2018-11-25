Футбол

«Спартак» обыграл «Крылья Советов» в первом матче при Кононове
ТАСС
07:56

Спартак — Крылья Советов
3 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Москва, Стадион «Спартак»
9′
Евгений Башкиров
19′
Максим Канунников
Денис Ткачук
Зе Луиш
46′
50′
Сергей Корниленко
Александр Ломовицкий
Лоренсо Мельгарехо
56′
Софьян Ханни
59′
Лоренсо Мельгарехо
60′
63′
Сергей Корниленко
Александр Соболев
Зе Луиш
Роман Зобнин
72′
74′
Павел Яковлев
Йоан Мойо
83′
Рамиль Шейдаев
Роман Зобнин
Ивелин Попов
84′
Луис Адриано
88′
Луис Адриано
90′
Московский "Спартак" со счетом 3:1 обыграл самарские "Крылья Советов" в домашнем матче 15-го тура чемпионата России по футболу. Голы в составе красно-белых забили Софьян Ханни (60-я минута), Лоренсо Мельгарехо (61) и Луис Адриано (90). У гостей отличился Сергей Корниленко (49).
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