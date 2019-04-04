Футбол

Федун оценил «Спартак» в миллиард евроТелеканал 360° 19:43

С учетом инфраструктуры, зарплатами игрокам, тренерам и сотрудникам, правами на бренд, стоимость футбольного клуба «Спартак» составляет 1,2 миллиарда евро. Об этом изданию «Спорт-Экспресс» заявил в интервью член совета директоров «Спартака», генеральный директор ООО «Стадион „Спартак“» Андрей Федун.
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Федун назвал цену «Спартака»

Газета.Ru14:01

Федун: «Хотите купить „Спартак“? Платите миллиард»

Sport.ru13:59

Руководство футбольного «Спартака» назвало цену клуба для покупателей

РБК13:55

«Спартак» оценили в миллиард евро

Lenta.ru13:31

Андрей Федун: «Спартак» стоит не меньше €1 млрд

RT на русском13:16

Андрей Федун: «Тот, кто хочет купить „Спартак“, должен готовить миллиард евро»

Спорт-Экспресс14:00

За 16 лет - один трофей... Андрей Червиченко - о стоимости «Спартака» в 1 млрд евро: Думаю, цена завышена в 10 раз

Спорт уик-энд13:54
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Армия и оружие

Фельдмаршал Хафтар начал наступление на Триполи

Обновлено в 13:33
Политика

Зеленский предложил вести дебаты с Порошенко Тимошенко

Обновлено в 11:39
Экономика

Счетная палата впервые обнародовала перечень будущих проверок

Счетная палата впервые обнародовала перечень будущих проверок Счетная палата, как и обещал Алексей Кудрин при своем назначении, начала движение в сторону большей открытости: вчера ведомство впервые в своей истории опубликовало план проверок на предстоящий год.
Обновлено в 18:40
Кино

Скончался маэстро Георгий Данелия

«4 апреля на 89-ом году жизни не стало нашего друга и коллеги — члена Союза кинематографистов России, народного артиста СССР, лауреата Государственных премий, режиссёра игрового кино Георгия Николаевича Данелии», — говорится в сообщении на сайте союза.
Обновлено в 08:22
Политика

Пушков: Омелян может въехать на танке лишь в выгребную яму

Обновлено в 18:50
Культура

Супруга телеведущего Норкина объяснила его исчезновение из эфира НТВ

Супруга телеведущего Андрея Норкина, который исчез сегодня прямо из эфира передачи «Место встречи» на телеканале НТВ, прокомментировала ситуацию.
Обновлено вчера в 16:25
Хоккей

Матч «Авангарда» с «Салаватом» закончился массовой дракой

Матч закончился победой "Авангарда" со счетом 4:2. На последней секунде третьего игрового отрезка между собой сцепились по два игрока из каждой команды.
Обновлено в 16:46
Происшествия

Американец попал за решетку за жестокость к рыбе

В офисе шерифа отметили, что мужчина стал первым жителем округа, которого уличили в жестокости к рыбе.
Обновлено в 13:59
Здоровье

Врачи назвали самые полезные и вредные супы

По мнению экспертов, наиболее полезным является овощной вегетарианский суп. Это лучший выбор в качестве источника питательных веществ.
Обновлено в 21:10
Экономика

Илон Маск потерял $1 млрд за две минуты

Владелец американской компании SpaceX и глава производителя электромобилей Tesla Илон Маск за первые две минуты торгов на NASDAQ потерял $1,1 млрд, после того как акции Tesla Inc. упали на 11%, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные индекса Bloomberg Billionaires, учитывающего размер состояний миллиардеров в реальном времени.
Обновлено в 14:37
Общество

Сергей Галицкий впервые раскрыл причины продажи «Магнита»

Основатель торговой сети «Магнит», российский бизнесмен Сергей Галицкий впервые объяснил причины продажи торговой сети.
Обновлено в 08:15
Здоровье

С жительницы Красноярска в детской больнице взяли расписку о том, что она не будет фотографировать коридоры и палаты

Обновлено в 14:31
Политика

Опубликованы фотографии с места гибели украинской пулеметчицы «Ведьмы»

Фотографии с места гибели украинской пулеметчицы Яны Червоной с позывным «Ведьма» опубликованы на странице фонда «Вернись живым» в Facebook со ссылкой на батальон «Донбасс-Украина».
Обновлено вчера в 14:30
Происшествия

