Футбол

Федун оценил шанс возвращения Карреры в «Спартак»Газета.Ru 09:24

Владелец московского "Спартака" Леонид Федун провел встречу с болельщиками команды и прояснил ситуацию с тренерским штабом, передает "Спорт-Экспресс". Федун сразу отметил, что вариант возвращения итальянского специалиста Массимо Карреры на пост главного тренера московской команды не рассматривается.
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Федун встречался с болельщиками. Итоги встречи

По информации "СЭ", на этой неделе владелец "Спартака" Леонид Федун встретился с группой болельщиков. Необходимость такого мероприятия назрела по итогам старта команды в чемпионате и по деталям трансферной кампании, которую ведет клуб.
Спорт-Экспресс07:53

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«Спорт-экспресс»: Федун заявил о поддержке Кононова и исключил возвращение Карреры

Спорт БИЗНЕС Online08:45

Федун на встрече с болельщиками «Спартака» поддержал Кононова. Каррера в клуб не вернется

Sport24.ru08:36

Федун встретился с болельщиками «Спартака»

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Спорт-Экспресс11:35

Федун оценил шанс возвращения Карреры в «Спартак»

Газета.Ru09:24

Федун исключил возвращение Массимо Карреры в «Спартак»

РБК10:09

Федун на встрече с фанатами «Спартака» сказал, что Каррера не вернется, а у Кононова есть поддержка руководства

Бомбардир.ру08:18
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российский предприниматель, вице-президент ОАО «Лукойл», основной акционер и бывший председатель совета директоров футбольного клуба «Спартак» (Москва); кандидат философских наук
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