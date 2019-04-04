Футбол
Федун оценил «Спартак» в миллиард евроТелеканал 360° вчера в 19:43
С учетом инфраструктуры, зарплатами игрокам, тренерам и сотрудникам, правами на бренд, стоимость футбольного клуба «Спартак» составляет 1,2 миллиарда евро. Об этом изданию «Спорт-Экспресс» заявил в интервью член совета директоров «Спартака», генеральный директор ООО «Стадион „Спартак“» Андрей Федун.
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Андрей Федун: «Тот, кто хочет купить „Спартак“, должен готовить миллиард евро»
Спорт-Экспрессвчера в 14:00
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