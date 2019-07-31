Футбол
Федун оценил шанс возвращения Карреры в «Спартак»Газета.Ru 09:24
Владелец московского "Спартака" Леонид Федун провел встречу с болельщиками команды и прояснил ситуацию с тренерским штабом, передает "Спорт-Экспресс". Федун сразу отметил, что вариант возвращения итальянского специалиста Массимо Карреры на пост главного тренера московской команды не рассматривается.
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с чего всё началось
По информации "СЭ", на этой неделе владелец "Спартака" Леонид Федун встретился с группой болельщиков. Необходимость такого мероприятия назрела по итогам старта команды в чемпионате и по деталям трансферной кампании, которую ведет клуб.Спорт-Экспресс07:53
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«Спорт-экспресс»: Федун заявил о поддержке Кононова и исключил возвращение Карреры
Спорт БИЗНЕС Online08:45
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 13:26, Ашберн
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