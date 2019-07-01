Футбол

Федотов: «Только отличная игра вратаря и наша курьёзность не позволили сравнять счёт»Евро-футбол.ру вчера в 12:30

Оренбург — Зенит
0 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Стадион «Газовик»
1′
Сердар Азмун
Андрей Малых
Георгий Зотов
46′
Савелий Козлов
54′
55′
Артем Дзюба
65′
Артем Дзюба
Андреа Чуканов
Джоэл Фамейе
65′
69′
Сердар Азмун
Александр Ерохин
Артем Кулишев
Артем Галаджан
69′
72′
Денис Терентьев
Эмануэль Маммана
78′
Алексей Сутормин
78′
Артем Дзюба
Юрий Жирков
80′
Вильмар Барриос
Александр Довбня
89′
Только отличная игра вратаря и наша курьезность в завершающей фазе не позволили нам сравнять счет в первом тайме.
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Федотов: «Только отличная игра вратаря и наша курьёзность не позволили сравнять счёт»

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