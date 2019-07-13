Футбол

Федун отреагировал на победу «Спартака» над «Сочи»Газета.Ru вчера в 14:41

Спартак — Сочи
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Москва, Стадион «Спартак»
Александр Ломовицкий
14′
42′
Ибрагим Цаллагов
Николай Рассказов
56′
58′
Дмитрий Полоз
Александр Карапетян
Александр Ломовицкий
Эсекиэль Понсе
61′
Джано Ананидзе
Михаил Игнатов
65′
67′
Никита Бурмистров
Владимир Обухов
68′
Иван Новосельцев
Эсекиэль Понсе
72′
Луис Адриано
76′
76′
Никита Калугин
Федор Кудряшов
Луис Адриано
Георгий Мелкадзе
79′
Самуэль Жиго
90′+3′
Владелец московского "Спартака" Леонид Федун прокомментировал победу над "Сочи" в матче первого тура чемпионата России. Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.
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