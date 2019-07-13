Владелец московского "Спартака" Леонид Федун прокомментировал победу над "Сочи" в матче первого тура чемпионата России. Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

Федун отреагировал на победу «Спартака» над «Сочи»

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