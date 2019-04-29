Федотов: футбольный бог наказывает «Оренбург» за плохую реализациюЧемпионат 13:32

Сами имели ряд очень хороших голевых моментов, но не довели дело до конца. За плохую реализацию футбольный бог нас наказывает. Тем не менее ушли от поражения.

Экономика Крупные платежные системы в России ограничили переводы в ряд стран Платежные системы Western Union, "Золотая корона" и Contact ограничили сумму денежных переводов из России в Китай, Казахстан, Кыргызстан и Вьетнам.

Культура Нагиев назвал условие ухода из шоу «Голос» после скандала По данным исследователей компании Mediascope, рейтинг финала шестого сезона программы побил антирекорд за всю историю шоу.

Экономика Основатель Xiaomi проспорил миллиард юаней Пари Лэй Цзюнь, основатель и гендиректор производителя смартфонов Xiaomi, и гендиректор производителя кондиционеров Gree Electric Дун Минчжу заключили в 2013 году в эфире китайского телевидения.

Общество Гидрометцентр рассказал о погоде в России на майские праздники Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о погоде в России на майские праздники.

Экономика Мосбиржа потребовала возбудить уголовные дела из-за недостачи зерна "Московская биржа" сообщает о случаях недостачи зерна по сделкам своп, подозревает хищение, добивается возбуждения уголовных дел.

Происшествия Драка со стрельбой произошла в караоке-клубе на востоке Москвы Массовая драка со стрельбой произошла в одном из караоке-клубов на востоке Москвы, по предварительным данным, пострадал один человек.

Общество Рейтинг финала «Голос. Дети» оказался самым низким за всю историю шоу Самый высокий средний рейтинг у первого сезона шоу — 8,8%. Выпуски программы в среднем смотрели 5,9 млн человек, или 26,9% телезрителей.

Политика В Белоруссии задержали экс-главу службы безопасности Лукашенко Комитет госбезопасности Белоруссии (КГБ) взял под стражу Андрея Втюрина - заместителя госсекретаря Совета безопасности, бывшего начальника службы безопасности Александра Лукашенко, сообщает в понедельник газета "Наша Нива" со ссылкой свои источники.

Армия и оружие В Москве завершилась первая ночная репетиция Парада Победы Первая ночная репетиция парада в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне завершилась в Москве.

Наука В Чили нашли древнейшие следы человека в Америке На юге Чили нашли древнейшие следы человека, когда-либо обнаруженные в Америке. Им может быть около 15,6 тысячи лет.

Экономика В российские банки пришло $300 млн из Венесуэлы Обязательства российских банков перед нерезидентами из Венесуэлы за четвертый квартал 2018 года выросли на 29%, с $826 млн до $1,163 млрд, свидетельствует статистика Банка России.

Кино Вышел трейлер четвертой серии финала «Игры престолов» Четвертную серию поставил Дэвид Наттер, снявший первый и второй эпизоды этого сезона.

Политика Для снижения смертности на дорогах МВД готовит «серьёзные предложения» Глава МВД Владимир Колокольцев на встрече с Владимиром Путиным в рамках совещания президента России с членами правительства представил проект, разработанный в его ведомстве, призванный сократить случаи смертности на дороге во время автомобильных аварий.

Гаджеты Honor 8X стал самым продаваемым смартфоном на рынке Китая Вторым в списке самых продаваемых оказался американский смартфон iPhone XR.

Транспорт Водителей предупредили о новом виде штрафа за превышение На основе математического расчета система делает вывод о превышении скорости на участке и вписывает штраф.

Общество Дмитрия Быкова выписали из больницы Писатель Дмитрий Быков рассказал, что его выписали из больницы. Об этом он сообщил «РИА Новости».