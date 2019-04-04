Футбол

Федун оценил «Спартак» в миллиард евроТелеканал 360° вчера в 19:43

С учетом инфраструктуры, зарплатами игрокам, тренерам и сотрудникам, правами на бренд, стоимость футбольного клуба «Спартак» составляет 1,2 миллиарда евро. Об этом изданию «Спорт-Экспресс» заявил в интервью член совета директоров «Спартака», генеральный директор ООО «Стадион „Спартак“» Андрей Федун.
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Руководство «Спартака» оценило клуб в миллиард евро

Взгляд.рувчера в 15:14

Федун назвал цену «Спартака»

Газета.Ruвчера в 14:01

Андрей Федун: «Спартак» стоит не меньше €1 млрд

RT на русскомвчера в 13:16

Руководство футбольного «Спартака» назвало цену клуба для покупателей

РБКвчера в 13:55

«Спартак» оценили в миллиард евро

Lenta.ruвчера в 13:31

Андрей Федун: «„Спартак“ стоит не меньше миллиарда евро»

Евро-футбол.рувчера в 13:20

Андрей Федун: «Тот, кто хочет купить „Спартак“, должен готовить миллиард евро»

Спорт-Экспрессвчера в 14:00
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Экономика

Самым богатым в правительстве может стать вице-премьер Юрий Трутнев

Юрий Трутнев, декларирующий свои высокие доходы с момента прихода в правительство на пост министра природных ресурсов в 2004 году, скорее всего, станет самым состоятельным и среди членов правительства, и среди полпредов президента.
Обновлено в 03:30
Происшествия

Роспотребнадзор нашел источник заражения

В распоряжении "Ъ" есть экспертное заключение Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, специалисты которого проанализировали образцы крови пациентов из Благовещенска "для анализа эпидемиологической связи между случаями инфицирования вирусом гепатита С".
Обновлено вчера в 18:40
Происшествия

В Перми пьяный посетитель кафе избил инвалида и его собаку-поводыря

Обновлено в 05:27
Авто

Кросс-вэн Renault Triber за 520 тысяч рублей выйдет этим летом

Новый ультрабюджетный кросс-вэн Renault, ранее известный под индексом RBC, получил товарное название – Triber.
Обновлено вчера в 12:20
Общество

Россиянин пожаловался на судью из-за ее сексуальности

Житель Москвы Михаил Комаров обратился к высшей квалификационной коллегии судей (ВККС) с жалобой на судью, которая, по его мнению, выглядела слишком сексуально, чем отвлекала от судебного процесса.
Обновлено в 04:47
Шоу-бизнес

Эвелина Бледанс дала установку на перемены и новую жизнь

Со своей странички в Instagram Эвелина обратилась к подписчикам и поделилась советом о том, как именно сегодня можно обратиться к судьбе и, возможно, повлиять на дальнейшую жизнь.
Обновлено в 03:10
Происшествия

Убившим инвалида подросткам грозит 10 лет тюрьмы

Обновлено в 03:37
Наука

Палеонтологи обнаружили останки древнего четвероногого кита

В морских отложениях, которым около сорока двух с половиной миллионов лет, обнаружились окаменелые останки древнего четвероногого существа, которое в целом напоминает кита.
Обновлено в 03:18
Происшествия

Четверо детей и двое взрослых насмерть угорели в Кузбассе

Обновлено в 01:58
Авто

Госдума отменила транспортный налог на угнанные автомобили

Госдума одобрила в третьем чтении закон, освобождающий владельцев угнанных автомобилей от уплаты транспортного налога до момента их возврата.
Обновлено вчера в 05:01
Хоккей

Кучеров установил рекорд НХЛ по очкам в XXI веке

Исторический балл Никита набрал в выездном матче с "Торонто", который его команда выиграла 3:1. Он забросил шайбу, которая принесла ему 126-е очко (40+86) в текущем сезоне.
Обновлено в 03:32
Футбол

В МИД России оценили инцидент с флагом Косова на стадионе в Грозном

В Министерстве иностранных дел России рассматривают инцидент с демонстрацией флага самопровозглашённой Республики Косово в ходе матча между командами «Ахмат» и «Спартак» в Грозном 30 марта как техническую ошибку.
Обновлено в 04:37
Важное за сутки

