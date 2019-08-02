Президент московского "Спартака" Леонид Федун вместе с генеральным директором клуба Томасом Цорном посетил тренировку команды, сообщает Sport24. В данный момент красно-белые готовятся к домашнему дерби со столичным "Динамо".

Федун и Цорн посетили тренировку и поговорили с Кононовым

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