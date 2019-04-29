Футбол

Федотов: футбольный бог наказывает «Оренбург» за плохую реализациюЧемпионат 13:32

Сами имели ряд очень хороших голевых моментов, но не довели дело до конца. За плохую реализацию футбольный бог нас наказывает. Тем не менее ушли от поражения.
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Тренер «Оренбурга» рассказал о наказании от «футбольного бога»

Газета.Ru15:14

Владимир Федотов: «„Оренбург“ играет дома, а такое впечатление, что на выезде»

Спорт-Экспресс12:09

Владимир Федотов: «Оренбург» не использует свои моменты, и футбольный бог за это наказывает

Советский спорт14:14

Федотов: футбольный бог наказывает «Оренбург» за плохую реализацию

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Sportbox.RU12:15

Владимир Федотов: «Играли дома, а сложилось такое впечатление, что на выезде»

Матч ТВ12:15

Федотов после ничьей с «Арсеналом»: обидно, мы были готовы дать хороший бой

РИА Новости15:00
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Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о погоде в России на майские праздники.
Обновлено в 07:16
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Мосбиржа потребовала возбудить уголовные дела из-за недостачи зерна

"Московская биржа" сообщает о случаях недостачи зерна по сделкам своп, подозревает хищение, добивается возбуждения уголовных дел.
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Тарасова и Морозов выбрали себе тренеров и страну для тренировок

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Дизайн формы «Барселоны» может кардинально измениться

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Зеленский вернулся на Украину с турецкого курорта

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Драка со стрельбой произошла в караоке-клубе на востоке Москвы

Массовая драка со стрельбой произошла в одном из караоке-клубов на востоке Москвы, по предварительным данным, пострадал один человек.
Обновлено в 16:32
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Рейтинг финала «Голос. Дети» оказался самым низким за всю историю шоу

Самый высокий средний рейтинг у первого сезона шоу — 8,8%. Выпуски программы в среднем смотрели 5,9 млн человек, или 26,9% телезрителей.
Обновлено в 09:37
Политика

В Белоруссии задержали экс-главу службы безопасности Лукашенко

Комитет госбезопасности Белоруссии (КГБ) взял под стражу Андрея Втюрина - заместителя госсекретаря Совета безопасности, бывшего начальника службы безопасности Александра Лукашенко, сообщает в понедельник газета "Наша Нива" со ссылкой свои источники.
Обновлено в 10:52
Армия и оружие

В Москве завершилась первая ночная репетиция Парада Победы

Первая ночная репетиция парада в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне завершилась в Москве.
Обновлено в 16:25
Наука

В Чили нашли древнейшие следы человека в Америке

На юге Чили нашли древнейшие следы человека, когда-либо обнаруженные в Америке. Им может быть около 15,6 тысячи лет.
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Обновлено в 09:36
Кино

Вышел трейлер четвертой серии финала «Игры престолов»

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Обновлено в 09:15
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Гоблин раскритиковал фильм Дудя о Колыме

Обновлено в 04:31
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Для снижения смертности на дорогах МВД готовит «серьёзные предложения»

Глава МВД Владимир Колокольцев на встрече с Владимиром Путиным в рамках совещания президента России с членами правительства представил проект, разработанный в его ведомстве, призванный сократить случаи смертности на дороге во время автомобильных аварий.
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Обновлено в 05:11
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Водителей предупредили о новом виде штрафа за превышение

На основе математического расчета система делает вывод о превышении скорости на участке и вписывает штраф.
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Культура

Первый канал проверит результаты финала шоу «Голос. Дети»

По итогам зрительского голосования дочь Алсу получила 56,5 процента голосов.
Обновлено 27 апреля в 06:09
Общество

Дмитрия Быкова выписали из больницы

Писатель Дмитрий Быков рассказал, что его выписали из больницы. Об этом он сообщил «РИА Новости».
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NASA: на МКС выявлена проблема в электроснабжении

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Цивилев опроверг информацию о голодовке медсестер в Анжеро-Судженске

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Американский телеведущий Ларри Кинг перенес сердечный приступ.
Обновлено в 14:26
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Marvel выпустил финальную серию «Мстителей». Оправдала ли она ожидания?

В прокат наконец вышел последний (условно: эта эпопея приносит столько денег, что не закончится никогда) фильм в супергеройской франшизе Marvel «Мстители», год назад по щелчку пальцев злодея Таноса лишившейся половины персонажей.
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Резко ухудшилось состояние звезды сериала «Склифосовский»

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