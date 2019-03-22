Федоров покинул пост гендиректора «Динамо»Спорт-Экспресс 05:14

Пресс-служба "Динамо" сообщила о решении досрочно прекратить полномочия генерального директора клуба Сергея Федорова. В пятницу, 22 марта, состоялся Совет директоров клуба, на котором было принято это решение и временно избрать исполняющим обязанности гендиректора Андрея Милькина.

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Культура «Деньги на фильм мне дали питерские бандиты» Из России в США на прошлой неделе вместе с супругой актрисой Людмилой Самохваловой уехал известный кинорежиссер, автор культовых фильмов «Праздник Нептуна», «Фонтан» и «Окно в Париж» Юрий Мамин.

Спорт Путин поздравил Загитову с победой на чемпионате мира Президент России Владимир Путин поздравил Алину Загитову с завоеванием золотой медали на чемпионате мира в японской Сайтаме.

Экономика Медведев дал неделю на поиск ответственных за срыв инвестпрограммы Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минэкономразвития и его главе Максиму Орешкину до конца марта назвать ответственных за срыв федеральной адресной инвестиционной программы (АИП).

Космос Частный космический завод под Воронежем запустит тестовую ракету Уникальное в стране предприятие, которое будет производить метеорологические ракеты, планирует совершить тестовый запуск уже в 2019 году.

Экономика Чубайс заявил о полном выполнении миссии «Роснано» "Роснано" планирует обсудить с Центробанком России расширение возможностей для инвестирования негосударственных пенсионных фондов в возобновляемую энергетику, где гарантией выполнения работ и возврата инвестиций с доходностью станет договор на поставку мощностей, сообщил глава госкомпании Анатолий Чубайс.

Происшествия Вице-мэра Майкопа задержали за взятку Заместитель главы администрации Майкопа задержан и помещен в изолятор за взятку, в отношении него возбуждено уголовное дело, сообщает СУСК по Республике Адыгея.

Гаджеты На ЗСД установили автоматы для приема платежей банковскими картами В автомате приема платежей установлен специальный модуль. Оплатить проезд можно будет бесконтактно или с помощью банковской карты.

Происшествия В Петербурге в массовое ДТП на Ушаковском мосту попали 30 автомобилей Очевидцы насчитали более 30 автомобилей, движение на переправе перекрыли. Сведений о пострадавших пока не поступало.

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Происшествия В Германии задержали более 10 подозреваемых в подготовке теракта Одиннадцать подозреваемых задержаны в федеральных землях Гессен и Рейнланд-Пфальц в Германии в ходе антитеррористической спецоперации, сообщает в пятницу телеканал Welt.

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Кино В фильме «Сердце Пармы» сыграют Евгений Миронов и Федор Бондарчук Фёдор Бондарчук и Евгений Миронов сыграют в фильме «Сердце Пармы» по одноименному роману Алексея Иванова.

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Здоровье В Петербурге врачи восстанавливают половые органы «бесполому» ребенку По данным издания «Петербургский дневник», маленький пациент родился с хромосомным набором девочки, однако внешние половые органы у пациента полностью отсутствовали, а внутренние были в наличии лишь частично.

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Армия и оружие Американские самолеты провели разведку у берегов Крыма Самолет радиоэлектронной разведки Boeing RC-135V в 10:00 мск поднялся с базы Суда Бей на Крите и направился в сторону Черного моря.

Политика ООН: статус Голанских высот не изменился «Ситуация очень конкретно отображена в резолюции Совбеза ООН и в соответствующей резолюции Генассамблеи — статус Голанских высот не изменился», — цитирует его РИА Новости.

Интернет Facebook хранил в открытом виде пароли миллионов пользователей Проблема затронула сотни миллионов пользователей Facebook Lite, десятки миллионов других пользователей Facebook и десятки тысяч пользователей Instagram, пишет РБК со ссылкой на компанию.