Шоу-бизнес
Федосеева-Шукшина вышла замуж за Алибасова
Федосеева-Шукшина вышла замуж за АлибасоваRT на русскомвчера в 18:15
Народная артистка РСФСР 80-летняя Лидия Федосеева-Шукшина вышла замуж за заслуженного артиста России, музыкального продюсера, 71-летнего Бари Алибасова, сообщает «Вечерняя Москва». По данным издания, церемония бракосочетания прошла в столице, в Кутузовском отделе ЗАГС.
RT на русскомвчера в 18:15
с чего всё началось
71-летний российский музыкант Бари Алибасов и 80-летняя советская и российская киноактриса Лидия Федосеева-Шукшина связали себя узами брака. Об этом передает корреспондент «Вечерней Москвы» с места церемонии бракосочетания, которая состоялась в Кутузовском отделе ЗАГСа.Вечерняя Москвавчера в 11:10
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Репортаж «ВМ»: Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина стали мужем и женой
Вечерняя Москвавчера в 14:43
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