Футбол
Федун может назначить Цорна спортивным директором «Спартака»LiveSport.ru 06:20
Комментатор Нобель Арустамян заявил о возможном назначении Томаса Цорна на пост спортивного директора «Спартака».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 21:30, Ашберн
Авто
Российский авторынок в апреле показал снижение
На первом месте по объёму продаж в апреле находится «АвтоВАЗ», который реализовал 32 тыс. 316 автомобилей (+5%).
Обновлено в 06:59
Экономика
Минфин разработал закон об отмене налога с прощенных долгов
Законопроект об отмене налога на доходы физлиц (НДФЛ) на списанные долги опубликован на портале раскрытия проектов нормативно-правовых актов.
Обновлено в 17:00
Космос
NASA предлагает людям поделиться воспоминаниями, связанными с первой посадкой на Луну
Обновлено в 04:10
Происшествия
Свидетель по делу Кокорина и Мамаева выпала из окна
Обновлено в 15:17
Здоровье
В Ростовской области обнародованы зарплаты главврачей медучреждений
Третье место досталось главврачу Ростовской областной клинической больницы Вячеславу Коробка. Его заработок составляет 142,6 тысячи рублей.
Обновлено в 13:04
Происшествия
В самолет Ангелы Меркель врезался автомобиль
В аэропорту Дортмунда в самолет Bombardier Global 5000, на котором обычно летает канцлер Германии Ангела Меркель, врезался автомобиль.
Обновлено в 16:53
Экономика
Средняя зарплата в Москве может достигнуть 135 тыс. рублей к 2024 году
Средняя зарплата в Москве может вырасти до 120-135 тыс. рублей через пять-шесть лет при положительном развитии экономики столицы.
Обновлено в 07:59
Наука
Гигантские бобры населяли территорию США 10 тысяч лет назад
По словам исследователей из Западного университета, гигантские бобры семейства Castorides обитали исключительно в районе Великих озер около 11 000–10 000 лет назад.
Обновлено 11 мая в 03:41
Политика
Трамп включил в бюджет дополнительные $1,6 млрд на нужды НАСА
Президент США Дональд Трамп добавил $1,6 млрд к бюджетному запросу НАСА, об этом он заявил в твиттере.
Обновлено в 18:51
Политика
СМИ узнали о грозящих компании Трампа миллионных штрафах
Компании президента США Дональда Трампа — Trump Organization — грозят штрафы в размере 2,1 млн долларов в год, поскольку восемь ее зданий в Нью-Йорке не соответствуют нормам сокращения выбросов парниковых газов.
Обновлено в 21:06
Культура
Радиостанция «Говорит Москва» закрыла шоу Сергея Доренко
Радиостанция "Говорит Москва" снимает с эфира утреннее шоу "Подъём" автором и бессменным ведущим которой был Сергей Доренко, умерший на 60-м году жизни.
Обновлено в 15:25
Технологии
Росгвардию оснастят машинами-«невидимками» с дронами
Холдинг "Росэлектроника" поставит Росгвардии незаметные в городской среде машины связи с дронами, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу холдинга.
Обновлено в 20:11
Происшествия
В Москве погибла журналистка Маргарита Вирова
Обновлено в 14:28
Армия и оружие
Украинский генерал заявил об операции катеров у российского порта
Осенью 2018 года бронированные катера ВМС Украины смогли тайно подойти к российскому порту в Ейске на полторы мили.
Обновлено в 13:16
Политика
Климкин выдвинул ультиматум Евросоюзу из-за санкций против России
Киев перестанет соблюдать минские соглашения, если Европейский союз ослабит санкции против Москвы, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
Обновлено в 20:11
Общество
Минтранс обсуждает продажу льготных авиабилетов через портал госуслуг
Минтранс совместно с авиакомпаниями прорабатывает возможность создания системы для продажи льготных авиабилетов на субсидируемые маршруты через портал госуслуг.
Обновлено в 18:37
Шоу-бизнес
Лолита Милявская приятно удивлена пенсией в 21 тысячу рублей
Лолита Милявская рассказала поклонникам о том, что удивлена своей пенсией.
Обновлено в 14:24
Политика
Минюст США получил запрос о возвращении Ярошенко в Россию
Американский минюст рассматривает российский запрос о возвращении летчика Константина Ярошенко в Россию, сообщил посол России в США Анатолий Антонов.
Обновлено в 20:37
Общество
В центре Екатеринбурга началось строительство собора святой Екатерины
Строители начали работы на месте возведения собора святой Екатерины в центре Екатеринбурга.
Обновлено в 02:55
Хоккей
Панарин хотел сыграть за сборную на чемпионате мира - 2019
Нападающий "Коламбус Блю Джекетс" Артемий Панарин отметил, что хотел бы помочь сборной России на чемпионате мира - 2019, передает "Советский спорт".
Обновлено в 20:45
Происшествия
Официант вернул посетительнице полмиллиона долларов
Обновлено в 19:41
Происшествия
Вылетевший в Самару SSJ 100 вернулся в Шереметьево
Обновлено вчера в 21:02
Политика
В сенате США подготовили законопроект против «Северного потока — 2»
Сенат США может принять законопроект, предусматривающий наложение санкций на компании, участвующие в прокладке российских морских трубопроводов, в первую очередь "Северного потока-2", сообщает журнал Foreign Policy со ссылкой на копию предварительного варианта законопроекта.
Обновлено в 20:38
Политика
Умер британский журналист Брайан Уолден
Известный британский журналист и ведущий Weekend Television Брайан Уолден скончался в возрасте 86 лет.
Обновлено в 19:28
Армия и оружие
В столице Судана более десяти человек пострадали в результате стрельбы
Обновлено в 17:07
Шоу-бизнес
Серябкина рассказала о сексе в общественных местах
Обновлено в 12:59
Шоу-бизнес
Маркл не собирается сидеть дома с ребенком
Обновлено в 10:30
Политика
Дед погибшей девочки из ЛНР: народ окончательно разъединился
Обновлено в 17:07
Происшествия
Из-за угрозы взрыва самолета эвакуировали аэропорт в Казани
В Казани эвакуировали аэропорт из-за сообщения о минировании самолета. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 17:08
Экономика
Центробанк перестал чеканить монеты номиналом ниже рубля
Центробанк в 2018 году не чеканил монеты номиналом ниже рубля.
Обновлено вчера в 19:45