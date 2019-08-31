РПЛ

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессВладимир Федотов: «Поздравляю с долгожданной победой»

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов после матча 8-го тура чемпионата России против «Уфы» (2:1) отметил, что на команде сказывается давление из-за плохих результатов.
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Федотов: «Матч „Оренбурга“ с „Уфой“ можно назвать триллером»

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