Шоу-бизнес

Федосеева-Шукшина вышла замуж за Алибасова
RT на русском
вчера в 18:15

Народная артистка РСФСР 80-летняя Лидия Федосеева-Шукшина вышла замуж за заслуженного артиста России, музыкального продюсера, 71-летнего Бари Алибасова, сообщает «Вечерняя Москва». По данным издания, церемония бракосочетания прошла в столице, в Кутузовском отделе ЗАГС.
RT на русскомвчера в 18:15
с чего всё началось

Бари Алибасов женился на Лидии Федосеевой-Шукшиной

71-летний российский музыкант Бари Алибасов и 80-летняя советская и российская киноактриса Лидия Федосеева-Шукшина связали себя узами брака. Об этом передает корреспондент «Вечерней Москвы» с места церемонии бракосочетания, которая состоялась в Кутузовском отделе ЗАГСа.
Вечерняя Москвавчера в 11:10

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80-летняя Лидия Федосеева-Шукшина тайно вышла замуж за Бари Алибасова

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Бари Алибасов
Музыкант
Советский и российский музыкант, композитор, музыкальный продюсер, заслуженный артист России. Казах по национальности.
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