Футбол
Федоров покинул пост гендиректора «Динамо»Спорт-Экспресс 05:14
Пресс-служба "Динамо" сообщила о решении досрочно прекратить полномочия генерального директора клуба Сергея Федорова. В пятницу, 22 марта, состоялся Совет директоров клуба, на котором было принято это решение и временно избрать исполняющим обязанности гендиректора Андрея Милькина.
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 13:04, Ашберн
Культура
«Деньги на фильм мне дали питерские бандиты»
Из России в США на прошлой неделе вместе с супругой актрисой Людмилой Самохваловой уехал известный кинорежиссер, автор культовых фильмов «Праздник Нептуна», «Фонтан» и «Окно в Париж» Юрий Мамин.
Обновлено вчера в 09:05
Спорт
Путин поздравил Загитову с победой на чемпионате мира
Президент России Владимир Путин поздравил Алину Загитову с завоеванием золотой медали на чемпионате мира в японской Сайтаме.
Обновлено в 12:36
Экономика
Медведев дал неделю на поиск ответственных за срыв инвестпрограммы
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минэкономразвития и его главе Максиму Орешкину до конца марта назвать ответственных за срыв федеральной адресной инвестиционной программы (АИП).
Обновлено в 08:23
Космос
Частный космический завод под Воронежем запустит тестовую ракету
Уникальное в стране предприятие, которое будет производить метеорологические ракеты, планирует совершить тестовый запуск уже в 2019 году.
Обновлено вчера в 12:49
Экономика
Чубайс заявил о полном выполнении миссии «Роснано»
"Роснано" планирует обсудить с Центробанком России расширение возможностей для инвестирования негосударственных пенсионных фондов в возобновляемую энергетику, где гарантией выполнения работ и возврата инвестиций с доходностью станет договор на поставку мощностей, сообщил глава госкомпании Анатолий Чубайс.
Обновлено в 06:55
Спорт
Йоханнес Бе выиграл спринт Холменколлена, Логинов – в Топ-10
В норвежском Холменколлене продолжается заключительный этап Кубка мира по биатлону.
Обновлено в 12:48
Происшествия
Вице-мэра Майкопа задержали за взятку
Заместитель главы администрации Майкопа задержан и помещен в изолятор за взятку, в отношении него возбуждено уголовное дело, сообщает СУСК по Республике Адыгея.
Обновлено в 12:45
Политика
Вучич в день 20-летия со дня бомбардировки Югославии: Надеюсь, мы будем сохранять мир
Ровно 20 лет назад на города сбросили тысячи снарядов.
Обновлено в 10:24
Гаджеты
На ЗСД установили автоматы для приема платежей банковскими картами
В автомате приема платежей установлен специальный модуль. Оплатить проезд можно будет бесконтактно или с помощью банковской карты.
Обновлено в 12:41
Происшествия
В Петербурге в массовое ДТП на Ушаковском мосту попали 30 автомобилей
Очевидцы насчитали более 30 автомобилей, движение на переправе перекрыли. Сведений о пострадавших пока не поступало.
Обновлено в 03:20
Политика
Зачем Медведев встретился с украинскими политиками Медведчуком и Бойко
Кандидат в президенты Украины Юрий Бойко, которого часто обвиняют в пророссийских взглядах, прибыл в Москву, где встретился с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.
Обновлено в 12:54
Происшествия
В Германии задержали более 10 подозреваемых в подготовке теракта
Одиннадцать подозреваемых задержаны в федеральных землях Гессен и Рейнланд-Пфальц в Германии в ходе антитеррористической спецоперации, сообщает в пятницу телеканал Welt.
Обновлено в 11:24
Культура
Джон Траволта назвал любимых представителей русского искусства
Звезда Голливуда Джон Траволта признался в любви к русскому искусству.
Обновлено в 06:00
Политика
Фанат Трампа сознался в рассылке бомб политикам
Фанат президента США Дональда Трампа Цезарь Сэйок, обвиняемый в рассылке взрывных устройств американским политикам и чиновникам, сознался в содеянном.
Обновлено в 06:34
Кино
В фильме «Сердце Пармы» сыграют Евгений Миронов и Федор Бондарчук
Фёдор Бондарчук и Евгений Миронов сыграют в фильме «Сердце Пармы» по одноименному роману Алексея Иванова.
Обновлено вчера в 23:40
Шоу-бизнес
Названа настоящая фамилия Юлии Началовой
Обновлено в 12:38
Авто
Jaguar Land Rover добился запрета продаж «клона» Range Rover Evoque
Напомним, что компания Jiangling Motor Holding представила «клона» британского кроссовера Range Rover Evoque - Landwind X7.Автомобиль был выпущен еще в 2014 году и с тех пор ведутся судебные тяжбы между концерном Jaguar Land Rover и китайскими автопроизводителями.
Обновлено в 11:19
Хоккей
«Салават Юлаев» победил «Автомобилист» и в полуфинале плей-офф КХЛ сыграет с «Авангардом»
Уфимский "Салават Юлаев" победил екатеринбургский "Автомобилист" со счетом 4:1 в пятом матче серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Обновлено в 12:34
Здоровье
В Петербурге врачи восстанавливают половые органы «бесполому» ребенку
По данным издания «Петербургский дневник», маленький пациент родился с хромосомным набором девочки, однако внешние половые органы у пациента полностью отсутствовали, а внутренние были в наличии лишь частично.
Обновлено в 09:50
Шоу-бизнес
Анастасии Волочковой подарили шубу за миллион
По словам Волочковой, бойфренду было нежалко потратить большую сумму денег на шубу, ведь она предназначалась для его любимой женщины.
Обновлено в 11:30
Армия и оружие
США объявили об избавлении Сирии от ИГ
Террористическая организация «Исламское государство» (ИГ, запрещено в России) больше не контролирует территории в Сирии, сообщает Reuters со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Сару Сандерс.
Обновлено в 12:14
Транспорт
«Аэрофлот» отменяет самый дешевый тариф с багажом
По словам одного из сотрудников «Аэрофлота», согласно исследованиям авиакомпании, большинство пассажиров, которые приобретали билеты по тарифу «Эконом бюджет», предпочитают летать без багажа.
Обновлено в 09:11
Армия и оружие
Американские самолеты провели разведку у берегов Крыма
Самолет радиоэлектронной разведки Boeing RC-135V в 10:00 мск поднялся с базы Суда Бей на Крите и направился в сторону Черного моря.
Обновлено в 11:53
Политика
ООН: статус Голанских высот не изменился
«Ситуация очень конкретно отображена в резолюции Совбеза ООН и в соответствующей резолюции Генассамблеи — статус Голанских высот не изменился», — цитирует его РИА Новости.
Обновлено в 12:46
Интернет
Facebook хранил в открытом виде пароли миллионов пользователей
Проблема затронула сотни миллионов пользователей Facebook Lite, десятки миллионов других пользователей Facebook и десятки тысяч пользователей Instagram, пишет РБК со ссылкой на компанию.
Обновлено в 09:13
Транспорт
ВЦИОМ: более четверти россиян считают цены на такси завышенными
Цены на такси в своих городах считают завышенными 28% россиян, при этом 61% отмечает соответствие цены качеству, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Обновлено вчера в 20:29
Армия и оружие
Разведка США узнала о переброске российских «Кинжалов» для испытаний
Обновлено вчера в 22:09