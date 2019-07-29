Только отличная игра вратаря и наша курьезность в завершающей фазе не позволили нам сравнять счет в первом тайме.

Федотов: «Только отличная игра вратаря и наша курьёзность не позволили сравнять счёт»

Происшествия На фестивале в Калифорнии произошла стрельба Стрельба произошла на гастрономическом фестивале Gilroy Garlic Festival в штате Калифорния.

Происшествия В Екатеринбурге водитель сбил на ЖБИ двух подростков Водитель Skoda Rapid сбил на ЖБИ двух подростков 15 и 16 лет. Авария произошла около 23 часов на восьмом дублере Сибирского тракта.

Гаджеты Вот так выглядит фанатский ремейк Unreal с современной графикой и RTX С 2018 года в разработке находится ремейк первой игры Unreal (1998), который создают на движке Unreal Engine 4. Помимо общего улучшения картинки, ожидается поддержка трассировки лучей.

Происшествия Осужден раскрывший коррупцию в ФСБ бывший кремлевский чиновник Бывшего начальника департамента администрации президента России по обеспечению конституционных прав граждан полковника ФСБ Михаила Горбатова приговорили к 4,5 годам колонии.

Футбол ЦСКА интересуется полузащитником ПСВ Хендриксом Московский ЦСКА интересуется полузащитником голландского ПСВ Йорритом Хендриксом. Об этом сообщает Corriere dello Sport.

Общество Минобороны построит в «Патриоте» центр воспитания школьников В подмосковном парке Минобороны «Патриот» построят учебно-методический центр военно-патриотического воспитания «Авангард», рассказали РБК два источника в Минобороны.

Происшествия В Кабуле при нападении на офис кандидата в премьеры погибли 20 человек Число погибших в результате атаки на офис кандидата в премьер-министры Афганистана Амруллы Салеха в Кабуле возросло до 20, пострадали 50 человек, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на представителя МВД Нусрата Рахими.

Футбол Дзюба считает, что Аршавин не разбирается в футболе Нападающий "Зенита" Артем Дзюба заявил, что бывший полузащитник сборной России и питерского клуба Андрей Аршавин не разбирается в футболе.

Энергетика Опубликован рейтинг стран Европы по доступности бензина Люксембург возглавил рейтинг стран Европы с самым доступным бензином, следует из данных агентства «РИА Рейтинг».

Футбол Хенесс покинет «Баварию» спустя 40 лет в клубе В 1979 году Хенесс завершил выступления за «Баварию» в качестве футболиста и стал функционером клуба.

Армия и оружие Украинские военные устроили бунт в Донбассе В Донбассе военнослужащие морской пехоты Украины начали бунтовать и требовать улучшения материального обеспечения состава.

Происшествия В Нигерии в результате атаки боевиков погибли 65 человек В результате атаки 65 человек были убиты, ещё десять получили ранения.

Армия и оружие В Ливии подбили два украинских Ил-76 По неофициальным данным, два украинских самолета Ил-76 были подбиты в Ливии в результате ракетного удара сил Правительства национального согласия.

Политика Зеленского высмеяли из-за упоминания несуществующего государства Президент Украины Владимир Зеленский поздравил подписчиков с Днем крещения "Киевской Руси-Украины" и стал объектом насмешек.

Политика Готовиться к военной интервенции в Россию призвали на Украине Экс-редактор украинской версии Forbes Максим Кухар заявил, что власти страны должны поспособствовать тому, чтобы армия Украины смогла поддержать "переходное демократическое правительство народного доверия в России".

Происшествия Бывший замгубернатора Челябинской области попал в ДТП На фотографиях два автомобиля – Lexus и "Лада", рядом с иномаркой находится Андрей Косилов (бывший заместитель губернатора Челябинской области, в настоящее время – гендиректор агрохолдинга "Равис").

Космос Обнаружена каменистая экзопланета с тремя красными солнцами Астрономы при помощи космического телескопа TESS обнаружили экзопланету с тремя солнцами, которую назвали LTT 1445Ab.

Общество Москвичей предупредили о температурном антирекорде В Москве к середине недели столбики термометров могут опуститься до пяти градусов тепла. Об этом 28 июля сообщил портал «Метеовести».

Происшествия На Кубани судью лишили полномочий за арест умирающего чиновника В минувшую пятницу квалификационная коллегия судей Краснодарского края досрочно прекратила полномочия судьи Кореновского районного суда Натальи Калиты.

Общество Из-за наводнения в Иркутской области эвакуированы более тысячи человек За ночь из своих домов эвакуированы 1076 человек, в том числе 615 детей, сообщает ГУ МЧС по Иркутской области.

Экономика В России запретят анонимно пополнять «Яндекс.Деньги» и кошелек QIWI Клиенты «Яндекс.Деньги», QIWI, WebMoney, PayPal и VK Pay не смогут пополнить кошельки без идентификации личности, следует из поправок в закон о национальной платежной системе, которые 26 июля одобрил Совет федерации.

Транспорт Военные предложили построить аэропорт для лоукостеров в Клину Новый аэропорт между Москвой и Петербургом Минобороны предложило построить новый аэропорт для низкобюджетных авиакомпаний (лоукостеров) на территории военного аэродрома Клин-5.

Футбол ЦСКА победил «Локомотив» в матче третьего тура РПЛ Московский ЦСКА одержал победу над столичным «Локомотивом» в матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Общество Более половины граждан РФ не доверяют электронному паспорту Согласно проведенному ВЦИОМ годом ранее аналогичному опросу, количество граждан, знающих о возможности оформить электронный паспорт, увеличилось с 60% до 85%.

Армия и оружие Главный военно-морской парад страны прошел в Санкт-Петербурге В мероприятии поучаствовало 4000 военнослужащих. Парады в честь дня ВМФ прошли также в Севастополе, Астрахани, Балтийске и Североморске.

Энергетика «Северный поток» возобновил работу после ремонта раньше срока Газопровод «Северный поток», проходящий из России в Германию через Балтийское море, возобновил работу после ежегодного планового ремонта раньше срока.