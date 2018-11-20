71-летний российский музыкант Бари Алибасов и 80-летняя советская и российская киноактриса Лидия Федосеева-Шукшина связали себя узами брака. Об этом передает корреспондент «Вечерней Москвы» с места церемонии бракосочетания, которая состоялась в Кутузовском отделе ЗАГСа.

с чего всё началось

Народная артистка РСФСР 80-летняя Лидия Федосеева-Шукшина вышла замуж за заслуженного артиста России, музыкального продюсера, 71-летнего Бари Алибасова, сообщает «Вечерняя Москва». По данным издания, церемония бракосочетания прошла в столице, в Кутузовском отделе ЗАГС.

Шоу-бизнес Шоу-бизнес Шубская показала шикарную фигуру в мини-бикини Красотка позирует в мини-бикини, сидя в шезлонге. За спиной девушки открывается шикарный вид на океан.

Шоу-бизнес Шоу-бизнес Роман Рябцев не платит алименты детям от первого брака Один из основателей популярной 2 года назад группы «Технология» Роман Рябцев не платит алименты детям от первого брака.

Шоу-бизнес Шоу-бизнес Азиза рассказала, как потеряла ребенка после убийства Игоря Талькова По словам Азизы, хоть пистолет и принадлежал Малахову, в момент убийства она видела оружие в руках Валерия Шляфмана, директора Игоря Талькова.

Шоу-бизнес Шоу-бизнес Из-за рака кожи Сенчукова и Рыбин вынуждены избегать солнца Как признались артисты, летом 2018-го у обоих был диагностирован рак кожи.

Шоу-бизнес Шоу-бизнес Джессика Альба с семьей снялась для рождественской открытки Пожалуй, для празднования Рождества еще рановато, но Джессика Альба вместе с мужем и всеми тремя детьми уже снялась для симпатичной праздничной открытки 2018 года.

Шоу-бизнес Шоу-бизнес Елена Беркова открыла магазин для взрослых Елена Беркова открыла магазин для взрослых Ассортимент продукции приятно удивит почитателей таланта "жрицы любви".

Шоу-бизнес Шоу-бизнес Звезда Дома-2 Катя Жужа переборщила с косметикой для фото в Instagram Экс-участница и ведущая «Дом-2» Катя Жужа обычно радует своих поклонником естественной красотой и минимумом косметики, но на одной из последних фото в Instagram ее лицо неприятно заблестело от чрезмерного использования хайлайтера.

Шоу-бизнес Шоу-бизнес Оксана Самойлова о браке с Джиганом: «Мы почти не ссоримся» Несколько дней назад в СМИ вновь появилась информация о том, что рэпер Джиган изменяет своей супруге Оксане Самойловой.