Названы самые полезные и вредные супы в России

Обновлено вчера в 22:38
Политика

Мэй попросила Евросоюз отложить Brexit до 30 июня

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обратилась в Евросоюз с просьбой отложить Brexit до 30 июня, пока она пытается прийти к межпартийному соглашению о дальнейших действиях Лондона.
Обновлено в 05:27
Политика

Порошенко подписал указ о развитии ядерной энергетики

Отмечается, что это необходимо для «усиления уровня ядерной и радиационной безопасности и энергонезависимости государства, обеспечения устойчивого функционирования и дальнейшего развития ядерной энергетики, интеграции объединённой энергетической системы Украины в европейскую энергосистему».
Обновлено в 04:22
Политика

Зеленский и Порошенко сдали анализы на наркотики перед дебатами

Обновлено в 02:44
Происшествия

Начальник ГИБДД Москвы подал в отставку

Начальник ГИБДД Москвы Виктор Коваленко подал в отставку, сообщается на сайте столичного главка МВД.
Обновлено в 05:08
Шоу-бизнес

Лопырева показала подписчикам отца своего ребенка

Модель трогательно поздравила любимого В середине прошлого месяца на личной странице "Инстаграма" Виктории Лопыревой появилось селфи с прогулки на яхте в компании неизвестного мужчины — в кадре спутник манекенщицы закрыл свое лицо рукой.
Обновлено в 03:10
Политика

Пушков: Омелян может въехать на танке лишь в выгребную яму

Обновлено вчера в 18:50
Музыка

Оззи Осборн отложил турне из-за проблем со здоровьем

Обновлено в 03:34
Происшествия

Посягнувший на кепку с лозунгом Трампа американец лишился руки

Американец, сбивший с соотечественника кепку с предвыборным лозунгом Трампа "Make America great again!" поплатился за свой поступок левой рукой.
Обновлено вчера в 23:00
Общество

Основательницу российского фем-кафе заподозрили в дискриминации мужчин

Обновлено вчера в 14:42
Общество

Названы самые популярные имена для новорождённых в России

Обновлено в 00:32
Энергетика

Саудовская Аравия пригрозила США отказаться от расчетов в долларах

Власти Саудовской Аравии пригрозили Соединенным Штатам Америки отказаться от расчетов в долларах при продаже нефти в том случае, если Вашингтон примет антикартельный закон NOPEC.
Обновлено в 04:30
Авто

Tesla Model Y можно заказать и в России

Известно, что начальный ценник Tesla Model Y в России составляет 4 800 000 рублей, а топовый вариант электрического кроссовера дороже на 1 400 000 рублей.
Обновлено в 02:56
Культура

В больнице рассказали о состоянии пропавшего из эфира НТВ Норкина

В свою очередь, в пресс-службе НТВ подтвердили, что ведущий Андрей Норкин покинул студию телеканала прямо во время прямого эфира из-за плохого самочувствия.
Обновлено вчера в 10:11
Политика

Украина проиграла России транзитный спор в ВТО

Украина проиграла важный торговый спор с Россией в ВТО по делу о транзитных перевозках.
Обновлено в 04:12
Футбол

Президент «Челси» заявил о приверженности Абрамовича клубу

Президент лондонского «Челси» Брюс Бак прокомментировал слухи о возможной продаже клуба его владельцем, российским бизнесменом Романом Абрамовичем.
Обновлено в 03:49
Общество

Установлены причины затопления Тушинского тоннеля в Москве

Обновлено в 04:53
Армия и оружие

Российские корабли провели ракетные стрельбы на учениях в Черном море

Российские корабли провели стрельбы противокорабельными ракетами по надводным целям на учениях в Черном море, сообщил начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота Алексей Рулёв.
Обновлено вчера в 23:39
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Леонид Арнольдович Федун
Российский предприниматель
российский предприниматель, вице-президент ОАО «Лукойл», основной акционер и бывший председатель совета директоров футбольного клуба «Спартак» (Москва); кандидат философских наук
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Спартак
Спортивный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «“Спартак” - народная команда».
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