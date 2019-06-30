Футбол

Леонид Федун: «Смена поколений в „Спартаке“ еще не прошла»Sportbox.RU 13:50

Владелец «Спартака» Леонид Федун посетил матч своей команды против ЦСКА на Кубке Париматч Премьер и ответил на вопросы о предсезонном турнире, развитии красно-белых и возможных трансферах.
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Леонид Федун: «Будут ли новички? Селекционная служба активно работает»

Спорт-Экспресс14:44

Федун — о победе над ЦСКА: «Никто не убирал ноги, все боролись — это дерби»

Sport24.ru14:17

Болельщики «Спартака» зарядили кричалку про Карреру в 15 метрах от Федуна. Фанаты ЦСКА ответили

Матч ТВ16:13

Владелец «Спартака» Федун рассказал, что не оставляет пожеланий тренерам по поводу состава

ТАСС15:00

«Спартак» – ЦСКА. Федун отреагировал на удаление Набабкина

Советский спорт15:06

Федун: «„Спартаку“ нужно усилить еще одну-две позиции»

Soccer.ru12:32

Леонид Федун — о матче «Спартак» — ЦСКА, трансферах и Сочи

Чемпионат15:10
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Армия и оружие

В России начинается производство С-500

Обновлено в 08:41
Общество

В России сегодня во второй раз за полгода вырастут тарифы ЖКХ

В нашем городе за ЖКХ придётся платить больше почти на 5 процентов, в северной столице – на 4 с половиной.
Обновлено в 17:03
Политика

Скабеева прокомментировала отказ Катамадзе выступать в России

Российская телеведущая Ольга Скабеева в своём Telegram-канале прокомментировала решение грузинской певицы Нино Катамадзе больше не выступать в России.
Обновлено в 16:07
Происшествия

Суд арестовал бывшую жену Цеповяза из банды Цапков

Наталья Стришняя, бывшая жена Вячеслава Цеповяза, одного из членов банды Цапков из станицы Кущевская, арестована на один месяц 25 суток.
Обновлено в 08:26
Футбол

Египет и Уганда вышли в плей-офф Кубка африканских наций

Завершились матчи третьего тура группы A Кубка африканских наций.
Обновлено в 16:52
Шоу-бизнес

Орбакайте прокомментировала сообщения о конфликте с Пугачевой

Дочь Аллы Пугачевой, актриса и певица Кристина Орбакайте отреагировала на появившиеся в СМИ сообщения о ссоре с матерью.
Обновлено в 03:15
Происшествия

Двум врачам калининградского роддома предъявили обвинения в убийстве

Следственный комитет России (СКР) предъявил обвинения в организации убийства ребенка и.о. главврача и в совершении умышленного убийства — реаниматологу-анестезиологу роддома №4 в Калининграде.
Обновлено в 15:27
Экономика

Россия переходит на новые правила в долевом строительстве с 1 июля

С 1 июля российские застройщики, привлекающие средства граждан в строительство жилья, обязаны работать через механизм эскроу-счетов.
Обновлено в 17:00
Космос

Воссоздан центр управления первым полётом человека на Луну

Обновлено вчера в 10:34
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве на предстоящей неделе

Заместитель главы Гидрометцентра России Надежда Точёнова в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала о погоде в столице на предстоящей неделе.
Обновлено в 09:22
Общество

В киевском университете нашли шпаргалку длиной почти 2 м

Студент исторического факультета университета КНУ имени Тараса Шевченко в Киеве сделал шпаргалку длиной 180 см. Это ему потребовалось, чтобы успешно сдать экзамен по «Новой истории Европы и Америки 1861–1911 годов».
Обновлено в 13:53
Общество

Острые ощущения и ссоры: любовный гороскоп для всех знаков зодиака на неделю с 1 по 7 июля

Семейным Стрельцам не стоит путать ровное тепло домашнего очага со скукой и особенно — высказываться по этому поводу, а то из очага в вас полетят головешки.
Обновлено в 05:00
Автоспорт

Ферстаппен выиграл Гран-при Австрии

Обновлено в 11:46
Политика

В ПАСЕ внесут резолюцию против возвращения России

Выступающие против возвращения России в ПАСЕ Украина, Польша, Литва, Латвия, Эстония, Словакия и Грузия подготовят проект совместной резолюции, заявил маршал польского сената Станислав Корчевский в эфире Polskie Radio.
Обновлено в 14:15
Футбол

