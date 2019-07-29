Футбол

Федотов: «Только отличная игра вратаря и наша курьёзность не позволили сравнять счёт»Евро-футбол.ру вчера в 12:30

Оренбург — Зенит
0 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Стадион «Газовик»
1′
Сердар Азмун
Андрей Малых
Георгий Зотов
46′
Савелий Козлов
54′
55′
Артем Дзюба
65′
Артем Дзюба
Андреа Чуканов
Джоэл Фамейе
65′
69′
Сердар Азмун
Александр Ерохин
Артем Кулишев
Артем Галаджан
69′
72′
Денис Терентьев
Эмануэль Маммана
78′
Алексей Сутормин
78′
Артем Дзюба
Юрий Жирков
80′
Вильмар Барриос
Александр Довбня
89′
Только отличная игра вратаря и наша курьезность в завершающей фазе не позволили нам сравнять счет в первом тайме.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

В. Федотов: «Сделали шикарный подарок в виде пропущенного гола на первых секундах»

56orb.ru01:23

Федотов: «Только отличная игра вратаря и наша курьёзность не позволили сравнять счёт»

Евро-футбол.рувчера в 12:30

Федотов: отличная игра вратаря «Зенита» не позволила «Оренбургу» сравнять счёт

Чемпионатвчера в 12:25

Федотов о поражении от «Зенита»: «Сделали шикарный подарок в виде пропущенного гола на первых секундах»

Sports.ruвчера в 11:30

Владимир Федотов о пропущенных от «Зенита» голах: С чемпионом такие форы нельзя давать

РИА Оренбуржьевчера в 10:22
Показать все источники
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 01:55, Вашингтон
Происшествия

На фестивале в Калифорнии произошла стрельба

Стрельба произошла на гастрономическом фестивале Gilroy Garlic Festival в штате Калифорния.
Обновлено вчера в 23:19
Происшествия

В Екатеринбурге водитель сбил на ЖБИ двух подростков

Водитель Skoda Rapid сбил на ЖБИ двух подростков 15 и 16 лет. Авария произошла около 23 часов на восьмом дублере Сибирского тракта.
Обновлено в 01:27
Гаджеты

Вот так выглядит фанатский ремейк Unreal с современной графикой и RTX

С 2018 года в разработке находится ремейк первой игры Unreal (1998), который создают на движке Unreal Engine 4. Помимо общего улучшения картинки, ожидается поддержка трассировки лучей.
Обновлено 27 июля в 13:54
Здоровье

Медики перечислили полезные свойства огурцов

Обновлено вчера в 22:05
Происшествия

Осужден раскрывший коррупцию в ФСБ бывший кремлевский чиновник

Бывшего начальника департамента администрации президента России по обеспечению конституционных прав граждан полковника ФСБ Михаила Горбатова приговорили к 4,5 годам колонии.
Обновлено вчера в 22:15
Происшествия

Врачи Навального заявили о возможном отравлении политика

Обновлено вчера в 16:43
Футбол

ЦСКА интересуется полузащитником ПСВ Хендриксом

Московский ЦСКА интересуется полузащитником голландского ПСВ Йорритом Хендриксом. Об этом сообщает Corriere dello Sport.
Обновлено в 01:21
Автоспорт

Квят стал третьим на Гран-при Германии «Формулы-1»

Обновлено вчера в 11:08
Общество

Минобороны построит в «Патриоте» центр воспитания школьников

В подмосковном парке Минобороны «Патриот» построят учебно-методический центр военно-патриотического воспитания «Авангард», рассказали РБК два источника в Минобороны.
Обновлено в 00:00
Происшествия

В Кабуле при нападении на офис кандидата в премьеры погибли 20 человек

Число погибших в результате атаки на офис кандидата в премьер-министры Афганистана Амруллы Салеха в Кабуле возросло до 20, пострадали 50 человек, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на представителя МВД Нусрата Рахими.
Обновлено вчера в 23:59
Футбол

Дзюба считает, что Аршавин не разбирается в футболе

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба заявил, что бывший полузащитник сборной России и питерского клуба Андрей Аршавин не разбирается в футболе.
Обновлено вчера в 16:13
Энергетика

Опубликован рейтинг стран Европы по доступности бензина

Люксембург возглавил рейтинг стран Европы с самым доступным бензином, следует из данных агентства «РИА Рейтинг».
Обновлено вчера в 23:44
Футбол

Хенесс покинет «Баварию» спустя 40 лет в клубе

В 1979 году Хенесс завершил выступления за «Баварию» в качестве футболиста и стал функционером клуба.
Обновлено в 01:42
Армия и оружие

