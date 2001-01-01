Футбол
Федун надеется, что Тил — это будущее «Спартака»Спорт-Экспресс 11:25
Владелец «Спартака» Леонид Федун рассказал, что переход Гуса Тила был его инициативой. Голландский хавбек присоединился к «Спартаку» 5 августа.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 11:50, Ашберн
Футбол
«Зенит» наказан за беспорядки на игре с «Краснодаром»
Обновлено в 11:46
Происшествия
В Свердловской области на шахте «Ново-Кальинская» произошло обрушение
В городе Севреоуральске на шахте «Ново-Кальинская» произошло обрушение породы на одном из участков горной разработки.
Обновлено в 09:11
Политика
В Киеве обещают освобождение осужденных украинцев
Пятеро украинцев доставлены в следственный изолятор «Лефортово». Теперь их готовят к возвращению официальному Киеву.
Обновлено в 06:32
Политика
Путин: работы на участке «Северного потока — 2» в Финляндии завершены
Президент России Владимир Путин объявил, что работы на финляндском участке проекта «Северный поток — 2» завершены.
Обновлено в 11:35
Происшествия
В Москве задержали подозреваемого в поджоге мужчины
Полиция в Москве задержала двух человек, подозреваемых в поджоге мужчины на Касимовской улице.
Обновлено в 10:40
Политика
Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией
Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено вчера в 22:59
Гаджеты
Intel представила свой первый процессор для ИИ
По заявлению компании, первый микрочип для ИИ был разработан Intel после ряда инвестиций в израильские стартапы, в частности, в Habana Labs и NeuroBlade.
Обновлено в 04:11
Политика
В правительстве ФРГ оценили возможность возвращения России в G8
Представитель кабмина отметил, что там состоится обсуждение этого вопроса. Накануне Трамп заявил, что поддержал бы возвращение России в G8.
Обновлено в 07:45
Кино
Киану Ривз вернется к роли Нео в новой «Матрице»
Киану Ривз снова сыграет главную роль в "Матрице". Он вернется в четвертой части культового фильма вместе с Керри-Энн Мосс.
Обновлено вчера в 20:00
Кино
Вышел новый трейлер фильма «Рэмбо: Последняя кровь»
В сети появился новый трейлер боевика с Сильвестром Сталлоне «Рэмбо: Последняя кровь».
Обновлено вчера в 12:34
Происшествия
Подростка ударило током на детской площадке в Москве
Подростка ударило током, когда он взялся за фонарный столб на детской площадке в столице.
Обновлено в 10:03
Общество
В Госдуме предложили ввести «первосентябрьский капитал»
Замглавы комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил ввести "первосентябрьский капитал", чтобы облегчить подготовку школьников к началу учебного года, сообщает RT.
Обновлено в 00:32
Футбол
«Матч ТВ» покажет игру Лиги чемпионов «Олимпиакос» — «Краснодар»
Ранее «Матч ТВ» за две минуты до начала ответной встречи Лиги чемпионов между «Порту» и «Краснодаром» отменил трансляцию.
Обновлено вчера в 14:07
Космос
Американский астронавт раскритиковал робота «Федора»
Обновлено в 02:19
Шоу-бизнес
Тарзан поздравил Наташу Королеву с годовщиной свадьбы ее же песней
Актер Сергей Глушко, известный под псевдонимом Тарзан, и певица Наташа Королева отпраздновали 16-ую годовщину свадьбы.
Обновлено в 11:38
Армия и оружие
Шойгу рассказал о напряженной обстановке на западных границах России
До конца года в Западном военном округе пройдет более 20 учений, которые затронут войска ПВО, материально-технического обеспечения, а также береговые подразделения.
Обновлено в 04:11
Происшествия
В Челябинской области депутат расстрелял жену
Обновлено в 02:48
Происшествия
Вылетевший из Москвы в Ухту самолёт вернулся в аэропорт «Внуково»
Пассажирский самолёт авиакомпании UTair, выполнявший рейс Москва — Ухта, вернулся в аэропорт вылета из-за срабатывания индикатора закрылков.
Обновлено в 11:35
Происшествия
Пираты, похитившие российских моряков в Камеруне, вышли на связь
Пираты, похитившие трёх россиян с судна «Мармалайта» у берегов Камеруна, вышли на связь.
Обновлено вчера в 03:58
Политика
Раскрыты детали переговоров Путина и Зеленского по возвращению моряков
Россия и Украина находятся на финальной стадии обсуждения обмена лицами, удерживаемыми на территории обеих сторон, — в частности, речь идет о возвращении задержанных в Керченском проливе в ноябре прошлого года украинских моряков.
Обновлено в 07:17
Происшествия
Отец 12-летней девочки, пострадавшей в Турции, рассказал о том, какую помощь получает семья
Семья 12-летней девочки, серьезно пострадавшей в бассейне турецкого отеля, в настоящее время пытается решить вопрос о взаимодействии российских и турецких врачей.
Обновлено в 06:53
Политика
Маас выступил за встречу в «нормандском формате»
Есть необходимость для стран как можно скорее вновь встретиться в "нормандском формате" для решения конфликта в Донбассе при условии возможности прогресса, заявил в интервью РИА Новости глава МИД ФРГ Хайко Маас.
Обновлено в 09:59
Кино
Умерла актриса Александра Назарова
Народная артистка России Александра Назарова умерла 20 августа на 80-м году жизни, сообщается во вторник на сайте Московского драматического театра им. М. Н. Ермоловой.
Обновлено вчера в 14:20
Политика
WP узнала о рассматриваемых США условиях покупки Гренландии
Администрация президента США обсуждала возможность предложить Дании в рамках сделки по покупке Гренландии ежегодно выплачивать острову субсидию в размере $600 млн, сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.
Обновлено в 08:11
Экономика
Собянин принял решение о повышении городских доплат к пенсиям
С 1 января 2018 года в Москве минимальный размер пенсии увеличился сразу на 3 тыс. рублей - до 17,5 тыс. В декабре 2018 года Собянин подписал постановление, согласно которому увеличенный минимальный размер пенсий неработающих пенсионеров сохранится и на 2019 год.
Обновлено в 09:38
Общество
Тольятти вошел в список городов, из которых хочется уехать навсегда
Тольятти занимает 17 строчку рейтинга, в которые вошло 25 городов.
Обновлено в 03:00
Армия и оружие
Система залпового огня «Торнадо-С» получила экспортный паспорт
«Система уже получила экспортный паспорт и готова к выходу на международный рынок»,цитирует пресс-служба госкорпорации слова индустриального директора «Ростеха» Сергея Абрамова.
Обновлено в 08:44
Гаджеты
Xiaomi Redmi Note 8 получит NFC
Первые кадры из рекламного ролика для смартфона Redmi Note 8.
Обновлено вчера в 11:27
Происшествия
В Вологодской области вертолёт упал в реку
Обновлено в 11:18