Федун может назначить Цорна спортивным директором «Спартака»LiveSport.ru 06:20

Комментатор Нобель Арустамян заявил о возможном назначении Томаса Цорна на пост спортивного директора «Спартака».

Политика Зеленский записал «послание мира Донбассу» Избранный президент Украины Владимир Зеленский выложил на своей странице в Facebook «Послание мира Донбассу».

Политика Климкин выдвинул ЕС ультиматум из-за антироссийских санкций Министр иностранных дел Украины Павел Климкин, после заседания Совета Евросоюза на уровне министров иностранных дел в Брюсселе, заявил, что Киев откажется от соблюдения минских соглашений в том случае, если европейские страны, включая Германию и Францию, добьются снятия санкционного давления с России в Совете Европы.

Политика Трамп предостерег Китай от ответных мер на повышение пошлин Президент США Дональд Трамп заявил, что Китаю не следует принимать ответные меры на повышение пошлин со стороны США, так как "станет только хуже".

Происшествия В Казани вооруженный подросток удерживал одноклассников в гимназии Подросток, вооруженный пневматическим пистолетом и ножом, удерживал одноклассников в одном из кабинетов гимназии №7 в Казани.

Происшествия В Ленобласти среднеазиатская овчарка напала на трехлетнего ребенка В Ленинградской области следователи выясняют обстоятельства нападения среднеазиатской овчарки на мальчика трех с половиной лет.

Политика Великобритания назначила нового посла в России Новым послом Великобритании в России станет Дебора Броннерт, которая курировала в британском МИДе экономические и глобальные вопросы.

Политика Ученые доказали политическую предвзятость новостного алгоритма Google Политическая предвзятость новостного агрегатора Google, на которую ранее обращали внимание американские законодатели обеих партий, подтверждена учеными.

Армия и оружие Путин допустил увеличение госконтракта по ракетоносцам Ту-160 Президент России Владимир Путин пообщался с рабочими авиазавода имени Горбунова в Казани и заявил, что не исключается увеличение объема поставок ракетоносцев Ту-160.

Авто Ателье Mansory представило дикий Lamborghini Urus Возможно вы помните, как в начале марта текущего года на автосалоне в Женеве немецкая фирма представила свое видение итальянского внедорожника Lamborghini Urus.

Спорт Медведева описала Загитову одним словом Российская фигуристка Евгения Медведева описала своих коллег Алину Загитову и Елизавету Туктамышеву.

Происшествия Олимпийская чемпионка Гусева погибла в ДТП Председатель комитета по работе с ветеранами Союза конькобежцев России Рамир Курамшин заявил, что олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Клара Гусева погибла в ДТП.

Экономика Центробанк перестал чеканить монеты номиналом ниже рубля Центробанк в 2018 году не чеканил монеты номиналом ниже рубля.

Общество Националиста Демушкина назначили врио главы Барвихи «Назначить временно исполняющим обязанности руководителя администрации сельского поселения Барвихинское главного специалиста отдела по организованной работе, делам молодежи, культуре и спорту администрации сельского поселения Барвихинское Одинцовского городского округа Демушкина Д.Н.», — говорится в приказе.

Авто ГЛОНАСС предлагает свою систему для хранения данных об автомобилях ГЛОНАСС предлагает хранить данные на территории России и дублировать их в госсистему "ЭРА-Глонасс".

Здоровье В российских школах могут по-новому допускать детей на физкультуру Как отмечает специалист Федерального медико-биологического агентства России по детской кардиологии Леонид Макаров, это могло бы снизить детскую смертность от сердечных приступов на уроках физкультуры.

Авто Названы самые угоняемые автомобили России Больше всего угонов в первом квартале 2019 года в России было зафиксировано с участием Cadillac Escalade, Toyota Land Cruiser и Skoda Octavia.

Общество ГИБДД разработала регламенты автотюнинга Госавтоинспекция разработала два новых регламента, устанавливающих порядок внесения изменений в конструкцию автомобиля, сообщает «Коммерсант».

Кино Мединский заявил об успешной конкуренции российского кино с Голливудом Министр культуры Владимир Мединский заявил, что российские фильмы стали качественнее и конкурируют в прокате с голливудскими.