71-летний российский музыкант Бари Алибасов и 80-летняя советская и российская киноактриса Лидия Федосеева-Шукшина связали себя узами брака. Об этом передает корреспондент «Вечерней Москвы» с места церемонии бракосочетания, которая состоялась в Кутузовском отделе ЗАГСа.

с чего всё началось

RT на русском вчера в 18:15

Народная артистка РСФСР 80-летняя Лидия Федосеева-Шукшина вышла замуж за заслуженного артиста России, музыкального продюсера, 71-летнего Бари Алибасова, сообщает «Вечерняя Москва». По данным издания, церемония бракосочетания прошла в столице, в Кутузовском отделе ЗАГС.

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