В Амурской области задержали главу регионального Росреестра

В Амурской области следователи возбудили уголовное дело в отношении руководителя регионального управления Росреестра.
Обновлено в 21:00
Происшествия

Кокорин и Мамаев проведут в СИЗО еще полгода

Футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева оставили в СИЗО до 25 сентября.
Обновлено вчера в 12:56
Авто

В России насчитали около 3 млн премиальных автомобилей

По состоянию на 1 января 2019 года в России насчитывалось 2,9 млн легковых автомобилей премиум-класса.
Обновлено в 03:52
Общество

Новый мэр Владивостока Олег Гуменюк вступил в должность

"Вступая в должность главы города, торжественно обещаю справедливо и беспристрастно осуществлять предоставленные мне полномочия, руководствуясь действующим законодательством, честно и добросовестно исполнять обязанности, прилагая все свои силы и способности на благо жителей города", - сказал новый мэр.
Обновлено в 20:33
Политика

Трамп рассказал о ходе торговых переговоров с Китаем

Президент США Дональд Трамп заявил, что его команда существенно продвинулась в переговорах с КНР, две страны согласились по большему числу вопросов, чем не согласились.
Обновлено в 17:37
Теннис

Возняцки вышла в четвертьфинал турнира в Чарльстоне

Обновлено в 17:50
Происшествия

Мэра Евпатории арестовали до конца мая

Мэр Евпатории Андрей Филонов, подозреваемый в превышении должностных полномочий, арестован до 31 мая.
Обновлено в 12:45
Политика

Мэра Риги Ушакова отправили в отставку

Министр по делам регионального развития Латвии Юрис Пуце отправил в отставку мэра Риги Нила Ушакова.
Обновлено в 17:47
Происшествия

Суд в Петербурге прекратил уголовное дело о насилии в детском доме

«В результате преступного бездействия Фёдоровой, полагало следствие, на протяжении длительного времени не были выявлены и продолжали совершаться насильственные действия сексуального характера на территории детского дома и школы в отношении несовершеннолетних воспитанников», - рассказали в пресс-службе судов.
Обновлено в 11:32
Политика

Олег Говорун уходит из администрации президента

Олег Говорун до осени 2011 года возглавлял управление президента по внутренней политике, затем работал полпредом президента по ЦФО, министром регионального развития.
Обновлено в 10:23
Авто

Госдума отменила транспортный налог на автомобили в угоне

Изменения предусматривают полное освобождение владельцев угнанных автомобилей от уплаты транспортного налога.
Обновлено в 10:09
Политика

Совфед оценил стремление НАТО направить корабли в Керченский пролив

В Совете Федерации отреагировали на недавнее заявление постпреда США при НАТО Кэй Бейли Хатчисон о желании Альянса обеспечить безопасность украинских кораблей.
Обновлено вчера в 10:41
Авто

АвтоВАЗ начал продажи двухтопливной Lada Largus

АвтоВАЗ объявил о старте российских продаж CNG-модификации Largus с двигателем, способным работать как на бензине, так и на сжиженном природном газе.
Обновлено в 08:07
Политика

Алексей Рогозин покинет пост вице-президента ОАК и главы «Ильюшина»

Совет директоров ОАК принял эти изменения. Сам Рогозин сообщил РИА Новости, что формальности будут улажены в течение месяца.
Обновлено в 12:42
Шоу-бизнес

Меган Маркл отказалась показывать ребенка после родов

Как напоминает телеканал «360», ранее Меган Маркл отказалась рожать в отделении Lindo Wing госпиталя Святой Марии в Лондоне, где появились на свет трое детей Кейт Миддлтон.
Обновлено в 07:24
Политика

Президент Эстонии назвала русский язык угрозой для страны

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что преподавание русского языка в школах угрожает культуре страны и увеличивает разобщенность эстонского народа.
Обновлено в 12:58
Гаджеты

В смартфонах Xiaomi найдена опасная уязвимость

Было установлено, что благодаря уязвимости можно установить на смартфон различные приложения для вымогательства и слежки.
Обновлено в 12:46
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Леонид Арнольдович Федун
Российский предприниматель
российский предприниматель, вице-президент ОАО «Лукойл», основной акционер и бывший председатель совета директоров футбольного клуба «Спартак» (Москва); кандидат философских наук
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Спартак
Спортивный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «“Спартак” - народная команда».
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