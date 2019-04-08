Футбол

Федун рассказал о реальной трансферной стоимости Педро РошиНева Спорт 09:33

Президент «Спартака» рассказал, что Рошу приобрели в последний день окна, и надо учитывать, говоря о стоимости, все выплаты по сделке. Он заявил, что, если учитывать контрактные выплаты по зарплате, то получается 16 миллионов евро.
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Владелец «Спартака» рассказал, сколько на самом деле стоит футболист Педро Роша

Pravda.Ru10:41

Федун рассказал о реальной трансферной стоимости Педро Роши

Нева Спорт09:33

Федун объяснил Каррере нюансы приобретения футболистов

Газета.Ru08:33

Золотой Педро Роша, жесткий ответ Карреры Андрею Федуну и грандиозный скандал Слуцкого

Спорт-Экспресс11:00

Массимо Каррера раскрыл подробности трансфера Педро Роши в «Спартак»

РБК06:10

Сколько «Спартак» заплатил за Рошу? Каррера говорит, что он стоил 8 млн, но Федун выложил 16

Sport24.ru06:40

Каррера: Федун сказал, что «Спартак» отдал за Рошу не € 8 млн, а вдвое больше

Чемпионат04:27
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Автоматически обработано 7306 источников, обновлено в 11:26, Ашберн
Политика

В Кремле прокомментировали готовность Зеленского к диалогу с Путиным

Как сообщало ИА REGNUM, о своей готовности к встречам и переговорам с президентом РФ Владимиром Путиным в случае победы на президентских выборах претендент на высший руководящий пост Украины Владимир Зеленский заявлял неоднократно.
Обновлено в 07:16
Культура

На «Первом канале» замазали половые признаки у наскального изображения

В программе «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым на «Первом канале» замазали половые признаки у наскального изображения.
Обновлено в 11:11
Политика

После декоммунизации Украина начинает процесс деколонизации

За декоммунизацией на Украине готовится деколонизация.
Обновлено в 11:02
Политика

Депутат Рады пожаловался на немецких парламентариев в ПАСЕ

Депутат Верховной рады Борислав Береза заявил, что немецкая делегация в ПАСЕ оскорбила украинских парламентариев.
Обновлено в 11:06
Политика

США внесут КСИР в список террористических организаций

Американский лидер Дональд Трамп официально объявил, что США внесут Корпус стражей исламской революции (КСИР) в список иностранных террористических организаций.
Обновлено в 10:29
Хоккей

Наставник «Детройта» Блэшилл возглавит сборную США на ЧМ-2019

Главный тренер «Детройта» Джефф Блэшилл назначен на пост наставника сборной США на предстоящий чемпионат мира в Словакии.
Обновлено в 10:05
Музыка

YouTube заблокировал клип «На заре» группы «Альянс»

Композитор Олег Парастаев опубликовал на своём YouTube-канале клип группы "Альянс" на популярную в 1987 году песню "На заре".
Обновлено в 05:10
Футбол

Жена Мамаева: «Краснодар» не имеет права разорвать контракт с мужем

Алана Мамаева, жена арестованного полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, уверена, что клуб не может расторгнуть соглашение с футболистом, передает "Комсомольская правда".
Обновлено в 10:03
Происшествия

Суд изъял имущество на 10 млрд рублей у экс-главы Серпуховского района

Обновлено в 08:10
Общество

В России предложили ввести норму учебной нагрузки для школьников

Эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) выступили с предложением разработать максимальную суточную норму учебной нагрузки для школьников.
Обновлено в 02:59
Технологии

The Verge провозгласил конец «золотого века» YouTube

В последнее время независимые авторы контента на YouTube начали обвинять компанию в ангажированности в пользу крупных компаний и известных блогеров, говорится в материале The Verge.
Обновлено в 06:15
Здоровье

Смертность в России снизилась на четверть с 2005 года

Люди стали меньше умирать от туберкулеза, сердечно-сосудистых заболеваний и в ДТП. Смертность в России снизилась на 23% с 2005 года.
Обновлено вчера в 02:01
Транспорт