Украинские военные устроили бунт в Донбассе

В Донбассе военнослужащие морской пехоты Украины начали бунтовать и требовать улучшения материального обеспечения состава.
Обновлено в 01:48
Происшествия

В Нигерии в результате атаки боевиков погибли 65 человек

В результате атаки 65 человек были убиты, ещё десять получили ранения.
Обновлено вчера в 19:17
Армия и оружие

В Ливии подбили два украинских Ил-76

По неофициальным данным, два украинских самолета Ил-76 были подбиты в Ливии в результате ракетного удара сил Правительства национального согласия.
Обновлено вчера в 07:20
Политика

Зеленского высмеяли из-за упоминания несуществующего государства

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил подписчиков с Днем крещения "Киевской Руси-Украины" и стал объектом насмешек.
Обновлено вчера в 09:35
Политика

Готовиться к военной интервенции в Россию призвали на Украине

Экс-редактор украинской версии Forbes Максим Кухар заявил, что власти страны должны поспособствовать тому, чтобы армия Украины смогла поддержать "переходное демократическое правительство народного доверия в России".
Обновлено вчера в 13:43
Происшествия

Бывший замгубернатора Челябинской области попал в ДТП

На фотографиях два автомобиля – Lexus и "Лада", рядом с иномаркой находится Андрей Косилов (бывший заместитель губернатора Челябинской области, в настоящее время – гендиректор агрохолдинга "Равис").
Обновлено вчера в 14:11
Космос

Обнаружена каменистая экзопланета с тремя красными солнцами

Астрономы при помощи космического телескопа TESS обнаружили экзопланету с тремя солнцами, которую назвали LTT 1445Ab.
Обновлено вчера в 14:26
Общество

Москвичей предупредили о температурном антирекорде

В Москве к середине недели столбики термометров могут опуститься до пяти градусов тепла. Об этом 28 июля сообщил портал «Метеовести».
Обновлено вчера в 20:53
Происшествия

На Кубани судью лишили полномочий за арест умирающего чиновника

В минувшую пятницу квалификационная коллегия судей Краснодарского края досрочно прекратила полномочия судьи Кореновского районного суда Натальи Калиты.
Обновлено вчера в 07:05
Общество

Из-за наводнения в Иркутской области эвакуированы более тысячи человек

За ночь из своих домов эвакуированы 1076 человек, в том числе 615 детей, сообщает ГУ МЧС по Иркутской области.
Обновлено вчера в 22:46
Экономика

В России запретят анонимно пополнять «Яндекс.Деньги» и кошелек QIWI

Клиенты «Яндекс.Деньги», QIWI, WebMoney, PayPal и VK Pay не смогут пополнить кошельки без идентификации личности, следует из поправок в закон о национальной платежной системе, которые 26 июля одобрил Совет федерации.
Обновлено вчера в 18:47
Транспорт

Военные предложили построить аэропорт для лоукостеров в Клину

Новый аэропорт между Москвой и Петербургом Минобороны предложило построить новый аэропорт для низкобюджетных авиакомпаний (лоукостеров) на территории военного аэродрома Клин-5.
Обновлено в 01:00
Футбол

ЦСКА победил «Локомотив» в матче третьего тура РПЛ

Московский ЦСКА одержал победу над столичным «Локомотивом» в матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено вчера в 14:07
Общество

Более половины граждан РФ не доверяют электронному паспорту

Согласно проведенному ВЦИОМ годом ранее аналогичному опросу, количество граждан, знающих о возможности оформить электронный паспорт, увеличилось с 60% до 85%.
Обновлено вчера в 23:15
Армия и оружие

Главный военно-морской парад страны прошел в Санкт-Петербурге

В мероприятии поучаствовало 4000 военнослужащих. Парады в честь дня ВМФ прошли также в Севастополе, Астрахани, Балтийске и Североморске.
Обновлено вчера в 08:03
Энергетика

«Северный поток» возобновил работу после ремонта раньше срока

Газопровод «Северный поток», проходящий из России в Германию через Балтийское море, возобновил работу после ежегодного планового ремонта раньше срока.
Обновлено вчера в 08:11
Экономика

ЦБ отозвал лицензию у банка «Ассоциация»

Банк России с 29 июля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у нижегородского Акционерного общества коммерческий банк «Ассоциация».
Обновлено в 01:39
ещё по теме
Зенит
Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Оренбург
Город в России
Город в России. Административный центр Оренбургской области. Образует муниципальное образование город Оренбург со статусом городского округа.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное