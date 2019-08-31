РПЛ
Спорт-ЭкспрессВладимир Федотов: «Поздравляю с долгожданной победой»
Главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов после матча 8-го тура чемпионата России против «Уфы» (2:1) отметил, что на команде сказывается давление из-за плохих результатов.
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Футбол
«Сочи» одержал первую победу в РПЛ, обыграв «Рубин»
Футболисты "Сочи" выиграли у казанского "Рубина" в матче 8-го тура чемпионата России, это первая победа в истории клуба в премьер-лиге.
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Зеленский назвал «Северный поток – 2» угрозой всей Европе
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Новичок железнодорожников хавбек Жоау Мариу начнет встречу на скамейке запасных.
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«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Саутгемптоном»
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Директор экономических программ Центра Разумкова Василий Юрчишин заявил, что украинскую гривну ждёт обвал.
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В новом сезоне Студия театрального искусства Женовача отметит 15-летний юбилей.
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Экипаж дежурного санитарного вертолета в субботу днем эвакуировал беременную женщину с места ДТП на МКАД, сообщается в Instagram-аккаунте Московского авиационного центра.
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