Футболист сборной России и московского "Локомотива" Федор Смолов принял участие в ютуб-шоу Comment Out вместе с Ольгой Бузовой. Он выиграл у популярной ведущей шутливое состязание и перечислил 400 тыс. рублей на восстановление дома культуры в селе Костин Лог Алтайского края.

Политика Глава МВД Италии заявил, что украинские наемники готовились его убить Вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини заявил, что участники ультраправой группировки готовили на него покушение.

Армия и оружие Столтенберг заявил, что НАТО подготовила ответ на выход РФ из ДРСМД Если Россия выйдет из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), то НАТО готова дать ответ, заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в ходе выступления в Университете Торонто, сообщает ТАСС.

Политика Совбез ООН рассмотрит закон Украины о госязыке. Мнения экспертов Даже если все останется как есть и украинская власть не проявит инициативы по отмене или смягчению закона о языке, то у РФ будет в руках козырь "на десятилетия" вне зависимости от того, кто будет стоять у руля Украины, подытожил Безпалько.

Политика Лавров назвал условие отмены запрета на полеты в Грузию Как отметил глава МИДа, если грузинские власти смогут стабилизировать ситуацию внутри страны, а также устранят существующие угрозы для безопасности россиян, то Москва рассмотрит возможность отмены принятых мер предосторожности, включая запрет на авиаперевозки в Грузию.

Политика NYT: Россия не дала визы 30 учителям Англо-американской школы в Москве Власти РФ не дали визы на въезд 30 преподавателям Англо-американской школы в Москве, где обучают, в частности, детей иностранных дипломатов и бизнесменов.

Происшествия В Мексике россиянина приговорили к 37,5 годам тюрьмы за убийство Суд в Мексике приговорил россиянина Алексея Макеева к 37,5 годам тюрьмы за убийство, сообщается на сайте прокуратуры мексиканского штата Кинтата-Роо.

Космос Запуск «Протона-М» перенесли из-за трещины Перенос запуска ракеты-носителя «Протон-М» с разгонным блоком ДМ-03 и астрофизической космической обсерваторией «Спектр-РГ» был связан с трещиной в трубопроводе на второй ступени ракеты.

Культура Единственную в РФ звуковую скульптуру установили в музее Чайковского В музее-заповеднике Петра Ильича Чайковского в подмосковном Клину установили единственную в стране звуковую скульптуру «Мелодия света».

Политика Трутнев поручил уволить ушедшего в отпуск главу района. Это незаконно Полномочный представитель президента Юрий Трутнев на совещании 16 июля поручил временно исполняющему обязанности губернатора Александру Осипову добиться отставки главы Ононского района Ятура Танхаева, который взял отпуск до ликвидации последствий апрельских пожаров.

Здоровье В Дагестане семь детских поликлиник перейдут на принципы бережливости До конца 2019 года семь детских поликлиник в Дагестане перейдут в своей работе на принципы бережливости.

Экономика Минэк предложил создать в Грозном экономическую зону за ₽4 млрд Из бюджета Чечни на реализацию проекта поступит 39,3 млн руб. "Создать особую экономическую зону промышленно-производственного типа на территории города Грозного Чеченской Республики на земельных участках, определяемых соглашением о создании особой экономической зоны промышленно-производственного типа", — говорится в проекте документа, который вынесен на общественное обсуждение.

Армия и оружие Рядовым и сержантам ВС РФ с 1 сентября существенно поднимут зарплату Рядовым и сержантам, служащим в Вооруженных силах РФ по контракту, с 1 сентября 2019 года существенно поднимут зарплату.

Происшествия Росгвардия объяснила право не представляться и досматривать телефон Представители Росгвардии не обязаны называть свои личные данные и предъявлять служебное удостоверение при обращении к гражданину, сообщили в пресс-службе управления силового ведомства по Владимирской области в ответ на соответствующий запрос издания «ПроВладимир».

Общество Астролог рассказал, чью жизнь изменит лунное затмение В ночь с 16 на 17 июля жители столицы смогут наблюдать лунное затмение. Об этом пишет газета «Вечерняя Москва».

Происшествия В Канаде при крушении гидросамолёта погибли три человека В Канаде в результате крушения одномоторного гидросамолёта погибли три человека, ещё четверо пропали без вести.

Политика Урсула фон дер Ляйен избрана главой Еврокомиссии Европарламент утвердил кандидатуру экс-министра обороны Германии Урсулы фон дер Ляйен на пост председателя Еврокомиссии, сообщил телеканал Sky News по итогам голосования, которое состоялось во вторник, 16 июля.

Финансы Россия в мае сократила вложения в госбумаги США почти до $12 млрд Россия в мае этого года сократила объём вложений в американские госбумаги с 12,136 миллиарда долларов до 12,024 миллиарда.

Интернет Twitter представил новый дизайн Сервис микроблогов Twitter представил новый дизайн сайта социальной сети.

Футбол Зеедорф уволен с поста наставника сборной Камеруна Голландский специалист Кларенс Зеедорф отправлен в отставку с поста главного тренера сборной Камеруна, сообщает пресс-служба федерации футбола страны.

Культура Скончался известный южноафриканский певец Джонни Клегг Во вторник в возрасте 66 лет скончался известный южноафриканский певец и автор песен британского происхождения Джонни Клегг.

Технологии Пассажиры «Ситимобила» смогут купить у таксистов газировку и чипсы Проект позволит «Ситимобилу» расширить сервис и увеличить лояльность клиентов, а водителям дополнительно заработать, рассуждает представитель «Ситимобила».

Здоровье В Петербурге появится центр медицинской реабилитации детей В Петербурге планируют открыть центр медицинской реабилитации детей, главной целью которого станет снижение младенческой смертности.