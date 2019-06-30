Леонид Федун: «Смена поколений в „Спартаке“ еще не прошла»Sportbox.RU 13:50

Владелец «Спартака» Леонид Федун посетил матч своей команды против ЦСКА на Кубке Париматч Премьер и ответил на вопросы о предсезонном турнире, развитии красно-белых и возможных трансферах.

Леонид Федун: «Смена поколений в „Спартаке“ еще не прошла»

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