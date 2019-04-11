Футбол
Федун, Гинер и Галицкий прибыли на заседание исполкома РФСSport24.ru 03:50
Как сообщает корреспондент Sport24.ru Павел Гуревич, на заседание исполкома прибыли председатель совета директоров «Спартака» Леонид Федун, президент ЦСКА Евгений Гинер и владелец «Краснодара» Сергей Галицкий.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7317 источников, обновлено в 08:01, Ашберн
Экономика
Пенсионная реформа сделает предпенсионеров беднее
Авторы доклада исследовали влияние пенсионной реформы на уровень бедности в период с 2019 по 2028 годы — именно этот отрезок является переходным периодом реформы.
Обновлено в 03:13
Общество
Симоньян про арест Ассанжа: всемирное лицемерие победило
Главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян назвала Джулиана Ассанжа главным журналистом эпохи, а его арест победой «всемирного лицемерия».
Обновлено в 07:04
Происшествия
В Крыму в ДТП с автобусом погиб один человек
В Крыму в результате ДТП с рейсовым автобусом погиб один человек, восемь получили ранения, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 12:36
Происшествия
В Воронеже задержали злоумышленника, намеренно сбившего курсанта МЧС
Обновлено вчера в 02:38
Политика
Лукашенко сравнил действия Москвы в отношении Минска с санкциями
Александр Лукашенко заявил, что в России "обнаглели до такой степени, что начинают выкручивать руки".
Обновлено в 04:42
Политика
Нацразведка Судана объявила об освобождении всех политзаключенных
Национальная разведка Судана объявила об освобождении всех политических заключенных из тюрем на фоне сообщений о возможном военном перевороте в республике, сообщают местные СМИ.
Обновлено в 07:03
Здоровье
В Греции появился еще один ребенок от трех родителей
Остальные гены (более 99 процентов) ребенок наследует от ядерной ДНК родителей.
Обновлено в 07:17
Армия и оружие
СМИ сообщили о задержании министра обороны Судана
Министр обороны Судана ас-Сабик Абд ар-Рахим Мухаммед Хусейн задержан в Хартуме, данную информацию подтвердили источники информационного агентства «аль-Хадас», передает корреспондент Федерального агентства новостей.
Обновлено в 02:54
Политика
Захарова прокомментировала задержание Ассанжа
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала задержание основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа британской полицией.
Обновлено в 05:59
Транспорт
В Петербурге к 2032 году запустят 29 новых станций метро
В Санкт-Петербурге к 2032 году планируется построить 29 станций метро, сообщил журналистам врио губернатора Александр Беглов.
Обновлено в 05:30
Происшествия
Прокуратура не исключила появления новых фигурантов в деле Абызова
В уголовном деле бывшего министра Михаила Абызова могут появиться новые фигуранты.
Обновлено в 06:53
Политика
Соцопрос показал превосходство Зеленского над Порошенко
В первом туре выборов Зеленский набрал 30,24% голосов, Порошенко — 15,95%. Второй тур на Украине пройдет 21 апреля.
Обновлено в 06:12
Общество
Эксперт назвал топ-10 самых грязных повседневных вещей
Какие повседневные вещи считаются самыми грязными, в беседе с Агентством городских новостей "Москва" рассказал заведующий отделением помощи на дому №121 департамента здравоохранения Василий Фролов.
Обновлено в 03:12
Политика
Пушков оценил резолюцию ПАСЕ о выплате Россией взносов
Ранее ПАСЕ на апрельской сессии большинством голосов приняла резолюцию, в которой впервые с момента кризиса призвала Россию сформировать делегацию, а также выплатить взнос в бюджет Совета Европы.
Обновлено вчера в 20:39
Финансы
ЦБ предложил меры по ограничению долговой нагрузки компаний
Для ограничения долговой нагрузки Центробанк предложил проверять корпоративного заемщика, у которого перед банком уже свыше 100 млрд руб. долга, на соответствие критериям высокой долговой нагрузки, следует из сообщения ЦБ.
Обновлено в 06:47
Политика
С билбордов Порошенко на Украине начали убирать изображение Путина
Агитационные билборды с изображением президентов РФ и Украины Владимира Путина и Петра Порошенко начали переклеивать на Украине - на опубликованных в Facebook украинским экс-министром юстиции Еленой Лукаш фотографиях видно, что с них убирают изображение российского лидера.
Обновлено в 03:58
Здоровье
Ученые назвали главный ночной симптом рака
Следует очень сильно насторожиться, если вместе с обильным ночным потоотделением есть следующие симптомы: одышка, кашель, боль, ощущение комка в груди, проблемы с кишечником, кровотечения, резкое похудение.
Обновлено в 01:35
Общество
Эксперты назвали самые востребованные рабочие специальности в России
На рынке труда в регионах России отмечается рост спроса на рабочие специальности, сообщает «Российская газета» со ссылкой на исследование Института повышения квалификации «ТехноПрогресс».
Обновлено в 05:19
Политика
Ассанж начал беспокоиться за свою жизнь
Основатель портала WikiLeaks Джулиан Ассанж заявил, что ему грозит смертельная опасность.
Обновлено 08 апреля в 12:33
Шоу-бизнес
Стали известны доходы шестилетнего сына Плющенко
О доходах ребенка рассказала его мать, продюсер Яна Рудковская. По ее словам, у Плющенко-младшего есть рекламные контракты.
Обновлено в 07:40
Происшествия
В Воронеже эвакуировали мэрию и несколько школ
Обновлено в 06:46
Шоу-бизнес
У Леры Кудрявцевой в Лондоне украли деньги и карты
Ведущая Лера Кудрявцева рассказала о неприятном инциденте, который произошел с ней во время прогулки по Лондону.
Обновлено в 02:59
Происшествия
Семь медиков больницы Краснодара пойдут под суд из-за смерти пациентки
Семь сотрудников Окружной клинической больницы на станции «Краснодар» ОАО «РЖД» предстанут перед судом по обвинению в гибели пациентки, сообщили 11 апреля ИА REGNUM в пресс-службе СК.
Обновлено в 07:13
Политика
В Казахстане рассматривают вопрос прекращения аренды Байконура
Хочу подчеркнуть, что вопрос поэтапного вывода города Байконур из аренды - он на повестке дня казахстанской стороны стоит.
Обновлено в 04:05
Спорт
Туктамышева стала второй в короткой программе на командном ЧМ
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заняла второе место в короткой программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.
Обновлено в 05:10
Политика
Небензя не позволил ограничить свое выступление в Совбезе ООН
Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя пресек попытку постпреда Германии, которая сейчас является страной-председателем в Совете Безопасности, ограничить время своего выступления.
Обновлено вчера в 15:00
Армия и оружие
Турчинов обвинил Россию в подготовке к полномасштабной войне в Европе
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что Россия готовится к «полномасштабной войне» в Европе, а Украина станет «первым плацдармом».
Обновлено в 06:35
Транспорт
«Аэрофлот» отменил 11 и изменил время 17 рейсов из-за погоды
«Аэрофлот» отменил 11 рейсов из аэропорта Шереметьево из-за прогноза о неблагоприятных погодных условиях, говорится в сообщении на сайте авиакомпании.
Обновлено в 03:24
Кино
Роберт Дауни увидит «Мстителей» целиком лишь за день до премьеры
Артист признался, что не увидит фильм «Мстители: Финал» до Пасхи, всего за день до премьеры в Голливуде.
Обновлено вчера в 13:43