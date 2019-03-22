Футбол

Федоров покинул пост гендиректора «Динамо»Спорт-Экспресс 05:14

Пресс-служба "Динамо" сообщила о решении досрочно прекратить полномочия генерального директора клуба Сергея Федорова. В пятницу, 22 марта, состоялся Совет директоров клуба, на котором было принято это решение и временно избрать исполняющим обязанности гендиректора Андрея Милькина.
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Федоров покинул пост гендиректора ФК «Динамо» из-за болезни

ТАСС06:19

Федоров покинул пост генерального директора «Динамо»

Советский спорт05:44

Фёдоров покинул пост генерального директора «Динамо»

Чемпионат05:34

Роман Широков: «С увольнением Федорова моя работа не изменится»

Матч ТВ05:57

Федоров покинул пост гендиректора «Динамо»

Спорт-Экспресс05:14

Широков: «Моя работа в „Динамо“ после увольнения гендиректора никак не изменится»

Sport24.ru05:37

Сергей Силкин: Таких Федоровых в «Динамо» было полно. Я уже со счета сбился, сколько поменялось генеральных директоров

Спорт день за днем06:32
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Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 16:05, Ашберн
Происшествия

Российские заключенные вскрыли животы гвоздями в знак протеста

Десять заключенных мордовской колонии №5, где отбывают наказание бывшие сотрудники правоохранительных органов, проткнули животы штырями или гвоздями в знак протеста против беспредела администрации.
Обновлено в 06:46
Спорт

Александр Большунов стал четвертым в спринте на этапе Кубка мира

Обновлено в 15:25
Политика

Украина теряет шансы на транзит российского газа через свою территорию

Как заявил глава НАК «Нафтогаз» Андрей Коболев, «Газпром» направил уведомления странам, в которых говорится о том, что с начала 2020 года транзит через территорию Украины прекращается.
Обновлено вчера в 12:53
Происшествия

Участник поисков пропавшей группы Дятлова поделился секретными данными

Сергей Согрин, который являлся участником поисков пропавшей в 1959 году группы Дятлова, поделился со СМИ секретными данными.
Обновлено в 12:12
Экономика

Премьер Дмитрий Медведев настроен наказать виноватых за срыв ФАИП

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев требует наказать виновных за срыв сроков Федеральной адресной программы (ФАИП).
Обновлено в 12:35
Шоу-бизнес

Запашный ответил Невзорову на сарказм о смерти Началовой

Обновлено в 07:05
Хоккей

«Салават Юлаев» обыграл уральцев и вышел в полуфинал Кубка Гагарина

Пятая игра четвертьфинала Кубка Гагарина между "Салаватом Юлаевым" и "Автомобилистом" прошла в Екатеринбурге.
Обновлено в 13:08
Политика

В СБУ прокомментировали визит Медведчука и Бойко в Россию

«Служба безопасности Украины в пределах своей компетенции в сжатые сроки даст правовую оценку визиту граждан Украины Юрия Бойко и Виктора Медведчука к одному из лидеров страны-агрессора и их заявлениям», — говорится в заявлении СБУ в Facebook.
Обновлено в 13:19
Культура

Шнуров объяснил сказанную в Госдуме фразу «Пушкин — наше не все»

Выступая на слушаниях лидер «Ленинграда» заявил, что концепция закона «О культуре» выглядит как попытка «с помощью сети поймать океан», поскольку сегодня «производителем смыслов и культуры» стал любой человек, у которого есть Twitter, и регламентировать их невозможно.
Обновлено в 13:57
Энергетика

Правительство заморозило цены на бензин до лета

По действующему соглашению нефтяники были обязаны до конца марта сдерживать цены на АЗС и в мелкооптовой торговле, благодаря чему стоимость топлива на заправках с начала года выросла лишь на 0,4–1,1% (в прошлом году – на 8–9%).
Обновлено вчера в 11:06
Спорт

Алина Загитова стала чемпионкой мира по фигурному катанию

Россиянка Алина Загитова заняла первое место на чемпионате мира по фигурному катанию в Японии.
Обновлено в 08:42
Транспорт

«Аэрофлот» отменит самые дешевые багажные тарифы

Российский авиаперевозчик «Аэрофлот» со 2 апреля отменит самые дешевые билеты с багажом.
Обновлено в 08:35
Армия и оружие

