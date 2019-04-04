Футбол
Федун оценил «Спартак» в миллиард евроТелеканал 360° вчера в 19:43
С учетом инфраструктуры, зарплатами игрокам, тренерам и сотрудникам, правами на бренд, стоимость футбольного клуба «Спартак» составляет 1,2 миллиарда евро. Об этом изданию «Спорт-Экспресс» заявил в интервью член совета директоров «Спартака», генеральный директор ООО «Стадион „Спартак“» Андрей Федун.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Андрей Федун: «Тот, кто хочет купить „Спартак“, должен готовить миллиард евро»
Спорт-Экспрессвчера в 14:00
Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 05:55, Ашберн
Экономика
Самым богатым в правительстве может стать вице-премьер Юрий Трутнев
Юрий Трутнев, декларирующий свои высокие доходы с момента прихода в правительство на пост министра природных ресурсов в 2004 году, скорее всего, станет самым состоятельным и среди членов правительства, и среди полпредов президента.
Обновлено в 03:30
Происшествия
Роспотребнадзор нашел источник заражения
В распоряжении "Ъ" есть экспертное заключение Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, специалисты которого проанализировали образцы крови пациентов из Благовещенска "для анализа эпидемиологической связи между случаями инфицирования вирусом гепатита С".
Обновлено вчера в 18:40
Авто
Кросс-вэн Renault Triber за 520 тысяч рублей выйдет этим летом
Новый ультрабюджетный кросс-вэн Renault, ранее известный под индексом RBC, получил товарное название – Triber.
Обновлено вчера в 12:20
Общество
Россиянин пожаловался на судью из-за ее сексуальности
Житель Москвы Михаил Комаров обратился к высшей квалификационной коллегии судей (ВККС) с жалобой на судью, которая, по его мнению, выглядела слишком сексуально, чем отвлекала от судебного процесса.
Обновлено в 04:47
Шоу-бизнес
Эвелина Бледанс дала установку на перемены и новую жизнь
Со своей странички в Instagram Эвелина обратилась к подписчикам и поделилась советом о том, как именно сегодня можно обратиться к судьбе и, возможно, повлиять на дальнейшую жизнь.
Обновлено в 03:10
Происшествия
Убившим инвалида подросткам грозит 10 лет тюрьмы
Обновлено в 03:37
Наука
Палеонтологи обнаружили останки древнего четвероногого кита
В морских отложениях, которым около сорока двух с половиной миллионов лет, обнаружились окаменелые останки древнего четвероногого существа, которое в целом напоминает кита.
Обновлено в 03:18
Авто
Госдума отменила транспортный налог на угнанные автомобили
Госдума одобрила в третьем чтении закон, освобождающий владельцев угнанных автомобилей от уплаты транспортного налога до момента их возврата.
Обновлено вчера в 05:01
Хоккей
Кучеров установил рекорд НХЛ по очкам в XXI веке
Исторический балл Никита набрал в выездном матче с "Торонто", который его команда выиграла 3:1. Он забросил шайбу, которая принесла ему 126-е очко (40+86) в текущем сезоне.
Обновлено в 03:32
Футбол
В МИД России оценили инцидент с флагом Косова на стадионе в Грозном
В Министерстве иностранных дел России рассматривают инцидент с демонстрацией флага самопровозглашённой Республики Косово в ходе матча между командами «Ахмат» и «Спартак» в Грозном 30 марта как техническую ошибку.
Обновлено в 04:37
Важное за сутки
Названы самые полезные и вредные супы в России
Обновлено вчера в 22:38
Политика
Мэй попросила Евросоюз отложить Brexit до 30 июня
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обратилась в Евросоюз с просьбой отложить Brexit до 30 июня, пока она пытается прийти к межпартийному соглашению о дальнейших действиях Лондона.
Обновлено в 05:27
Политика
Порошенко подписал указ о развитии ядерной энергетики
Отмечается, что это необходимо для «усиления уровня ядерной и радиационной безопасности и энергонезависимости государства, обеспечения устойчивого функционирования и дальнейшего развития ядерной энергетики, интеграции объединённой энергетической системы Украины в европейскую энергосистему».
Обновлено в 04:22
Происшествия
Начальник ГИБДД Москвы подал в отставку
Начальник ГИБДД Москвы Виктор Коваленко подал в отставку, сообщается на сайте столичного главка МВД.
Обновлено в 05:08
Шоу-бизнес
Лопырева показала подписчикам отца своего ребенка
Модель трогательно поздравила любимого В середине прошлого месяца на личной странице "Инстаграма" Виктории Лопыревой появилось селфи с прогулки на яхте в компании неизвестного мужчины — в кадре спутник манекенщицы закрыл свое лицо рукой.
Обновлено в 03:10
Политика
Пушков: Омелян может въехать на танке лишь в выгребную яму
Обновлено вчера в 18:50
Музыка
Оззи Осборн отложил турне из-за проблем со здоровьем
Обновлено в 03:34
Происшествия
Посягнувший на кепку с лозунгом Трампа американец лишился руки
Американец, сбивший с соотечественника кепку с предвыборным лозунгом Трампа "Make America great again!" поплатился за свой поступок левой рукой.
Обновлено вчера в 23:00
Общество
Основательницу российского фем-кафе заподозрили в дискриминации мужчин
Обновлено вчера в 14:42
Общество
Названы самые популярные имена для новорождённых в России
Обновлено в 00:32
Энергетика
Саудовская Аравия пригрозила США отказаться от расчетов в долларах
Власти Саудовской Аравии пригрозили Соединенным Штатам Америки отказаться от расчетов в долларах при продаже нефти в том случае, если Вашингтон примет антикартельный закон NOPEC.
Обновлено в 04:30
Авто
Tesla Model Y можно заказать и в России
Известно, что начальный ценник Tesla Model Y в России составляет 4 800 000 рублей, а топовый вариант электрического кроссовера дороже на 1 400 000 рублей.
Обновлено в 02:56
Культура
В больнице рассказали о состоянии пропавшего из эфира НТВ Норкина
В свою очередь, в пресс-службе НТВ подтвердили, что ведущий Андрей Норкин покинул студию телеканала прямо во время прямого эфира из-за плохого самочувствия.
Обновлено вчера в 10:11
Политика
Украина проиграла России транзитный спор в ВТО
Украина проиграла важный торговый спор с Россией в ВТО по делу о транзитных перевозках.
Обновлено в 04:12
Футбол
Президент «Челси» заявил о приверженности Абрамовича клубу
Президент лондонского «Челси» Брюс Бак прокомментировал слухи о возможной продаже клуба его владельцем, российским бизнесменом Романом Абрамовичем.
Обновлено в 03:49
Общество
Установлены причины затопления Тушинского тоннеля в Москве
Обновлено в 04:53
Армия и оружие
Российские корабли провели ракетные стрельбы на учениях в Черном море
Российские корабли провели стрельбы противокорабельными ракетами по надводным целям на учениях в Черном море, сообщил начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота Алексей Рулёв.
Обновлено вчера в 23:39