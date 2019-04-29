Футбол
Федотов: футбольный бог наказывает «Оренбург» за плохую реализациюЧемпионат вчера в 13:32
Сами имели ряд очень хороших голевых моментов, но не довели дело до конца. За плохую реализацию футбольный бог нас наказывает. Тем не менее ушли от поражения.
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Владимир Федотов: «Оренбург» не использует свои моменты, и футбольный бог за это наказывает
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