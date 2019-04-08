Футбол
Федун рассказал о реальной трансферной стоимости Педро РошиНева Спорт 09:33
Президент «Спартака» рассказал, что Рошу приобрели в последний день окна, и надо учитывать, говоря о стоимости, все выплаты по сделке. Он заявил, что, если учитывать контрактные выплаты по зарплате, то получается 16 миллионов евро.
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Автоматически обработано 7306 источников, обновлено в 11:26, Ашберн
Политика
В Кремле прокомментировали готовность Зеленского к диалогу с Путиным
Как сообщало ИА REGNUM, о своей готовности к встречам и переговорам с президентом РФ Владимиром Путиным в случае победы на президентских выборах претендент на высший руководящий пост Украины Владимир Зеленский заявлял неоднократно.
Обновлено в 07:16
Культура
На «Первом канале» замазали половые признаки у наскального изображения
В программе «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым на «Первом канале» замазали половые признаки у наскального изображения.
Обновлено в 11:11
Политика
После декоммунизации Украина начинает процесс деколонизации
За декоммунизацией на Украине готовится деколонизация.
Обновлено в 11:02
Политика
Депутат Рады пожаловался на немецких парламентариев в ПАСЕ
Депутат Верховной рады Борислав Береза заявил, что немецкая делегация в ПАСЕ оскорбила украинских парламентариев.
Обновлено в 11:06
Политика
США внесут КСИР в список террористических организаций
Американский лидер Дональд Трамп официально объявил, что США внесут Корпус стражей исламской революции (КСИР) в список иностранных террористических организаций.
Обновлено в 10:29
Хоккей
Наставник «Детройта» Блэшилл возглавит сборную США на ЧМ-2019
Главный тренер «Детройта» Джефф Блэшилл назначен на пост наставника сборной США на предстоящий чемпионат мира в Словакии.
Обновлено в 10:05
Музыка
YouTube заблокировал клип «На заре» группы «Альянс»
Композитор Олег Парастаев опубликовал на своём YouTube-канале клип группы "Альянс" на популярную в 1987 году песню "На заре".
Обновлено в 05:10
Футбол
Жена Мамаева: «Краснодар» не имеет права разорвать контракт с мужем
Алана Мамаева, жена арестованного полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, уверена, что клуб не может расторгнуть соглашение с футболистом, передает "Комсомольская правда".
Обновлено в 10:03
Общество
В России предложили ввести норму учебной нагрузки для школьников
Эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) выступили с предложением разработать максимальную суточную норму учебной нагрузки для школьников.
Обновлено в 02:59
Технологии
The Verge провозгласил конец «золотого века» YouTube
В последнее время независимые авторы контента на YouTube начали обвинять компанию в ангажированности в пользу крупных компаний и известных блогеров, говорится в материале The Verge.
Обновлено в 06:15
Здоровье
Смертность в России снизилась на четверть с 2005 года
Люди стали меньше умирать от туберкулеза, сердечно-сосудистых заболеваний и в ДТП. Смертность в России снизилась на 23% с 2005 года.
Обновлено вчера в 02:01
Транспорт
ГИБДД планирует ужесточить наказание за ряд нарушений ПДД
В Госдуме рассматривают ряд законопроектов об ужесточении наказания за ряд нарушений правил дорожного движения, сообщил замглавы Госавтоинспекции Александр Быков в эфире радиостанции "Милицейская волна".
Обновлено в 06:10
Политика
Путин назвал ключевое условие запуска «Турецкого потока»
Президент России Владимир Путин, открывая заседание российско-турецкого Совета сотрудничества высшего уровня, заявил о необходимости запуска газопровода "Турецкий поток" в текущем году.
Обновлено в 09:45
Авто
АвтоВАЗ: покупатели стали выбирать Lada из-за дизайна
За последние три года покупатели российских машин стали выбирать их в два раза чаще за дизайн.
Обновлено в 07:35
Шоу-бизнес
Александр Цекало красиво признался в любви молодой жене
В середине марта СМИ сообщили, что Александр Цекало женился в четвёртый раз: новой избранницей продюсера стала актриса Дарина Эрвин.
Обновлено в 04:02
Происшествия
Росгвардия выселяет пенсионеров ОМОНа на улицу
Столичные сотрудники Росгвардии, которые вышли на пенсию, могут остаться без жилья. Семьи 20 бывших ОМОНовцев выселяют из служебных квартир.
Обновлено в 07:16
Происшествия
В Екатеринбурге серийному маньяку из МЧС огласили новый приговор
Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга сегодня, 8 апреля, огласил новый приговор в отношении серийного маньяка из МЧС Алексея Фалькина, ранее приговоренного к пожизненному заключению за убийства.
Обновлено в 08:39
Космос
Скончался проектировщик корабля Гагарина Виктор Благов
Обновлено в 11:16
Культура
Серебренникова отпустили из-под домашнего ареста
Мосгорсуд отпустил режиссера Кирилла Серебренникова из-под домашнего ареста, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 08:49
Армия и оружие
Минобороны России рассекретило документы об освобождении Крыма
Минобороны России обнародовало архивные документы, рассказывающие о героизме советских воинов и защитников Крымского полуострова 8 апреля — в день, когда 75 лет назад началась Крымская наступательная операция, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 05:02
Кино
Актера Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище
Народный артист Российской Федерации Алексей Иванович Булдаков, скоропостижно скончавшийся 3 апреля в столице Монголии Улан-Баторе, похоронен на Троекуровском кладбище Москвы.
Обновлено в 09:13
Армия и оружие
На видео попал танк Т-80, стреляющий дровами
Танк Т-80 на 61-м бронетанковом заводе под Санкт-Петербургом произвел выстрел поленом.
Обновлено в 04:39
Политика
Закон о неуважении к власти не поддержало большинство россиян
Большая часть россиян считает, что закон направлен на недопущение критики власти. Опрос россиян проводили специалисты «Левада-центра».
Обновлено в 03:19
Энергетика
Саудовская Аравия пригрозила отказаться от доллара
Саудовская Аравия рассматривает вариант отказа от использования американского доллара при расчетах за операции по продаже нефти, передает Reuters.
Обновлено в 10:40
Транспорт
Проезд по платным участкам трассы «Дон» подорожает с 15 апреля
Тарифы на проезд по платным участкам трассы М-4 "Дон" будут скорректированы с 15 апреля.
Обновлено в 10:27
Спорт
Российскую фигуристку дисквалифицировали на год за допинг
Обновлено в 08:23
Шоу-бизнес
Марат Башаров отписал бывшей жене квартиру
В марте союз Башарова и Шевырковой был расторгнут в Бабушкинском районном суде.
Обновлено в 07:00