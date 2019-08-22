В состав вошли в том числе игроки ЦСКА Федор Чалов и Иван Обляков, ранее вызывавшиеся в национальную сборную. Также Галактионов вызвал на сбор основного вратаря московского «Спартака» Александра Максименко и нападающих «Краснодара» Ивана Игнатьева и Магомеда-Шапи Сулейманова.

Федора Чалова вызвали в молодежную сборную России по футболу

Политика Макрон назвал ошибкой возможное возвращение России в G8 21 августа источник в дипломатических кругах Франции сообщил, что Макрон обсудит с американским коллегой Дональдом Трампом возможность возвращения России в состав «большой восьмерки», которая сейчас является «семеркой».

Происшествия Площадь пожара на складе в Санкт-Петербурге увеличилась в два раза В Санкт-Петербурге площадь пожара на складе свечей выросла до 4 тыс. кв. м. Об этом 22 августа сообщает ТАСС со ссылкой на городской главк МЧС.

Энергетика Минфин допустил повышение налоговой нагрузки на нефтяную отрасль Отмечается, что это могут сделать с целью компенсировать 600 млрд рублей выпадающих доходов бюджета, возникающих в случае предоставления налоговых льгот для Приобского месторождения, которое считается высокообводненным, а его запасы — трудноизвлекаемыми.

Футбол Экс-форвард сборной Ганы Агого умер в возрасте 40 лет Ганский форвард Джуниор Агого умер в возрасте 40 лет. Как сообщает ВВС, Агого пережил два инсульта в 2014-м и 2015 годах.

Кино Сербскому актеру Биковичу запретили въезд на Украину Российско-сербскому продюсеру и актеру Милошу Биковичу сообщил, что Киев запретил ему въезд на украинскую территорию из-за «угрозы безопасности».

Политика Путин назвал причину протестных акций в Москве Президент России Владимир Путин заявил, что несанкционированные акции в Москве связаны с обострением ситуации в ходе предвыборной борьбы в рамках выборов в Мосгордуму.

Армия и оружие Минобороны опубликовало видео первого полёта беспилотника «Форпост-Р» Министерство обороны России опубликовало видеозапись первого полёта беспилотного летательного аппарата «Форпост-Р».

Политика Песков объяснил гостайной расписки врачей после взрыва в Северодвинске Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что персонал Архангельской областной больницы не уведомили о том, что доставленные в учреждение пострадавшие при взрыве под Северодвинском заражены радиацией.

Футбол Компани перестанет быть играющим тренером «Андерлехта» Защитник «Андерлехта» Венсан Компани больше не будет исполнять обязанности тренера, а сосредоточится на футболе, сообщает Sky Sports.

Футбол МВД возбудило уголовное дело о договорном характере матча ПФЛ Уголовное дело возбуждено по факту оказания противоправного влияния на результат матча Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) между "Чайкой" из Ростовской области и новороссийским "Черноморцем", сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Политика Кремль назвал идею Трампа купить Гренландию «международным шопингом» Кремль не занимается «международным шопингом», заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя идею американского лидера Дональда Трампа купить Гренландию.

Политика В Израиле раскритиковали Нетаньяху за благодарность Украине Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским поблагодарил правительство Украины за «усилия в войне против антисемитизма».

Наука Отказ от вредной привычки снизит риск развития серьезных заболеваний По ходу исследования стало очевидно, что за первые пять лет после того, как человек бросил курить, риск развития болезней сердца уменьшается на 39%.

Армия и оружие Премьер Польши призвал открыть базу НАТО в стране Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о необходимости усилить восточный фланг НАТО созданием новой «долгосрочной военной базы» альянса на территории его страны.

Общество Московский метрополитен подал иск к Навальному, Яшину и Галяминой МУП "Московский метрополитен" подал в Коптевский суд Москвы иск к нескольким незарегистрированным кандидатам в Мосгордуму, оппозиционеру Алексею Навальному и главе его московского штаба Олегу Степанову.

Политика Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме Официальный представитель МИД Мария Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме "Машук-2019".

Авто Стартовали продажи близнеца обновленного Mitsubishi ASX Компания Mitsubishi начала продажи нового кроссовера RVR – близнеца обновленного Mitsubishi ASX на глобальном рынке.

Общество В Госдуме предложили ввести в России «первосентябрьский капитал» Инициатива о внедрении «первосентябрьского капитала» принадлежит первому зампредседателя комитета Госдумы по образованию Борису Чернышову, передаёт RT.

Армия и оружие Глава Пентагона предложил включить в СНВ-3 все новое оружие России Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что в случае продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) он должен включать все новое оружие России.

Общество «Титаник» на дне Атлантики разрушится к 2030 году Легендарный лайнер полностью разрушится к 2030 году, и память о его роскошном, но недолгом и трагическом плавании останется лишь на документальных кадрах и в одноименном художественном фильме Джеймса Кэмерона.

Политика В Британии снимут сериал о Путине Британский общественный телеканал Channel 4 намерен выпустить «потрясающий документальный сериал» о президенте России Владимире Путине.