В ГД оценили заявления США об освобождении Сирии от террористов

В Госдуме прокомментировали американские заявления о том, что территория Сирии на 100 процентов освобождена от террористов "Исламского государства" (запрещенной в России организации).
Обновлено в 14:12
Происшествия

Вице-мэра Майкопа задержали за взятку

Заместитель главы администрации Майкопа задержан и помещен в изолятор за взятку, в отношении него возбуждено уголовное дело, сообщает СУСК по Республике Адыгея.
Обновлено в 12:45
Интернет

Facebook хранил пароли миллионов пользователей в открытом виде

Пароли сотен миллионов пользователей Facebook хранились на серверах социальной сети в незашифрованном виде.
Обновлено в 00:05
Политика

Порошенко заявил, что уверен в своей победе на президентских выборах

Президент Украины Петр Порошенко, баллотирующийся на второй срок, заявил, что уверен в своей победе на выборах 31 марта.
Обновлено в 15:18
Политика

КПРФ обжаловала в Верховном суде отказ ЦИК передать мандат Грудинину

Лидер партии Геннадий Зюганов заявил, что все разговоры о счетах политика больше не обсуждаются КПРФ опротестовала в Верховном суде РФ решение ЦИК об отказе передать мандат депутата Госдумы Павлу Грудинину.
Обновлено в 09:32
Шоу-бизнес

Продолжает хайпить: Гуф выложил фотографию с Кети Топурия

Кети Топурия (32) и Гуф (39) расстались еще в ноябре 2018-го предположительно из-за того, что стало известно о его любовнице, но рэпер, похоже, до сих пор скучает по бывшей возлюбленной.
Обновлено в 08:17
Политика

Генсек Совета Европы подчеркнул важность сохранения членства России

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд после встречи с министром иностранных дел Польши Яцеком Чапутовичем заявил, что для Европы важно решить вопрос с участием России в СЕ.
Обновлено в 12:57
Экономика

Минфин исключит влияние штрафов за пьяное вождение на цену ОСАГО

Многочисленные штрафы за нетрезвое вождение в законопроекте Министерства финансов России исключены из перечня факторов, которые могут увеличить стоимость полиса ОСАГО, поскольку на это могут повлиять только административные правонарушения.
Обновлено вчера в 16:49
Авто

Продажи новой Chevrolet Captiva стартуют этим летом

Новое поколение серийного кроссовера Chevrolet Captiva поступит в продажу летом текущего года.
Обновлено в 09:13
Здоровье

Кабмин внес в Думу уточняющий постановку диагноза «наркомания» проект

Правительство внесло в Госдуму законопроект, уточняющий правовое регулирование вопросов постановки диагноза «наркомания».
Обновлено в 06:14
Общество

Внуки маршалов Баграмяна и Конева подают в суд из-за шутки Comedy Woman

Обновлено в 13:32
Политика

Минфин США ввел санкции в отношении венесуэльского банка Bandes

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США внесло в санкционный список по Венесуэле государственный банк Bandes, сообщила пресс-служба ведомства.
Обновлено в 14:54
Происшествия

Бывшего главного пристава Ингушетии обвинили в крупном мошенничестве

Правоохранители республики Ингушетия возбудили уголовное дело против бывшего главы Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по Ингушетии Мусы Оздоева.
Обновлено в 12:29
Происшествия

Томский районный суд ушел в отставку в полном составе

Молчановский районный суд Томской области в полном составе ушел в отставку, следует из результатов заседания квалификационной коллегии.
Обновлено в 11:57
Наука

Исследование раскрыло связь употребления горячего чая и рака пищевода

Ученые из США проводили специальное исследование десять лет. Горячий чай может повысить риск развития рака пищевода.
Обновлено 20 марта в 16:00
Шоу-бизнес

Сегодня на Троекуровском кладбище похоронят Юлию Началову

Обновлено вчера в 02:36
Политика

Трамп объяснил свое решение признать Голанские высоты израильскими

Президент США Дональд Трамп заявил, что долго думал о признании Голанских высот территорией Израиля.
Обновлено в 06:25
Происшествия

Утрехтский стрелок признал вину

Устроивший стрельбу в Утрехте мужчина признал вину, передает ТАСС со ссылкой на прокуратура Нидерландов.
Обновлено в 10:55
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Сергей Федоров
Хоккеист
Советский и российский хоккеист, центральный нападающий. Провёл 13 сезонов в Национальной хоккейной лиге в составе «Детройт Ред Уингз» и выиграл с клубом три Кубка Стэнли.
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