ГИБДД планирует ужесточить наказание за ряд нарушений ПДД

В Госдуме рассматривают ряд законопроектов об ужесточении наказания за ряд нарушений правил дорожного движения, сообщил замглавы Госавтоинспекции Александр Быков в эфире радиостанции "Милицейская волна".
Обновлено в 06:10
Политика

Путин назвал ключевое условие запуска «Турецкого потока»

Президент России Владимир Путин, открывая заседание российско-турецкого Совета сотрудничества высшего уровня, заявил о необходимости запуска газопровода "Турецкий поток" в текущем году.
Обновлено в 09:45
Авто

АвтоВАЗ: покупатели стали выбирать Lada из-за дизайна

За последние три года покупатели российских машин стали выбирать их в два раза чаще за дизайн.
Обновлено в 07:35
Шоу-бизнес

Александр Цекало красиво признался в любви молодой жене

В середине марта СМИ сообщили, что Александр Цекало женился в четвёртый раз: новой избранницей продюсера стала актриса Дарина Эрвин.
Обновлено в 04:02
Происшествия

Росгвардия выселяет пенсионеров ОМОНа на улицу

Столичные сотрудники Росгвардии, которые вышли на пенсию, могут остаться без жилья. Семьи 20 бывших ОМОНовцев выселяют из служебных квартир.
Обновлено в 07:16
Происшествия

В Екатеринбурге серийному маньяку из МЧС огласили новый приговор

Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга сегодня, 8 апреля, огласил новый приговор в отношении серийного маньяка из МЧС Алексея Фалькина, ранее приговоренного к пожизненному заключению за убийства.
Обновлено в 08:39
Космос

Скончался проектировщик корабля Гагарина Виктор Благов

Обновлено в 11:16
Культура

Серебренникова отпустили из-под домашнего ареста

Мосгорсуд отпустил режиссера Кирилла Серебренникова из-под домашнего ареста, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 08:49
Армия и оружие

Минобороны России рассекретило документы об освобождении Крыма

Минобороны России обнародовало архивные документы, рассказывающие о героизме советских воинов и защитников Крымского полуострова 8 апреля — в день, когда 75 лет назад началась Крымская наступательная операция, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 05:02
Кино

Актера Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище

Народный артист Российской Федерации Алексей Иванович Булдаков, скоропостижно скончавшийся 3 апреля в столице Монголии Улан-Баторе, похоронен на Троекуровском кладбище Москвы.
Обновлено в 09:13
Армия и оружие

На видео попал танк Т-80, стреляющий дровами

Танк Т-80 на 61-м бронетанковом заводе под Санкт-Петербургом произвел выстрел поленом.
Обновлено в 04:39
Гаджеты

Компания Huawei готовится к презентации смартфона Honor 20 Pro

Обновлено в 05:40
Политика

Закон о неуважении к власти не поддержало большинство россиян

Большая часть россиян считает, что закон направлен на недопущение критики власти. Опрос россиян проводили специалисты «Левада-центра».
Обновлено в 03:19
Энергетика

Саудовская Аравия пригрозила отказаться от доллара

Саудовская Аравия рассматривает вариант отказа от использования американского доллара при расчетах за операции по продаже нефти, передает Reuters.
Обновлено в 10:40
Шоу-бизнес

Светлана Дружинина опровергла слухи о госпитализации Анатолия Мукасея

Обновлено в 05:55
Транспорт

Проезд по платным участкам трассы «Дон» подорожает с 15 апреля

Тарифы на проезд по платным участкам трассы М-4 "Дон" будут скорректированы с 15 апреля.
Обновлено в 10:27
Спорт

Российскую фигуристку дисквалифицировали на год за допинг

Обновлено в 08:23
Шоу-бизнес

Марат Башаров отписал бывшей жене квартиру

В марте союз Башарова и Шевырковой был расторгнут в Бабушкинском районном суде.
Обновлено в 07:00
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