Шоу-бизнес

Алибасов женился на Федосеевой-Шукшиной
Газета.Ru
14:28

Продюсер и музыкант Бари Алибасов женился на актрисе Лидии Федосеевой-Шукшиной во второй раз, пишет "Вечерняя Москва". Сообщается, что церемония бракосочетания прошла в Кутузовском отделе ЗАГСа. Для Алибасова этот брак стал шестым, для Федосеевой-Шукшиной - пятым.
Газета.Ru14:28
с чего всё началось

Бари Алибасов женился на Лидии Федосеевой-Шукшиной

71-летний российский музыкант Бари Алибасов и 80-летняя советская и российская киноактриса Лидия Федосеева-Шукшина связали себя узами брака. Об этом передает корреспондент «Вечерней Москвы» с места церемонии бракосочетания, которая состоялась в Кутузовском отделе ЗАГСа.
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Бари Алибасов
Музыкант
Советский и российский музыкант, композитор, музыкальный продюсер, заслуженный артист России. Казах по национальности.
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