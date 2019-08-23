В состав вошли в том числе игроки ЦСКА Федор Чалов и Иван Обляков, ранее вызывавшиеся в национальную сборную. Также Галактионов вызвал на сбор основного вратаря московского «Спартака» Александра Максименко и нападающих «Краснодара» Ивана Игнатьева и Магомеда-Шапи Сулейманова.

Федора Чалова вызвали в молодежную сборную России по футболу

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