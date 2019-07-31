Футбол
Федун заявил, что не вернет Карреру в «Спартак»Московский Комсомолец 09:01
Владелец московского футбольного клуба "Спартак" Леонид Федун встретился на этой неделе с группой болельщиков и сказал им, что вернет на тренерский мостик итальянского специалиста Массимо Карреру, приводившего команду к золоту чемпионата.
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По информации "СЭ", на этой неделе владелец "Спартака" Леонид Федун встретился с группой болельщиков. Необходимость такого мероприятия назрела по итогам старта команды в чемпионате и по деталям трансферной кампании, которую ведет клуб.Спорт-Экспресс07:53
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«Спорт-экспресс»: Федун заявил о поддержке Кононова и исключил возвращение Карреры
Спорт БИЗНЕС Online08:45
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