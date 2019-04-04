Футбол

Федун оценил «Спартак» в миллиард евроТелеканал 360° вчера в 19:43

С учетом инфраструктуры, зарплатами игрокам, тренерам и сотрудникам, правами на бренд, стоимость футбольного клуба «Спартак» составляет 1,2 миллиарда евро. Об этом изданию «Спорт-Экспресс» заявил в интервью член совета директоров «Спартака», генеральный директор ООО «Стадион „Спартак“» Андрей Федун.
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Руководство «Спартака» оценило клуб в миллиард евро

Взгляд.рувчера в 15:14

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Андрей Федун: «Тот, кто хочет купить „Спартак“, должен готовить миллиард евро»

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Газета.Ruвчера в 14:01
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В смартфонах Xiaomi найдена опасная уязвимость

Было установлено, что благодаря уязвимости можно установить на смартфон различные приложения для вымогательства и слежки.
Обновлено вчера в 12:46
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Минтруд рассчитывает снизить уровень бедности к 2024 году до 6,6%

Минтруд рассчитывает на сокращение численности населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума с 13,2% от всего населения в 2017 году до 6,6% в 2024 году.
Обновлено в 03:04
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Илон Маск потерял более $1 млрд за две минуты

Глава компании SpaceX Илон Маск потерял $1,1 млрд «за первые две минуты нью-йоркских торгов, так как акции Tesla Inc. упали на 11%».
Обновлено в 00:10
Технологии

Половина онлайн-банков в России оказались незащищенными

Более половины интернет-приложений российских банков оказались недостаточно защищенными.
Обновлено в 03:26
Общество

Названы самые популярные в России имена для новорожденных

Обновлено в 01:15
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Что будет, если ежедневно съедать куриное яйцо, сообщили учёные

Учёные из Китая и Великобритании сообщили, что будет, если ежедневно съедать одно куриное яйцо.
Обновлено 03 апреля в 11:11
Происшествия

Убившим инвалида подросткам грозит 10 лет тюрьмы

Обновлено в 03:37
Общество

Минздрав призвал наказывать за призывы к отказу от прививок

Минздрав России готовит законодательные инициативы, предполагающие запрет на распространение призывов к отказу от вакцинации.
Обновлено в 02:04
Политика

Стал известен результат экспресс-теста анализов Порошенко

Главный врач Киевской городской наркологической клинической больницы «Социотерапия» Владимир Яровой рассказал о результатах экспресс-теста анализов действующего президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 03:20
Политика

Пушков: Омелян может въехать на танке лишь в выгребную яму

Обновлено вчера в 18:50
Общество

Георгия Данелию похоронят на Новодевичьем кладбище

Обновлено в 03:37
Общество

Компания Ford Sollers начнёт увольнять сотрудников

Совместное предприятие Ford Sollers запустило программу добровольного увольнения для своих сотрудников.
Обновлено в 04:04
Общество

В ПФР назвали сроки перевода бумажных СНИЛС в электронный формат

Перевод номеров свидетельств обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) в электронный формат займёт около трёх месяцев.
Обновлено вчера в 11:25
Недвижимость

Семьям с детьми начнут выдавать ипотеку под 6% на весь срок кредита

Семьи с детьми смогут брать льготную ипотеку по субсидируемой ставке 6% годовых на весь срок кредита, а не на три, пять и восемь лет, как сейчас.
Обновлено вчера в 19:45
Общество

Глава Роструда назвал самые востребованные профессии

Наиболее востребованными в России являются профессии в сферах производства, строительства, здравоохранения.
Обновлено в 03:04
Наука

Антарктида может стать «зеленой» в связи с глобальным потеплением

Ученые предупредили, что антропогенное изменение климата может сделать Антарктиду зеленой по мере сокращения ледникового покрова и начала колонизации земель под ней растениями.
Обновлено вчера в 09:36
Политика

Мэй вновь попросила ЕС о продлении Brexit до 30 июня

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в очередной раз попросила ЕС о переносе сроков Brexit на 30 июня, сообщает Bloomberg.
Обновлено в 04:16
Музыка

Рогозин предложил сделать песню Александра Маршала гимном Байконура

Обновлено в 03:01
Политика

Конституционный суд не стал вмешиваться в пенсионную реформу

Конституционный суд в определении отвечает, что решение о пенсионном возрасте было экспертно-аналитически проработано, хотя мнения о его целесообразности и последствиях остаются различными.
Обновлено 03 апреля в 11:42
Происшествия

В Екатеринбурге женщина подбросила младенца в поликлинику

Молодая женщина в Екатеринбурге подбросила в поликлинику младенца, завернутого в плед, с запиской, сообщает в пятницу УМВД по городу.
Обновлено в 03:44
Происшествия

Пять автомобилей столкнулись на трассе А107 в Подмосковье

Три человека пострадали в результате ДТП с участием пяти автомобилей вечером 4 апреля на трассе А107 в Подмосковье.
Обновлено вчера в 13:34
Кино

Состоялась премьера последнего сезона «Игры престолов»

В Нью-Йорке состоялась премьера первой серии последнего сезона «Игры престолов».
Обновлено вчера в 18:02
Экономика

Тарифы ОСАГО изменили крупнейшие страховщики

На запрос газеты «Ведомости», руководитель управления методологии обязательных видов «Альфастрахования» Денис Макаров сообщил, что компания в этом году уже четыре раза меняла тарифы.
Обновлено вчера в 19:05
Политика

Порошенко обвинил Зеленского в неуважении к Тимошенко

Действующий президент Украины и кандидат Петр Порошенко считает неуважительным и легкомысленным предложение Владимира Зеленского, адресованное проигравшей в избирательной гонке Юлии Тимошенко, провести дебаты перед вторым туром.
Обновлено в 03:15
Армия и оружие

Ракетный комплекс «Тор-М2» испытали в реальном бою

Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Тор-М2» прошёл испытания в реальных боевых условиях.
Обновлено в 02:03
Происшествия

В суде продлили арест Мамаева и Кокорина

В результате заседания прокуратура потребовала продлить арест футболистов и соучастников конфликта до шести месяцев.
Обновлено 03 апреля в 13:34
Экономика

Всемирный банк понизил прогноз по росту экономики России

В 2020–2021 годах, прогнозирует Всемирный банк, ВВП России будет расти на 1,8%. В 2018 году рост российской экономики достиг шестилетнего максимума в 2,3%, превзойдя прогнозируемый уровень в 1,6%. Причиной стали рост цен на нефть, развитие экспорта, строительство ряда энергетических объектов и проведение чемпионата мира по футболу.
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Леонид Арнольдович Федун
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российский предприниматель, вице-президент ОАО «Лукойл», основной акционер и бывший председатель совета директоров футбольного клуба «Спартак» (Москва); кандидат философских наук
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Спартак
Спортивный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «“Спартак” - народная команда».
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