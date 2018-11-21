Футбол

Болельщики «Спартака» потребовали продать Глушакова
Газета.Ru
вчера в 21:01

Отмечается, что болельщики, негативно настроенные против Глушакова, потребовали продать игрока. Федун и Измайлов сказали фанатам, что в скором времени в руководстве возможно перестановки. Руководство также пообещало болельщикам в будущем новую встречу.
Газета.Ruвчера в 21:01
с чего всё началось

На встрече с Федуном фанаты «Спартака» потребовали продать Глушакова

Во вторник, 20 ноября, состоялась встреча владельца "Спартака" Леонида Федуна и вице-президента клуба Наиля Измайлова с представителями фан-движений.
Спорт-Экспрессвчера в 18:00

Подробнее о событии

Федун и Кононов провели встречу с фанатами «Спартака»

Чемпионатвчера в 22:52

Фанаты «Спартака» потребовали продать Глушакова на встрече с Федуном

Москва 24вчера в 22:15

Болельщики «Спартака» потребовали продать Глушакова

Газета.Ruвчера в 21:01

На встрече с Федуном фанаты «Спартака» потребовали выставить Глушакова на продажу

Матч ТВвчера в 18:52

Фанаты «Спартака» потребовали продать Глушакова

Sport24.ruвчера в 19:01

На встрече с Федуном фанаты «Спартака» потребовали продать Глушакова

Спорт-Экспрессвчера в 18:00

Болельщики «Спартака» потребовали продать Глушакова на встрече с Федуном

Sports.ruвчера в 18:10
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Футбол

Сборная России проиграла Швеции в матче Лиги наций

Сборная России по футболу потерпела поражение от команды Швеции в матче Лиги наций и не смогла сохранить первое место по итогам группового этапа.
Обновлено в 00:36
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Сборная Аргентины победила команду Мексики в товарищеском матче

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Дешам: «Многим хотелось бы пережить то, что Франция пережила в июле»

Многим сборным хотелось бы пережить то, что мы пережили в июле.
Обновлено в 00:16
Футбол

Футболистов ПСЖ разыграли, рассказав о новых правилах игры

Футболистов французского ПСЖ разыграли, сказав, что в футбольные правила вносятся изменения. Об этом сообщается на сайте клуба.
Обновлено вчера в 23:48
Футбол

Лондонский «Арсенал» рассматривает подписание защитника «Ливерпуля»

Как сообщается, к испанскому футболисту проявляет интерес лондонский «Арсенал».
Обновлено вчера в 23:57
Футбол

Манчини: надеюсь, впереди у сборной Италии будут только победы

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини подвёл итоги товарищеского матча с командой США.
Обновлено в 00:26
Футбол

Сборная Косова в Лиге наций разгромила Азербайджан и вышла в лигу С

В заключительном матче группового этапа Лиги наций сборная Косова разгромила команду Азербайджана 4:0.
Обновлено вчера в 17:43
Футбол

Украина и Турция сыграли вничью в товарищеском матче

Обновлено вчера в 14:56
Футбол

«Зенит» не планирует менять Оздоева на Коновалова

По данным СМИ, "Зенит" не планирует совершать обмен своего полузащитника Магомеда Оздоева на хавбека "Рубина" Игоря Коновалова.
Обновлено вчера в 15:32
Футбол

Гол Балая принес Албании победу над Уэльсом

Обновлено вчера в 16:13
Футбол

Президент УЕФА допустил введение VAR в Лиге чемпионов в этом сезоне

Президент УЕФА Александер Чеферин выразил готовность ввести систему видеоповторов VAR в Лиге чемпионов уже в этом сезоне.
Обновлено в 00:12
Футбол

«Барселона» не сможет приобретать игроков «Ливерпуля» до 2021 года

Как утверждает источник, в сделку между двумя клубами, помимо прочего, входило условие, согласно которому "Барселона" не сможет приобретать футболистов "Ливерпуля" в течение трёх последующих лет.
Обновлено вчера в 23:46
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Дженнингс покинул петербургский «Зенит»

Разыгрывающий Брэндон Дженнингс и «Зенит» приняли обоюдное решение расторнуть контракт в досрочном порядке, сообщается на официальном сайте петербургского клуба.
Обновлено вчера в 23:15
Футбол

Льорис сравнялся с Зиданом по количеству матчей за сборную Франции

Вратарь Уго Льорис сравнялся по количеству матчей за сборную Франции с экс-полузащитником Зинедином Зиданом.
Обновлено вчера в 18:33
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Сергей Прядкин: «Современная инфраструктура позволяет играть матчи РПЛ в декабре»

Президент Российской футбольной премьер-лиги Сергей Прядкин считает, что матчи чемпионата России могут быть сыграны в декабре.
Обновлено в 00:34
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Денис Глушаков
Российский футболист
Российский футболист, центральный полузащитник московского «Спартака». Игрок сборной России. Участник чемпионата мира 2014 и чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов.
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Леонид Арнольдович Федун
Российский предприниматель
российский предприниматель, вице-президент ОАО «Лукойл», основной акционер и бывший председатель совета директоров футбольного клуба «Спартак» (Москва); кандидат философских наук
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