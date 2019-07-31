По информации "СЭ", на этой неделе владелец "Спартака" Леонид Федун встретился с группой болельщиков. Необходимость такого мероприятия назрела по итогам старта команды в чемпионате и по деталям трансферной кампании, которую ведет клуб.

с чего всё началось

Владелец московского "Спартака" Леонид Федун провел встречу с болельщиками команды и прояснил ситуацию с тренерским штабом, передает "Спорт-Экспресс". Федун сразу отметил, что вариант возвращения итальянского специалиста Массимо Карреры на пост главного тренера московской команды не рассматривается.

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