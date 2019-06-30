Футбол
Леонид Федун: «Смена поколений в „Спартаке“ еще не прошла»Sportbox.RU 13:50
Владелец «Спартака» Леонид Федун посетил матч своей команды против ЦСКА на Кубке Париматч Премьер и ответил на вопросы о предсезонном турнире, развитии красно-белых и возможных трансферах.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 17:58, Вашингтон
Армия и оружие
В России начинается производство С-500
Обновлено в 08:41
Общество
В России сегодня во второй раз за полгода вырастут тарифы ЖКХ
В нашем городе за ЖКХ придётся платить больше почти на 5 процентов, в северной столице – на 4 с половиной.
Обновлено в 17:03
Политика
Скабеева прокомментировала отказ Катамадзе выступать в России
Российская телеведущая Ольга Скабеева в своём Telegram-канале прокомментировала решение грузинской певицы Нино Катамадзе больше не выступать в России.
Обновлено в 16:07
Происшествия
Суд арестовал бывшую жену Цеповяза из банды Цапков
Наталья Стришняя, бывшая жена Вячеслава Цеповяза, одного из членов банды Цапков из станицы Кущевская, арестована на один месяц 25 суток.
Обновлено в 08:26
Футбол
Египет и Уганда вышли в плей-офф Кубка африканских наций
Завершились матчи третьего тура группы A Кубка африканских наций.
Обновлено в 16:52
Шоу-бизнес
Орбакайте прокомментировала сообщения о конфликте с Пугачевой
Дочь Аллы Пугачевой, актриса и певица Кристина Орбакайте отреагировала на появившиеся в СМИ сообщения о ссоре с матерью.
Обновлено в 03:15
Происшествия
Двум врачам калининградского роддома предъявили обвинения в убийстве
Следственный комитет России (СКР) предъявил обвинения в организации убийства ребенка и.о. главврача и в совершении умышленного убийства — реаниматологу-анестезиологу роддома №4 в Калининграде.
Обновлено в 15:27
Экономика
Россия переходит на новые правила в долевом строительстве с 1 июля
С 1 июля российские застройщики, привлекающие средства граждан в строительство жилья, обязаны работать через механизм эскроу-счетов.
Обновлено в 17:00
Космос
Воссоздан центр управления первым полётом человека на Луну
Обновлено вчера в 10:34
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве на предстоящей неделе
Заместитель главы Гидрометцентра России Надежда Точёнова в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала о погоде в столице на предстоящей неделе.
Обновлено в 09:22
Общество
В киевском университете нашли шпаргалку длиной почти 2 м
Студент исторического факультета университета КНУ имени Тараса Шевченко в Киеве сделал шпаргалку длиной 180 см. Это ему потребовалось, чтобы успешно сдать экзамен по «Новой истории Европы и Америки 1861–1911 годов».
Обновлено в 13:53
Общество
Острые ощущения и ссоры: любовный гороскоп для всех знаков зодиака на неделю с 1 по 7 июля
Семейным Стрельцам не стоит путать ровное тепло домашнего очага со скукой и особенно — высказываться по этому поводу, а то из очага в вас полетят головешки.
Обновлено в 05:00
Автоспорт
Ферстаппен выиграл Гран-при Австрии
Обновлено в 11:46
Политика
В ПАСЕ внесут резолюцию против возвращения России
Выступающие против возвращения России в ПАСЕ Украина, Польша, Литва, Латвия, Эстония, Словакия и Грузия подготовят проект совместной резолюции, заявил маршал польского сената Станислав Корчевский в эфире Polskie Radio.
Обновлено в 14:15
Футбол
Сборная Испании выиграла молодёжный чемпионат Европы по футболу
Сборная Испании выиграла молодёжный чемпионат Европы по футболу пятый раз в своей истории.
Обновлено в 17:48
Армия и оружие
Турция обвинила армию Хафтара в задержании своих граждан
Турецкое министерство иностранных дел в официальном релизе, размещенном на сайте ведомства, заявило, что Ливийская национальная армия (ЛНА) под командованием Халифы Хафтара задержала шесть турецких граждан.
Обновлено в 14:48
Авто
Porsche выпустила 935 с «голым» кузовом
Гоночный автомобиль Porsche 935 окрашивается на заводе в цвет Agate Grey, вдобавок к нему можно заказать нанесение ливреи Martini.
Обновлено в 09:00
Общество
Сериальные будни: россияне коротают досуг перед телевизором
Сериал вместо театра Россияне предпочитают отдыхать от повседневных дел у телевизора, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра".
Обновлено в 17:01
Политика
Медведев призвал работать над обновлением «Единой России»
"Единая Россия" ощущает дефицит доверия граждан, нужно предпринимать шаги для изменения ситуации, менять формат общения с людьми, работать над обновлением партии, заявил председатель ЕР, глава российского кабмина Дмитрий Медведев.
Обновлено в 17:13
Общество
Российские студенты отказались менять предпочтения по работодателям
«Газпром» и Google являются самыми привлекательными работодателями для студентов российских вузов.
Обновлено в 17:00
Экономика
Медведев проведет совещание по снижению уровня бедности
"Первого июля Д.А. Медведев проведет совещание о достижении национальных целей развития Российской Федерации в части устойчивого роста реальных доходов, увеличения уровня пенсионного обеспечения выше инфляции, а также двукратного снижения уровня бедности", — говорится в сообщении.
Обновлено в 17:17
Общество
Жена эмира Дубая сбежала в Германию с детьми и 40 млн долларов
Объединенные Арабские Эмираты и весь мир потрясла новость – супруга премьер-министра ОАЭ, правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума сбежала в другую страну.
Обновлено вчера в 10:58
Путешествия
Определены лучшие страны для удаленной работы
Эксперты сервиса опросили тысячу пользователей в соцсетях, выяснив, в какой стране они хотели бы жить, если бы у них была возможность работать удаленно.
Обновлено в 17:03
Наука
Установлено число жертв Тунгусского метеорита
Для установления числа погибших в результате падения Тунгусского метеорита специалисты НАСА изучили более 700 рассказов очевидцев.
Обновлено вчера в 11:00
Армия и оружие
Кипр отказался закрыть порты для кораблей из России
Кипр не может прекратить предоставлять порты и инфраструктуру для российских кораблей или каких-либо других государств, заявил министр обороны Кипра Саввас Ангелидис.
Обновлено в 08:21
Политика
Появилось видео, как Трамп разыграл принца Саудовской Аравии
Американский президент Дональд Трамп подшутил над наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммадом бен Сальманом.
Обновлено вчера в 15:23
Армия и оружие
В Израиле указали место дислокации С-300 в Сирии
Спутниковые снимки, опубликованные израильским аналитическим учреждением ImageSat Intl. (ISI) в воскресенье, показывают полное развертывание всех четырех систем ПВО С-300 с местом дислокации в районе сирийского Масьяфа.
Обновлено в 17:28
Хоккей
«Монреаль» обменял Шоу в «Чикаго» на три драфт-пика
Обновлено в 17:36