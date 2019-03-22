Футбол
Федоров покинул пост гендиректора «Динамо»Спорт-Экспресс 05:14
Пресс-служба "Динамо" сообщила о решении досрочно прекратить полномочия генерального директора клуба Сергея Федорова. В пятницу, 22 марта, состоялся Совет директоров клуба, на котором было принято это решение и временно избрать исполняющим обязанности гендиректора Андрея Милькина.
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Экономика
Red Wings пострадала за SSJ 100
В Airbus отметили, что в России эксплуатировать самолеты Airbus A220-300 планировала только Red Wings.
Обновлено вчера в 18:24
Политика
Медведев встретился с украинскими политиками Медведчуком и Бойко
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев принял в своей резиденции в Горках кандидата в президенты Украины Юрия Бойко и главу политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.
Обновлено в 10:19
Политика
В ООН озвучат отношение к заявке России по расширению шельфа в Арктике
Первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации Денис Храмов в комментарии изданию «РИА Новости» сообщил, что комиссия ООН определила свое отношение к заявке России по расширению шельфа в Арктике.
Обновлено вчера в 20:24
Политика
Борисов оценил востребованность самолетов МС-21 в России
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Обновлено в 09:00
Спорт
Загитова стала чемпионкой мира по фигурному катанию
Олимпийская чемпионка Алина Загитова завоевала золото на чемпионате мира по фигурному катанию, который проходит в японской Сайтаме.
Обновлено в 09:24
Происшествия
Два человека погибли при столкновении такси и грузовика в Москве
Автоавария с участием самосвала и такси на Литовском бульваре в Москве привела к гибели двух человек.
Обновлено в 07:23
Политика
Дамаск ответил Трампу на твит о признании Голанских высот израильскими
Заявления президента США Дональда Трампа о возможности признания Голанских высот территорией Израиля являются безответственными, передает сирийское государственное информагентство SANA слова представителя МИДа страны.
Обновлено в 02:36
Авто
Китайский «клон» Range Rover Evoque запретили продавать
В автомобильной промышленности случился прецедент: китайский суд признал компанию Jiangling Motor Holding, выпускающую кроссовер Landwind X7 - нелицензионную копию Range Rover Evoque, виновной в плагиате.
Обновлено в 10:00
Здоровье
В Госдуму внесён уточняющий постановку диагноза «наркомания» проект
В Госдуму внесён правительственный законопроект, которым уточняется процесс постановки диагноза «наркомания», следует из базы данных нижней палаты парламента.
Обновлено в 08:22
Экономика
ТМК продает американский дивизион за $1,2 млрд
Американский дивизион ТМК оценивается в $1,209 млрд.
Обновлено в 09:50
Культура
Джон Траволта назвал любимых представителей русского искусства
Звезда Голливуда Джон Траволта признался в любви к русскому искусству.
Обновлено в 06:00
Политика
Уровень одобрения россиянами работы Путина достиг максимума за полгода
По данным ВЦИОМ, на неделе с 11 по 17 марта работу главы государства одобряли 65,3%, что является максимальным показателем за последние шесть месяцев.
Обновлено в 09:32
Политика
Терезу Мэй не пригласили на общий ужин на саммите ЕС
Британский премьер Тереза Мэй, вопреки протоколу, не была приглашена на общий ужин лидеров стран-членов ЕС в первый день саммита в Бросселе.
Обновлено в 09:51
Общество
Позиции Bitcoin ухудшились. Китай опубликовал новый рейтинг криптовалют
Bitcoin потерял две позиции в рейтинге популярных криптовалют от Центра по развитию индустрии информационных технологий Китая (CCID).
Обновлено в 11:14
Наука
Предложен новый способ назначения антибиотиков
Специалисты Университета Райса в Техасе предлагают назначать антибиотики новым способом.
Обновлено в 01:55
Шоу-бизнес
Леди Гага закрутила роман с главным геем Голливуда
Ирина Шейк может "выдохнуть", Брэдли Купер "отошёл на второй план", и у Леди Гага новый фаворит.
Обновлено в 10:09
Общество
Калужский губернатор предложил выставлять в музеях мощи святых
О неоцененной властями и калужанами роли музеев заявил 21 марта губернатор Калужской области Анатолий Артамонов в отчётном докладе депутатам Законодательного собрания по деятельности регионального правительства в 2018 году, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено вчера в 12:47
Шоу-бизнес
Трясущий лысиной Пригожин наворачивал круги вокруг дома Валерии
В программе "Судьба человека" телеканала "Россия 1" композитор рассказал, как продюсер Иосиф Пригожин добивался благосклонности певицы Валерии.
Обновлено в 08:23
Гаджеты
Теперь мятный. Xiaomi создала еще один лаунчер под названием Mint
Например, на Xiaomi Mi 8 лаунчер устанавливаться отказался.
Обновлено в 07:19
Армия и оружие
Двое американских военных погибли в Афганистане
Обновлено в 02:28
Культура
Шнуров сравнил закон «О культуре» с попыткой поймать океан сетью
Концепция законопроекта "О культуре" выглядит как попытка с помощью сети поймать океан.
Обновлено в 08:07
Экономика
ЦБ отозвал лицензию на страхование жизни у компании «АСКО-Жизнь»
Банк России приказом от 21 марта 2019 года отозвал у страховой компании "АСКО-Жизнь" лицензию на осуществление добровольного страхования жизни.
Обновлено в 02:16
Экономика
ЦБ Турции приостановил аукционы репо из-за обвала лиры
Центральный банк Турции в пятницу объявил о приостановке аукционов недельного репо в лирах из-за обвала нацвалюты.
Обновлено в 10:41
Шоу-бизнес
Певица МакSим ушла от своего возлюбленного
Обновлено в 08:49
Авто
Официально рассекречен кроссовер Porsche Cayenne Coupe
Компания Porsche поделилась первым дизайн-скетчем купеобразного варианта модели Cayenne.
Обновлено в 00:16
Финансы
Банк России намекнул на возможное снижение ключевой ставки
Решения регулятора по повышению ключевой ставки в сентябре и декабре оказались достаточными для обеспечения краткосрочности влияния повышения НДС на инфляцию – инфляционные ожидания населения и предприятий в феврале перешли к снижению, динамика фактической инфляции ниже базового прогноза ЦБ, комментирует главный аналитик Промсвязьбанка Денис Попов.
Обновлено в 08:24
Хоккей
«Авангард» пробился в полуфинал Кубка Гагарина
Подопечные Боба Хартли добились четвертой победы в серии и, следовательно, вышли в полуфинал Кубка Гагарина, где сыграют с победителем четвертьфинальной серии между "Автомобилистом" и "Салаватом Юлаевым".
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