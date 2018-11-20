71-летний российский музыкант Бари Алибасов и 80-летняя советская и российская киноактриса Лидия Федосеева-Шукшина связали себя узами брака. Об этом передает корреспондент «Вечерней Москвы» с места церемонии бракосочетания, которая состоялась в Кутузовском отделе ЗАГСа.

с чего всё началось

Музыкант и продюссер Бари Алибасов женился на актрисе Лидии Федосеевой-Шукшиной, об этом сообщает портал "Вечерняя Москва". Свадебная церемония прошла в Кутузовском отделе ЗАГСа Москвы. Для супругов данный брак является не первым, музыкант ранее был женат пять раз, актриса была замужем шесть раз.

Шоу-бизнес Шоу-бизнес Азиза рассказала, как потеряла ребенка после убийства Игоря Талькова По словам Азизы, хоть пистолет и принадлежал Малахову, в момент убийства она видела оружие в руках Валерия Шляфмана, директора Игоря Талькова.

Шоу-бизнес Шоу-бизнес Солистка группы «Reflex» Ирина Нельсон опубликовала пикантный снимок Солистка группы "Reflex" Ирина Нельсон опубликовала пикантный снимок Звезда уже много лет не курит и ведет правильный образ жизни.

Шоу-бизнес Шоу-бизнес Шубская показала шикарную фигуру в мини-бикини Красотка позирует в мини-бикини, сидя в шезлонге. За спиной девушки открывается шикарный вид на океан.

Шоу-бизнес Шоу-бизнес Из-за рака кожи Сенчукова и Рыбин вынуждены избегать солнца Как признались артисты, летом 2018-го у обоих был диагностирован рак кожи.

Шоу-бизнес Шоу-бизнес Джессика Альба с семьей снялась для рождественской открытки Пожалуй, для празднования Рождества еще рановато, но Джессика Альба вместе с мужем и всеми тремя детьми уже снялась для симпатичной праздничной открытки 2018 года.

Шоу-бизнес Шоу-бизнес Лобода оказалась в больнице из-за планового обследования Певица Светлана Лобода оказалась в Боткинской больнице из-за планового обследования.

Шоу-бизнес Шоу-бизнес Звезда группы «Технология» оставила собственных детей без копейки Экс-солист группы "Технология" Роман Рябцев игнорирует собственных детей. Артист отказывается платить алименты на их содержание.

Шоу-бизнес Шоу-бизнес Кристина Асмус рассказала, что целовалась с Аленом Делоном Гарик Харламов взял в жены актрису Кристину Асмус в 2013 году. Они уже пять лет счастливо живут в браке и воспитывают дочь Анастасию.

Шоу-бизнес Шоу-бизнес «Незрелая девочка»: Лолита раскритиковала певицу Монеточку На днях Монеточку ждали в качестве участницы премии «Нового радио» «Высшая лига», однако Гырдымова вновь неожиданно отменила свое вступление, правда, на этот раз без объяснения причины.

Шоу-бизнес Шоу-бизнес Дарья Мельникова выставила большой живот на публике Известная актриса Дарья Мельникова выставила большой живот на публике.

Шоу-бизнес Шоу-бизнес Дима Билан поделился моментами репетиции ледового шоу с Сашей Плющенко Дима Билан продемонстрировал поклонникам, каким образом проходит его репетиция ледового шоу с участием Саши Плющенко.

Шоу-бизнес Шоу-бизнес Ольга Серябкина продемонстрировала идеальную растяжку Популярная российская певица, солистка группы «SEREBRO» Ольга Серябкина поделилась с подписчиками в Instagram своими достижениями в спорте – идеальной растяжкой.

Шоу-бизнес Шоу-бизнес Анна Невская у моря начала подготовку к Новому году Звезда сериала «Звоните ДиКаприо!» решила передохнуть на Кипре перед зимними праздниками и корпоративами.