Сборная Испании выиграла молодёжный чемпионат Европы по футболу

Сборная Испании выиграла молодёжный чемпионат Европы по футболу пятый раз в своей истории.
Обновлено в 17:48
Армия и оружие

Турция обвинила армию Хафтара в задержании своих граждан

Турецкое министерство иностранных дел в официальном релизе, размещенном на сайте ведомства, заявило, что Ливийская национальная армия (ЛНА) под командованием Халифы Хафтара задержала шесть турецких граждан.
Обновлено в 14:48
Авто

Porsche выпустила 935 с «голым» кузовом

Гоночный автомобиль Porsche 935 окрашивается на заводе в цвет Agate Grey, вдобавок к нему можно заказать нанесение ливреи Martini.
Обновлено в 09:00
Общество

Сериальные будни: россияне коротают досуг перед телевизором

Сериал вместо театра Россияне предпочитают отдыхать от повседневных дел у телевизора, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра".
Обновлено в 17:01
Политика

Медведев призвал работать над обновлением «Единой России»

"Единая Россия" ощущает дефицит доверия граждан, нужно предпринимать шаги для изменения ситуации, менять формат общения с людьми, работать над обновлением партии, заявил председатель ЕР, глава российского кабмина Дмитрий Медведев.
Обновлено в 17:13
Баскетбол

ESPN: Ирвинг подпишет с «Бруклином» четырёхлетний контракт на $141 млн

Обновлено в 03:32
Общество

Российские студенты отказались менять предпочтения по работодателям

«Газпром» и Google являются самыми привлекательными работодателями для студентов российских вузов.
Обновлено в 17:00
Экономика

Медведев проведет совещание по снижению уровня бедности

"Первого июля Д.А. Медведев проведет совещание о достижении национальных целей развития Российской Федерации в части устойчивого роста реальных доходов, увеличения уровня пенсионного обеспечения выше инфляции, а также двукратного снижения уровня бедности", — говорится в сообщении.
Обновлено в 17:17
Общество

Жена эмира Дубая сбежала в Германию с детьми и 40 млн долларов

Объединенные Арабские Эмираты и весь мир потрясла новость – супруга премьер-министра ОАЭ, правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума сбежала в другую страну.
Обновлено вчера в 10:58
Путешествия

Определены лучшие страны для удаленной работы

Эксперты сервиса опросили тысячу пользователей в соцсетях, выяснив, в какой стране они хотели бы жить, если бы у них была возможность работать удаленно.
Обновлено в 17:03
Политика

Песков рассказал о жестком разговоре Мэй с Путиным по «делу Скрипалей»

Обновлено в 08:22
Наука

Установлено число жертв Тунгусского метеорита

Для установления числа погибших в результате падения Тунгусского метеорита специалисты НАСА изучили более 700 рассказов очевидцев.
Обновлено вчера в 11:00
Армия и оружие

Кипр отказался закрыть порты для кораблей из России

Кипр не может прекратить предоставлять порты и инфраструктуру для российских кораблей или каких-либо других государств, заявил министр обороны Кипра Саввас Ангелидис.
Обновлено в 08:21
Политика

Появилось видео, как Трамп разыграл принца Саудовской Аравии

Американский президент Дональд Трамп подшутил над наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммадом бен Сальманом.
Обновлено вчера в 15:23
Армия и оружие

В Израиле указали место дислокации С-300 в Сирии

Спутниковые снимки, опубликованные израильским аналитическим учреждением ImageSat Intl. (ISI) в воскресенье, показывают полное развертывание всех четырех систем ПВО С-300 с местом дислокации в районе сирийского Масьяфа.
Обновлено в 17:28
Хоккей

«Монреаль» обменял Шоу в «Чикаго» на три драфт-пика

Обновлено в 17:36
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Леонид Арнольдович Федун
Российский предприниматель
российский предприниматель, вице-президент ОАО «Лукойл», основной акционер и бывший председатель совета директоров футбольного клуба «Спартак» (Москва); кандидат философских наук
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